Программа тура по дням
Прибытие. Встреча и переход на термальные источники
Встречаем участников в Минеральных Водах с 8:00 до 11:00 в офисе организатора на привокзальной площади. Выдача снаряжения.
Заезжаем в МЧС для регистрации и напограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).
Переход к термальным источникам — Верхнекармадонским ваннам. Несколько природных ванн, есть очень тёплые, есть горячие.
Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.
Вечером составляем план на следующий день, гид рассказывает о маршруте.
Высота лагеря 2300 м. Расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.
Пересекаем Майлийский ледник
Переходим поток Колка по подвесному мосту и по тропе выходим на ледник Майли.
Пересекаем ледник и ставим лагерь под началом подъёма по скальному участку.
Акклиматизационный выход выше по леднику с тренировкой на снежно-ледовом склоне — самозадержание с помощью ледоруба, хождение в связках.
Расстояние 3 км, время в пути 2-3 часа.
Подъём по тропе скального контрфорса пика ОЖД
Подъём до ночевок на 3500 м по северо-западному контрфорсу пика ОЖД. В начале подъёма провешены тросы для страховки.
Акклиматизационный выход до Большого камня на 3700 м. Классные виды на долину и ледник.
С перебоями, но можно поймать мобильную связь.
Расстояние 1 км, набор высоты 500 метров, время 3 часа.
Подъём в штурмовой лагерь
Подъем до ночевокна 4200 м на Казбекском плато.
Акклиматизационный выход на вершинупика ОЖД 4271 м. Отсюда открывается вид наКазбек. В этом лагере мы проведём несколько дней, отсюда пойдём на вершину.
Расстояние примерно 2 км, набор высоты 700 м, время в пути 3-4 часа.
День отдыха
День отдыха перед штурмом.
Прогулка на 1-2 часа в сторону вершины. Отрабатываем передвижение в связке.
Собираем рюкзаки для восхождения и проверяем снаряжение. Готовим заранее завтрак, чтобы сборы на штурм заняли как можно меньше времени.
Ранний отбой.
Восхождение на вершину Казбек 5034 м
Подъём в 2:00, выход в 3:00. Это оптимальное время выхода.
По погодным условиям можно отложить выход на 2-3 часа. На вершину необходимо подняться до 14:00, чтобы спуститься вовремя.
Восхождение на Казбек Восточный, высота 5034 м.
Спуск в лагерь на плечепика ОЖД 4200 м или влагерь у Креста на 3500 м.
Подъём занимает 5-7 часов, расстояние 4-5 км, набор высоты 850 м.
Резервный день
Резервный день на случай непогоды.
Если восхождение удалось совершить в предыдущий день, спускаемся натермальные источники, где можно расслабиться в тёплой воде под звёздами.
Спуск к термальным ваннам
Спуск по пути подъема до термальных источников. Можно сколько угодно наслаждаться горячей водой, ледником и горами вокруг.
Трансфер в Приэльбрусье. Даргавс
Спуск до села Тменикау займёт около 3-х часов.
Трансфер во Владикавказ. По дороге посетим Даргавс, где в склепах до сих пор лежат останки предков осетин.
Участники получают сертификаты о совершённом восхождении. Нас ждёт следующая часть приключения — восхождение на Эльбрус.
По прибытии в Терскол размещаемся в гостинице.
Лёгкий треккинг на Поляну Нарзанов
Можно набрать природной минеральной воды и вкусно покушать в кафе с национальной кухней.
Подъём на Эльбрус. Заселение в приют
С поляны Азау на канатной дороге поднимемся до станции Гарабаши3800 м.
Заселяемся в приют Бочки или Нацпарк: мобильная связь и интернет, электричество круглосуточно, обогреватели, отдельные кухни-столовые.
Восхождение на западную вершину Эльбруса 5642 м
Выход в полночь.
Горячий чай и энергетическое питание для восхождения, которое займёт порядка 10 часов. На вершине необходимо быть до 14:00.
После восхождения спуск в приют и, если успеваем до закрытия канатной дороги, то в гостиницу в пос. Терскол.
Возможна заброска группы или части группы на ратраке или снегоходе (в стоимость не входит).
Резервный день
Если погода хорошая и восхождение уже сделано, можно организовать экскурсию на Чегемские водопады, термальные источники или конную прогулку (экскурсии оплачиваются отдельно).
Можно просто отдохнуть, пройтись по местным рынкам с сувенирами, подняться на канатке на Чегет или сходить к водопаду Терскол.
Трансфер Терскол - Минеральные Воды. Отъезд
Тур заканчивается, участникам вручаются фирменные сертификаты и официальные значки о совершённых восхождениях.
Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минеральные Воды.
Трансфер в первой половине дня. Обратные билеты брать не раньше 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках во время восхождения на Казбек, в гостинице в Приэльбрусье и в приюте на Эльбрусе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа в руб:
|стандарт
|палатка + гостиница/приют
|88 000
|комфорт плюс
|палатка + гостиница/приют + услуги портера
|122 000
Скидка 2000 руб. при приобретении тура от 2-х человек.
