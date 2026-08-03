в субботу и воскресенье в 15:00

Некитайский Китай: индивидуальная экскурсия-квест в пределах старинной крепости
Открыть древние тайны Китай-города, расшифровать подсказки летописца и выполнить задания
Азартное, увлекательное и лёгкое — таким будет наше приключение в одном из старейших районов Москвы! Приготовьтесь не только слушать, но и добывать малоизвестные факты о Китай-городе, которые взбудоражат мозг и воображение.
Вы зайдёте во дворы, палаты и подворья, с помощью шифров выполните задания и узнаете о самом таинственном событии Китай-города.
Древний летописец зашифровал для вас подсказки в открытках 19 века и спрятал их в шкатулке, которую команда получит в начале приключения. С помощью фотографий-шифров, которые связаны друг с другом, в компании гида-ведущего вы заново откроете китайгородские улочки и дворы, разгадаете интригующие исторические факты, а в финале — узнаете о таинственном событии, которое произошло в стенах Китай-города.
Открыть секреты Китай-города
В пути вы узнаете самое интересное о самой мощной крепости Москвы после Кремля: например, почему Китай-город не имеет отношения к китайцам и что осталось от крепости в наши дни — ведь она не исчезла, а просто «срезана» над землёй. А красивейшие здания Китай-города помогут вам разгадать главную тайну старинного района. Во время квеста вы:
зайдёте в старинные палаты и подворья, которые не увидеть с улицы
выясните, где ночевал Михайло Ломоносов и почему мальчиков раньше называли Богданами
зайдёте на территорию действующего монастыря
поймёте, почему иконы раньше не продавали и что значит приобрести «по-божески»
увидите, где здание со львом и единорогом и узнаете их тайное послание
а ещё узнаете, где в стенах крепости находился вооруженный городок
Кому подойдёт квест
Квест рассчитан на взрослых путешественников и семьи с детьми от 12 лет. Факты будут подаваться достаточно серьёзные и малоизвестные, поэтому полноценными участниками будут только взрослые, а дети участвуют по мере своих возможностей.
Организационные детали
Одна команда — это 8 и менее человек; если участников больше, формируется вторая команда. Каждая команда получает свой набор реквизита, чтобы всем было удобно и всё видно
Вы можете взять на квест детей старше 12 лет
Если вы опаздываете, предупреждайте, пожалуйста, об этом заранее — квест рассчитан на определённое время. При опоздании на 20 и более минут и без предупреждения об этом минимум за 3 часа до начала экскурсии взимается плата за за 1 час дополнительной работы гида — 3000 ₽
Распитие спиртных напитков до и на экскурсии не допускается
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4130 туристов
Я профессиональный аттестованный гид и квестовик.
Мечтала стать гидом со школы, окончила университет, где преподавали экскурсоведение, с красным дипломом и много лет занимаюсь любимым делом. Квесты создаю больше 10 лет — читать дальшеуменьшить
так, чтобы люди погружались в историю незаметно для себя. Исторический квест сопровождаю богатым рассказом и любопытными неизбитыми фактами.
Моя задача — подвести путешественников к собственным открытиям, эмоции от которых помогут надолго сохранить полученную информацию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
144
4
–
3
–
2
–
1
–
Ксения
Благодарю Елену за увлекательную прогулку, возможность по-новому взглянуть на Москву. всем рекомендую:)
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового и интересного. Отдельное спасибо Елене за мобильность. Обязательно встретимся с Вами на других экскурсиях.
Вам был полезен этот отзыв?
Фёдор
Отлично провели время с компанией коллег. Почувствовали себя немного детьми, и узнали самый-самый центр Москвы с неожиданной стороны. Казалось бы, каждый угол уже знаком, но именно в деталях вскрывается, что город хранит много секретов и тайн.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дмитрий
Ходили компанией 4 человека, лично был впервые на подобной экскурсии. Все остались под приятным впечатлением, Елена прекрасный гид, рассказывает интересно и увлекательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Gleb
Были на экскурсии 3 мая, в день рождения жены, и это оказалось отличным решением для праздничного дня. Хотелось чего-то активного, интересного и не совсем обычного — и всё именно так читать дальшеуменьшить
и получилось. Нам было очень комфортно: погода порадовала, маршрут был приятный, а сама прогулка прошла легко и с удовольствием. Елена сразу создала хорошую атмосферу и вела экскурсию очень увлекательно, без сухой подачи и перегруза датами. Отдельно понравились материалы, которые она подготовила: карточки для квеста, старые фотографии и изображения Москвы прошлых времён. Благодаря этому было проще представить, как выглядели знакомые места раньше, и ещё интереснее выполнять задания по ходу маршрута. Карточки помогали ориентироваться и постепенно вовлекаться в каждый этап прогулки. Время пролетело незаметно, хотя за экскурсию мы успели узнать много новых фактов. Особенно приятно, что даже живя в Москве, мы побывали в местах, где раньше не были, и посмотрели на город по-новому. Спасибо Елене за содержательную и очень приятную экскурсию — с удовольствием рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Экскурсия супер! Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Некитайский Китай: индивидуальная экскурсия-квест в пределах старинной крепости»