в субботу и воскресенье в 15:00

Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости

Открыть древние тайны Китай-города, расшифровать подсказки летописца и выполнить задания

Квест
Азартное, увлекательное и легкое — таким будет наше приключение в одном из старейших районов Москвы! Приготовьтесь не только слушать, но и добывать малоизвестные факты о Китай-городе, которые взбудоражат мозг и воображение.

Вы зайдете во дворы, палаты и подворья, с помощью шифров выполите задания и узнаете о самом таинственном событии Китай-города.
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Задания от старого летописца

Древний летописец зашифровал для вас подсказки в открытках 19 века и спрятал их в шкатулке, которую команда получит в начале приключения. С помощью фотографий-шифров, которые связаны друг с другом, в компании гида-ведущего вы заново откроете китайгородские улочки и дворы, разгадаете интригующие исторические факты, а в финале — узнаете о таинственном событии, которого произошло в стенах Китай-города.

Открыть секреты Китай-города

В пути вы узнаете самое интересное о самой мощной крепости Москвы после Кремля: например, почему Китай-город не имеет отношения к китайцам и что осталось от крепости в наши дни — ведь она не исчезла, а просто «срезана» над землей. А красивейшие здания Китай-города помогут вам разгадать главную тайну старинного района. Во время квеста вы:

  • зайдете в старинные палаты и подворья, которые не увидеть с улицы
  • выясните, где ночевал Михайло Ломоносов и что хранится под Биржевой площадью
  • разберетесь, в какой церкви венчался Иван Грозный и почему он сделал это тайно
  • поймете, почему иконы раньше не продавали, а меняли на деньги
  • увидите, где находится Псковская горка и что выстроили на ней псковичи
  • а еще узнаете, где в стенах крепости находился вооруженный городок.

Кому подойдет квест

Квест рассчитан на взрослых путешественников и семей с детьми от 10 лет. Факты будут подаваться достаточно серьезные и малоизвестные, поэтому полноценными участниками будут и родители, и дети.

Организационные детали

Одна команда — это 2 — 4 человека, если участников больше, формируется вторая команда. Каждая команда получает свой набор реквизита, чтобы всем было удобно и все видно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Китай-город
Когда и сколько длится
Когда: в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу и воскресенье в 15:00

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