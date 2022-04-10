в субботу и воскресенье в 15:00

Что вас ожидает

Задания от старого летописца

Древний летописец зашифровал для вас подсказки в открытках 19 века и спрятал их в шкатулке, которую команда получит в начале приключения. С помощью фотографий-шифров, которые связаны друг с другом, в компании гида-ведущего вы заново откроете китайгородские улочки и дворы, разгадаете интригующие исторические факты, а в финале — узнаете о таинственном событии, которого произошло в стенах Китай-города.

Открыть секреты Китай-города

В пути вы узнаете самое интересное о самой мощной крепости Москвы после Кремля: например, почему Китай-город не имеет отношения к китайцам и что осталось от крепости в наши дни — ведь она не исчезла, а просто «срезана» над землей. А красивейшие здания Китай-города помогут вам разгадать главную тайну старинного района. Во время квеста вы:

зайдете в старинные палаты и подворья, которые не увидеть с улицы

выясните, где ночевал Михайло Ломоносов и что хранится под Биржевой площадью

разберетесь, в какой церкви венчался Иван Грозный и почему он сделал это тайно

поймете, почему иконы раньше не продавали, а меняли на деньги

увидите, где находится Псковская горка и что выстроили на ней псковичи

а еще узнаете, где в стенах крепости находился вооруженный городок.

Кому подойдет квест

Квест рассчитан на взрослых путешественников и семей с детьми от 10 лет. Факты будут подаваться достаточно серьезные и малоизвестные, поэтому полноценными участниками будут и родители, и дети.

Организационные детали

Одна команда — это 2 — 4 человека, если участников больше, формируется вторая команда. Каждая команда получает свой набор реквизита, чтобы всем было удобно и все видно.