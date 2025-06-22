1 день

Прибытие. Встреча и переход на термальные источники

Встречаем участников в Минеральных Водах с 8:00 до 11:00 в офисе организатора на привокзальной площади. Выдача снаряжения.

Заезжаем в МЧС для регистрации и напограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).

Переход к термальным источникам — Верхнекармадонским ваннам. Несколько природных ванн, есть очень тёплые, есть горячие.

Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.

Вечером составляем план на следующий день, гид рассказывает о маршруте.

Высота лагеря 2300 м. Расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160