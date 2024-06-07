1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Начало: На Манежной площади
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы
Начало: На Красной площади
9 июня в 09:00
10 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Начало: метро Боровицкая
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стать москвичом за 2 часа
Обойти главные достопримечательности города и получить именную грамоту
Начало: Выход на улицу из метро Новокузнецкая
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Квест
1.5 часа
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70006 650₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
Начало: У м. Библиотека имени Ленина
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Как самые старинные и фешенебельные гостиницы Москвы держались последние 100 лет
Начало: На Манежной площади
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму
Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ
Начало: У памятника маршалу Жукову
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы
Начало: у метро Библиотека им. Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 50 чел.
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Расписание: согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы
Начало: У Воскресенских ворот
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История моды на улицах Москвы
Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице
Начало: В районе метро Охотный ряд
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи
Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины
Начало: Метро Театральная
12 июня в 12:00
13 июня в 16:30
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Итальянские каникулы: уникальный тур по Москве
Исследуйте итальянское наследие Москвы, наслаждаясь историями, архитектурой и кофе в стиле Рима
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
Групповая
1 час
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке
Начало: У касс Кремля внутри сада
Расписание: в пятницу в 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
550₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Найти непередаваемую атмосферу старой Москвы на прогулке по главной улице столицы
Начало: в районе метро Охотный ряд
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Московский Кремль снаружи и внутри
Глубокое и интересное знакомство с главной достопримечательностью столицы
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
23 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Красная площадь и парк Зарядье
Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России
Начало: У памятника Жукову
Расписание: в четверг в 19:00
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Московские истории с итальянским акцентом»
Погрузитесь в удивительный мир итальянского влияния на Москву, открывая истории знаменитых итальянцев и их роль в истории города
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
16 июня в 09:00
18 июня в 13:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Кремля: прогулка на закате
Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
740₽ за человека
Групповая
2 часа
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: у станции метро «Охотный ряд»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
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666567₽ за человека
Аудиогид
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9 июня в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Нескучный сад Александровский
Начало: Под козырьком на выходе метро Боровицкая
Расписание: 7 дней в неделю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Итальянская Москва - красивая и вкусная
Насладиться архитектурой, культурой и кухней Италии в столице России (мини-группа)
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: во вторник в 12:00, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
11 июня в 12:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССалим7 июня 2024Очень интересная экскурсия! Саша изумительная рассказчица! Было нескучно и весьма занимательно! Саша, если Вы читаете этот отзыв, то знайте, что
- ВВиктор6 июня 2024Недавно решил провести выходной день на обзорной автобусной экскурсии по Москве, и это было отличное решение! Всё прошло идеально и
- ООльга6 июня 2024Добрый день, вчера ходили с друзьями на экскурсию Мистическая Москва. Экскурсовод Никита очень приятный молодой человек, видно, что горит своим
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ФФарида5 июня 2024Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.
- ААрина5 июня 2024Отличная экскурсия для тех, кто любит историю и архитектуру! Аминат очень грамотно и плавно рассказывает интересные факты о значимых отелях столицы. Обязательно порекомендую друзьям. Маршрут комфортный, подойдёт для любой погоды. 10/10
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ААлександра4 июня 2024Прекрасная экскурсия! Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод. Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить. Рекомендую! Спасибо!
- ЮЮлия4 июня 2024Благодарим Александра за интересную прогулку по центру Москвы. Мы получили интересную информацию о становлении Советского государства и исторических личностях того периода, а также возможность задавать вопросы и дискутировать.
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Манежная площадь»
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