Варианты проживания
Палатка
Проживание в палатках во время восхождения на Казбек.
Чыран-Чегет
Этот отель расположен в селе Терскол, в 1,7 км от села Поляна-Азау.
К услугам гостей прямой доступ к лыжным склонам, бесплатная частная парковка, принадлежности для барбекю и терраса. Круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.
Во всех номерах есть кухня, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. Есть балкон с видом на горы. Номера оснащены микроволновой печью.
Приют «Бочки»
Высокогорная турбаза расположена на склоне Эльбруса, где вы перед восхождениями сможете пройти акклиматизацию, а также отдохнуть после спуска с вершины.
Приют находится на высоте 3750 м над уровнем моря, в 50 м от станции «Гарабаши» — конечная станция кресельной дороги.
Размещение осуществляется в домиках в форме бочек рассчитанных на 6 человек. В каждом домике: 6 спальных мест, столик и стулья.
Удобства на территории. Столовая совмещена с кухней и находится в отдельном здании.
Приют «Нацпарк»
Есть электричество, в комнате обогреватель, полочки, крючки, верёвки для сушки одежды. Не очень хорошая шумоизоляция. С водой проблемы, но это все же горы и это нужно учитывать. Весь персонал — очень душевные люди, помогут, подскажут. Виды из окна головокружительные.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча участников и все трансферы: ж/д Владикавказ - Тменикау - ВладикавказВладикавказ - ТерсколТерскол - Азау - ТерсколТерскол - Минеральные Воды
- Ж/д Владикавказ - Тменикау - Владикавказ
- Владикавказ - Терскол
- Терскол - Азау - Терскол
- Терскол - Минеральные Воды
- Проживание в палатках во время восхождения на Казбек
- Проживание в гостинице в Приэльбрусье
- Проживание в приюте на Эльбрусе
- Питание на маршруте
- Альпинистское снаряжение: палаткакошкистраховочная системаледорубкаска и карабины
- Палатка
- Кошки
- Страховочная система
- Ледоруб
- Каска и карабины
- Услуги гидов - опытных сертифицированных альпинистов
- Фото - и видеосъемка
- Консультации по физической подготовке и снаряжению
- Оформление пропуска в пограничную зону
- Общее групповое снаряжение и аптечка
- Обеспечение безопасности во время восхождения
- Обучение и сертификат о восхождении
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Заброска группы или части группы на ратраке или снегоходе (по желанию)
- Пакет снаряжения от 30 000 руб., в прокат можно взять специальную одежду и обувь, спальный мешок
- Питание во время переездов
- Нанять осликов для транспортировки рюкзака в первый день
- Альпинистская страховка
- Экскурсия на Чегемские водопады
- Конная прогулка
- Канатная дорога на Чегет
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
Снаряжение походное
- рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикрепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя (аренда 9 дней 300 руб. /сутки);
- спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем (аренда 5 дней 300 руб/сутки.);
- при размещении в приюте — самый легкий и маленький, в приюте есть отопление, одеяла и подушки, спальник нужен только в качестве постельного белья (аренда 5 дней 300 руб/сутки.);
- треккинговые палки (аренда 9 дней 150 руб. /сутки);
- коврик туристический (каремат, пенка) (аренда 5 дней 40 руб. /сутки)
- палатка (аренда 600 руб. /сутки);
Снаряжение для восхождения
- спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более (аренда горнолыжной маски 4-5 дней 120 руб. /сутки);
- рюкзак 25-35 литров на восхождение (аренда 4-5 дней 150 руб. /сутки)
- кошки с мягким креплением (предоставляются);
- беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки (предоставляются);
- ледоруб применяется для самостраховки при подъеме на вершину (предоставляется).
- каска.
Одежда для треккинга 1-4 день
- футболка;
- термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
- термоштаны;
- тёплая флисовая кофта (аренда 9 дней 200 руб. /сутки);
- ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик (аренда мембранной куртки 9 дней 400-600 руб. /сутки);
- ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной (аренда мембранных штанов 9 дней 300 руб. /сутки);
- треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении (аренда 4-9 дней 400 руб. /сутки);
- тёплая шапка;
- тонкие перчатки 2 пары;
- панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
- носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
- сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
- плавки или купальник;
Одежда для восхождения 5-9 день
- пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку (аренда 4-9 дней 300 руб. /сутки);
- пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров (аренда 4-5 дней 400 руб. /сутки);
- ботинки альпинистские утеплённые (аренда пластиковых двойных ботинок 4-5 дней 400-600 руб. /сутки);
- бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении (аренда 4-5 дней 150 руб. /сутки);
- гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи (аренда 4-5 дней 100 руб. /сутки);
- маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
- тёплые не продуваемые перчатки, лучше варежки (аренда 4-5 дней 150 руб. /сутки);
Прочее
- налобный фонарик с 1 запасом батареек (аренда 4-9 дней 100 руб. /сутки);
- средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце (небольшое), влажные салфетки;
- кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
- термос. 500-800 мл. (аренда термоса 700 мл. 4-9 дней 100 руб. /сутки);
- бутылка для воды. 0,5-1 литр;
- сидушка (желательно) (аренда 4-9 дней 20 руб. /сутки)
- пакеты 100-120 литров 2 шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
- Фотоаппарат;
Личная аптечка
- гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
- крем от загара (максимальной защиты);
- витамины, лучше в шипучих таблетках;
- аспирин, лучше в шипучих таблетках;
- парацетамол;
- пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
- от расстройства желудка;
- лекарства от своих болезней;
Стоимость может меняться, т. к. цены устанавливают пункты проката.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли пропуск в пограничную зону?
