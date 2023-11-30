Предлагаю вам ненадолго отвлечься от ежедневной суеты и погрузиться в атмосферу умиротворения, царящую в Боголюбово.
Мы с вами посетим Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли — места невероятно живописные, и в то же время хранящие множество драматичных историй и загадок.
Мы с вами посетим Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли — места невероятно живописные, и в то же время хранящие множество драматичных историй и загадок.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Боголюбово
- Церковь Покрова-на-Нерли
- Боголюбский монастырь
Описание
Что вас ожидает:Экскурсия по Боголюбово включает в себя знакомство с действующим монастырем и осмотр церкви Покрова-на-Нерли. Эту удивительную экскурсию лучше всего заказывать в теплое время года, ведь путь к церкви Покрова составляет 1,5 км. пешком туда и столько же обратно. Проходит он через заповедный луг, красота которого завораживает даже бывалых путешественников. Организационные детали:Пожалуйста, возьмите с собой женский платок, соответствующую церкви одежду и питьевую воду.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Конный трансфер к храму
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой женский платок
- Соответствующую церкви одежду и питьевую воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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