🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1020 отзывов Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе... 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 2.5 часа 53 отзыва Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе Начало: На Манежной площади Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 8 отзывов «Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы Начало: На Красной площади от 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Знаки и символы вокруг Московского Кремля Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы Начало: метро Боровицкая 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Стать москвичом за 2 часа Обойти главные достопримечательности города и получить именную грамоту Начало: Выход на улицу из метро Новокузнецкая 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв По Тверской до Садового кольца: киноистория района Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы Начало: У станции метро «Охотный ряд» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Квест 1.5 часа 16 отзывов Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля» Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы Начало: На Манежной площади 7000 6 650 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы Начало: У м. Библиотека имени Ленина 4900 4 410 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 73 отзыва Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления Начало: У метро Охотный ряд 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы Как самые старинные и фешенебельные гостиницы Москвы держались последние 100 лет Начало: На Манежной площади от 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ Начало: У памятника маршалу Жукову от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы Начало: у метро Библиотека им. Ленина 6 000 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 1 отзыв Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову Расписание: согласно календарю 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Красная площадь: было - стало (в мини-группе) По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы Начало: У Воскресенских ворот Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов История моды на улицах Москвы Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой Начало: В районе метро Охотный ряд 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице Начало: В районе метро Охотный ряд Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 179 отзывов Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины Начало: Метро Театральная 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Итальянские каникулы: уникальный тур по Москве Исследуйте итальянское наследие Москвы, наслаждаясь историями, архитектурой и кофе в стиле Рима от 7 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 1 отзыв Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке Начало: У касс Кремля внутри сада Расписание: в пятницу в 18:00 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов Экскурсия по Тверской улице для школьников Найти непередаваемую атмосферу старой Москвы на прогулке по главной улице столицы Начало: в районе метро Охотный ряд от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Московский Кремль снаружи и внутри Глубокое и интересное знакомство с главной достопримечательностью столицы Начало: В районе метро Александровский сад 23 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 3 отзыва Красная площадь и парк Зарядье Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России Начало: У памятника Жукову Расписание: в четверг в 19:00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Индивидуальная экскурсия «Московские истории с итальянским акцентом» Погрузитесь в удивительный мир итальянского влияния на Москву, открывая истории знаменитых итальянцев и их роль в истории города Начало: В районе метро «Охотный ряд» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 11 отзывов Вокруг Кремля: прогулка на закате Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды Начало: В районе метро «Охотный ряд» Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00 740 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Красная площадь - сердце Москвы Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе) Начало: у станции метро «Охотный ряд» 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2.5 часа 107 отзывов В тренде Мистическая Москва: путешествие по тайным символам города Откройте неизведанные страницы истории Москвы, пройдитесь по магическим местам вечерней столицы Начало: В районе метро «Кропоткинская» Расписание: в будние дни в 20:00, в субботу в 18:00 и 20:00, в воскресенье в 19:00 666 567 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1 час Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы Начало: Улица Воздвиженка, 1 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Нескучный сад Александровский Начало: Под козырьком на выходе метро Боровицкая Расписание: 7 дней в неделю 5 500 ₽ за всё до 6 чел.