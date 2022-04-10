в субботу и воскресенье в 15:00

Древний летописец зашифровал для вас подсказки в открытках 19 века и спрятал их в шкатулке, которую команда получит в начале приключения. С помощью фотографий-шифров, которые связаны друг с другом, в компании гида-ведущего вы заново откроете китайгородские улочки и дворы, разгадаете интригующие исторические факты, а в финале — узнаете о таинственном событии, которого произошло в стенах Китай-города.
В пути вы узнаете самое интересное о самой мощной крепости Москвы после Кремля: например, почему Китай-город не имеет отношения к китайцам и что осталось от крепости в наши дни — ведь она не исчезла, а просто «срезана» над землей. А красивейшие здания Китай-города помогут вам разгадать главную тайну старинного района. Во время квеста вы:
Квест рассчитан на взрослых путешественников и семей с детьми от 10 лет. Факты будут подаваться достаточно серьезные и малоизвестные, поэтому полноценными участниками будут и родители, и дети.
Одна команда — это 2 — 4 человека, если участников больше, формируется вторая команда. Каждая команда получает свой набор реквизита, чтобы всем было удобно и все видно.