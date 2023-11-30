Боголюбово: преданья старины глубокой

Индивидуальная экскурсия в Москве
Предлагаю вам ненадолго отвлечься от ежедневной суеты и погрузиться в атмосферу умиротворения, царящую в Боголюбово.

Мы с вами посетим Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли — места невероятно живописные, и в то же время хранящие множество драматичных историй и загадок.
Боголюбово: преданья старины глубокой
Боголюбово: преданья старины глубокой
Боголюбово: преданья старины глубокой
Боголюбово: преданья старины глубокой
Боголюбово: преданья старины глубокой
Боголюбово: преданья старины глубокой
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Боголюбово
  • Церковь Покрова-на-Нерли
  • Боголюбский монастырь

Описание

Что вас ожидает:Экскурсия по Боголюбово включает в себя знакомство с действующим монастырем и осмотр церкви Покрова-на-Нерли. Эту удивительную экскурсию лучше всего заказывать в теплое время года, ведь путь к церкви Покрова составляет 1,5 км. пешком туда и столько же обратно. Проходит он через заповедный луг, красота которого завораживает даже бывалых путешественников. Организационные детали:Пожалуйста, возьмите с собой женский платок, соответствующую церкви одежду и питьевую воду.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Конный трансфер к храму
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Возьмите с собой женский платок
  • Соответствующую церкви одежду и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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