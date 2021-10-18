Мистика и реальность Булгаковской Москвы

Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное

5
20 отзывов
На прогулке по улочкам столицы вы попробуете разобраться, как предметы из реального мира вплетаются в мир творчества — и как в обыденную жизнь проникают загадки и тайны.

Чем вдохновлялся Булгаков, как он жил, какие личности и локации стали прототипами для его произведений? О чем говорят символы и знаки, которые встретятся на маршруте? Обо всем об этом пойдет речь на экскурсии.
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Мистика и реальность Булгаковской Москвы

Что вас ожидает

«За мной, читатель. »

От Патриарших прудов до дома с нехорошей квартирой — мы обойдём места и памятники, связанные с самым любимым и известным романом писателя. Вы побываете там, где Аннушка уже разлила масло; увидите скамейку, где первый раз в романе появляется Воланд, и здание МАССОЛИТа. Впечатлитесь готическими деталями особняка Морозовой — считается, что именно здесь и жила Маргарита.

Жизнь писателя и истории столицы

Вспомним и другие знаменитые произведения Булгакова: поговорим об особенностях его творчества, о женах писателя, о том самом звонке Сталина, о перипетиях и трудностях в судьбе автора.
И конечно, представим, как выглядела Москва в дореволюционные и советские годы: реальные истории дополнят мистические сюжеты о странных явлениях, происходивших в районе Патриарших прудов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Театра сатиры
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Артём
Артём
Я представляю команду профессиональных аккредитованных гидов. Мы организуем экскурсии как для москвичей, так и для гостей города. Будем рады сделать ваше пребывание в столице незабываемым и помочь взглянуть на Москву под новым углом.
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20 реальных отзывов от туристов

E
18 окт 2021
Отличная экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Спасибо всем!
К
17 окт 2021
Всё понравилось, экскурсовод Андрей на высоте!
Александр
15 окт 2021
Очень интересная экскурсия, затрагивающая не только сюжет книги «Мастер и Маргарита», но и моменты истории того времени.
М
14 окт 2021
Александр-ЭКСКУРСОВОД -лучше не бывает, пунктуальный, доброжелательный, эрудированный. Голос уверенный, мягкий, речь грамотная, информация интересная, завораживающая. Прогулка убедительная, наглядная. Понравилось все. Профессионал. Есть ли еще экскурсии которые проводит Александр. Буду рекомендовать данную экскурсию именно из-за данного экскурсовода. Любому возрасту понятен и интересен будет язык этого гида.
А
12 окт 2021
Вчера посетила экскурсию по Булгаковской Москве (экскурсовод — Андрей), впечатления исключительно положительные! Отлично спланированный маршрут, грамотная речь экскурсовода, доброжелательность администратора! Однозначно рекомендую к посещению!
Е
11 окт 2021
Очень понравилось, но, тем, кто не читал роман "Мастер и Маргарита" будет не интересно, экскурсия не для детей
А
10 окт 2021
Гид великолепный. Интересно рассказывает. очень рекомендую экскурсии с Артёмом.
Л
10 окт 2021
Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Спасибо.
Антон
8 окт 2021
Спасибо за экскурсию! Очень понравился материал и его подача в исполнении Тимура. Хорошо знаком с творчеством Булгакова и булгаковской Москвой, но все равно открыл для себя на этой экскурсии много нового и удивительного.
Светлана
4 окт 2021
Очень понравилась экскурсия «Мистика и реальность Булгаковский Москвы». Экскурсия была содержательной, интересно и колоритно-насыщенно поданной! Большое спасибо Артёму - он интересный рассказчик и обаятельный человек! Спасибо!
Е
3 окт 2021
Масса новой, разной информации и о Булгакове и о его творчестве. С упоением слушал об отражении судьбы автора с судьбами и характерами его героев.
Спасибо огромное!
Ирина
29 сен 2021
Прекрасное путешествие по булгаковским местам в компании гида Андрея привело нас в восторг и вызвало желание не просто заново прочесть "Мастера и Маргариту", но и полностью перечитать творчество Булгакова! Очень познавательная, полезная и нескучная экскурсия!
Г
28 сен 2021
Благодарю Андрея за интересную и насыщенную экскурсию. 🙏. С удивлением узнала, что в одном доме разместились два разных музея Булгакова. Понравилась доступная манера изложения материала и неподдельный интерес экскурсовода к теме. Маленькое пожелание, чтобы дорога между различными местами на карте сопровождалась также рассказом экскурсовода. Хотя, конечно, мне было приятно, что в это время экскурсовод подробно отвечал на все мои вопросы.
Ирина
20 сен 2021
Отличная экскурсия даже для тех, кто читал Булгакова давно или очень давно (примерно в шаоле). Интересные факты из жизни писателя, переплетение судеб и событий. После такой экскурсии захотелось перечитать произведения Булгакова и не только Мастера и Маргариту. Спасибо экскурсоводу!
Вадим
19 сен 2021
Рекомендую. Интересно, насыщенно, атмосферно. Гид превзошел ожидания.
Ещё 5 отзывов

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