в субботу и воскресенье в 15:00

Азартное, увлекательное и лёгкое — таким будет наше приключение в одном из старейших районов Москвы! Приготовьтесь не только слушать, но и добывать малоизвестные факты о Китай-городе, которые взбудоражат мозг и воображение. Вы зайдёте во дворы, палаты и подворья, с помощью шифров выполните задания и узнаете о самом таинственном событии Китай-города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Задания от старого летописца

Древний летописец зашифровал для вас подсказки в открытках 19 века и спрятал их в шкатулке, которую команда получит в начале приключения. С помощью фотографий-шифров, которые связаны друг с другом, в компании гида-ведущего вы заново откроете китайгородские улочки и дворы, разгадаете интригующие исторические факты, а в финале — узнаете о таинственном событии, которое произошло в стенах Китай-города.

Открыть секреты Китай-города

В пути вы узнаете самое интересное о самой мощной крепости Москвы после Кремля: например, почему Китай-город не имеет отношения к китайцам и что осталось от крепости в наши дни — ведь она не исчезла, а просто «срезана» над землёй. А красивейшие здания Китай-города помогут вам разгадать главную тайну старинного района. Во время квеста вы:

зайдёте в старинные палаты и подворья, которые не увидеть с улицы

выясните, где ночевал Михайло Ломоносов и почему мальчиков раньше называли Богданами

зайдёте на территорию действующего монастыря

поймёте, почему иконы раньше не продавали и что значит приобрести «по-божески»

увидите, где здание со львом и единорогом и узнаете их тайное послание

а ещё узнаете, где в стенах крепости находился вооруженный городок

Кому подойдёт квест

Квест рассчитан на взрослых путешественников и семьи с детьми от 12 лет. Факты будут подаваться достаточно серьёзные и малоизвестные, поэтому полноценными участниками будут только взрослые, а дети участвуют по мере своих возможностей.

Организационные детали