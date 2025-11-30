Экскурсия с VR-очками: «Москва, которой не было: альтернативная реальность»

Вас ожидает уникальная экскурсия с виртуальной реальностью! Перед участниками экскурсии предстанет Москва в альтернативной реальности.
Проекты, которые поразят воображение — Дворец Труда, Дворец Советов, Восьмая высотка — вы сможете увидеть собственными глазами и оценить, как они выглядели бы прямо на месте, в самом сердце знакомой нам Москвы.
Проекты, которые поразят воображение — Дворец Труда, Дворец Советов, Восьмая высотка — вы сможете увидеть собственными глазами и оценить, как они выглядели бы прямо на месте, в самом сердце знакомой нам Москвы.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииБудущее в настоящем Мы с вами давно живём в будущем, которое описывали писатели-фантасты. Мы созваниваемся по видеосвязи, заказываем товары в интернете и используем робот-пылесос для уборки. Будущее также наступило и в сфере экскурсий, и у вас есть шанс убедиться в этом, придя на экскурсию с очками виртуальной реальности! Вы узнаете:
- Как появилась архитектура советского авангарда и почему сегодня она вдохновляет весь мир.
- Кто первым придумал вращающиеся дома и где они воплощаются в наше время.
- Почему не была построена восьмая сталинская высотка и многое другое.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На экскурсии вы увидите:
- Как выглядит Красная площадь с тремя стеклянными небоскребами и шестнадцатиэтажными парадными лестницами
- Как взметнулась ввысь практически у стен Кремля самая высокая из сталинских сестер-высоток, восьмая
- Как смотрится Мавзолей в виде белой пирамиды на фоне кремлёвских стен
- Каким грандиозным был задуман Дворец Советов и многое другое
Что включено
- VR-очки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная площадь, у памятника Г.К. Жукову
Завершение: Васильевский спуск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Групповая
до 25 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
765 ₽
900 ₽ за человека
Индивидуальная
Итальянские каникулы: уникальный тур по Москве
Исследуйте итальянское наследие Москвы, наслаждаясь историями, архитектурой и кофе в стиле Рима
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 10 000 ₽ за человека