Необходимо оформление пропуска в пограничную зону. Через вершину Казбека проходит государственная граница РФ. Пешая часть нашего маршрута начинается с проверки документов.
Мы оформим для вас пропуск, для этого надо прислать корректные паспортные данные при оформлении бронирования тура.
Бронировать участие нужно заранее. Документы надо подать за 2 недели.
Как организовано питание?
Мы стараемся, чтобы питание в наших походах и восхождениях было достаточно разнообразным, калорийным, вкусным и имело малый вес.
В основу рациона входят:
- крупы, хлопья;
- сублимированное мясо, соленое сало;
- топленое сливочное масло, сыры;
- сухие овощи (картофель, капуста, лук, морковь, свёкла, перец красный, помидоры);
- сухофрукты (изюм, курага, финики, яблочные и банановые чипсы);
- шоколад, печенье, орехи.
Для вегетарианцев. Основное блюдо вечером изначально готовится как вегетарианское и только потом добавляется сублимированное мясо.
Во второй части тура, во время восхождения на Эльбрус, питание более разнообразное, т. к. нет необходимости экономить на весе продуктов.
Питание во время трансферов не входит в стоимость. Длинных переездов будет три:
- Владикавказ — Тменикау, 3–4 часа с учетом пограничной проверки;
- Тменикау — Терскол, 6–7 часов;
- Терскол — Минеральные Воды, 3 часа.
При желании мы всегда можем остановиться у магазина или заехать в кафе покушать.
Есть ли скидки?
Скидка 2 000 руб. при приобретении тура от 2-х человек.
Что входит в общее групповое снаряжение?
Снаряжение:
- радиостанции для связи внутри группы;
- верёвка основная;
- GPS навигатор;
- пульсоксиметр — определение кислорода в крови;
- газовое оборудование для приготовления пищи.
Аптечка:
- Спазган;
- уголь активированный;
- Лоперамид — противодиарейное;
- Аспирин — легкое обезболивающие + разжижение крови;
- Диакарб от отеков и горняшки;
- Гипоксен;
- Парацетамол — жаропонижающее;
- Кетанов — мощное обезболивающее;
- Ацикловир;
- Дексаметазон — против шока/аллергии/горняшки;
- Диклофенак — обезболивающее.
Сколько гидов в группе?
Согласно правилам и нашим принципам на одного гида должно приходиться не более 4-х участников.
Все гиды организатора — альпинисты с большим опытом восхождений, имеющие спортивный разряд и сертификат гида-проводника по альпинизму и горному туризму.
Работа гида направлена на обеспечение безопасности и наилучшей подготовки участников к восхождению.
Будет ли фото с восхождения?
У гида всегда с собой экшн-камера. Гид снимает фото и видео на вершине и во время тура. Монтируется видеоролик. Все фотографии и видео заливаются в облачное хранилище.
Услуга входит в стоимость.
Какие вопросы можно задать на консультации?
Вопросы физической подготовки, подбора снаряжения, что подойдёт из имеющегося у вас, как оптимизировать прокат снаряжения. Любые вопросы по маршруту.
Консультация входит в стоимость.
Как обеспечивается безопасность?
Все группы в обязательном порядке проходят регистрацию в МЧС.
У гида всегда есть GPS трек маршрута и средства навигации, в группе от 4-х человек предусмотрена радиосвязь (2 рации).
У гида в аптечке есть пульсоксиметр, прибор определяющий концентрацию кислорода в крови, нужен для определения достаточной адаптации.
Будет ли обучение?
Мы обучаем участников восхождения базовым навыкам альпинизма:
- Применение снаряжения: кошки, ледоруб, ледобур.
- Техника передвижения по снежно-ледовым склонам.
- Организация связок, хождение группы в связке.
- Самозадержание на склоне с помощью ледоруба.
- Дыхание и правильная постановка ног при подъеме и спуске
- Команды в альпинизме.
- Навигация и средства связи.
Все участники получают сертификаты о совершении восхождения!
1. Бронирование кафе заранее, может сразу на все дни путешествия, чтобы не было проблем с их поиском.
2. Какие-нибудь маленькие приветственные подарки: тематические наклейки, открытки и тп.
3. Так же можно в середине тура, если группа подустала от катания, сделать экскурсию обзорную или музей.
Вроде бы все.
Успехов в развитии.