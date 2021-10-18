Что вас ожидает

«За мной, читатель. »

От Патриарших прудов до дома с нехорошей квартирой — мы обойдём места и памятники, связанные с самым любимым и известным романом писателя. Вы побываете там, где Аннушка уже разлила масло; увидите скамейку, где первый раз в романе появляется Воланд, и здание МАССОЛИТа. Впечатлитесь готическими деталями особняка Морозовой — считается, что именно здесь и жила Маргарита.

Жизнь писателя и истории столицы

Вспомним и другие знаменитые произведения Булгакова: поговорим об особенностях его творчества, о женах писателя, о том самом звонке Сталина, о перипетиях и трудностях в судьбе автора.

И конечно, представим, как выглядела Москва в дореволюционные и советские годы: реальные истории дополнят мистические сюжеты о странных явлениях, происходивших в районе Патриарших прудов.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.