Спутник М. проводит ещё 5 экскурсий

Михаил Булгаков был мастером поэтизации пространства, и Москва в его произведениях становится полноценным действующим лицом. Самым живым персонажем выступает Москва 30-х годов в мистическом романе «Мастер и Маргарита». Мы предлагаем Вам перечитать роман, отправившись вместе с нами в незабываемое путешествие по следам Мастера и Маргариты!

В продолжение экскурсии 🧭 предлагаем туристам отправиться в поход и посмотреть на те места, которые вдохновили Михаила Булгакова. Может быть, нам даже удастся встретить призрак чёрного кота из шайки Воланда или увидеть, как Маргарита вылетает из окна своей квартиры, отправляясь на шабаш.

В ходе пешеходной экскурсии по Москве Михаила Булгакова мы:

узнаем историю 📖 Патриарших прудов, а также пройдёмся по аллее, где на одной из скамеек вели беседу с Воландом Михаил Берлиоз и Иван Бездомный, – присядем на неё и мы;

узнаем, каким причудливым и действительно мистическим образом пересеклись судьбы самых разных выдающихся людей — Михаила Булгакова, Максима Горького, Владимира Маяковского, Фёдора Шехтеля, Павела Рябушинского и Иосифа Сталина;

В продолжение пешеходной экскурсии по следам Мастера и Маргариты мы увидим:

один из самых красивейших домов в столице, особняк Зинаиды Морозовой - дом, где проживала Маргарита;

здание МАССОЛИТа, где работал Берлиоз и критики, не допустившие публикацию романа Мастера;

дом, в котором жил Михаил Булгаков и в котором находится та самая «нехорошая квартира»;

здание, в котором Булгаков разместил театр Варьете и его, похожий на инопланетную тарелку, купол, из–под которого летели те самые червонцы во время сеанса магии, и многое–многое другое!

В процессе прохождения экскурсионного маршрута по Москве М. А. Булгакова мы посетим:

одно из самых сколь романтичных, столь и мистических мест Москвы — Патриаршие пруды;

ставший уже легендарным подъезд, в котором жил Михаил Булгаков;

переулок, в котором познакомились герои нашего любимого романа — Мастер и Маргарита.

А что же Воланд и его свита? Неужели о ней забыли? Ну что Вы, как же можно! На экскурсии нас ждёт увлекательное испытание — попробуем вместе представить, как Иванушка Бездомный пытался поймать «иностранного консультанта» и его помощников!

Каждый сам для себя решит, пройдя вместе с нашим профессиональным экскурсоводом по Булгаковским местам в Москве, выдумал ли великий писатель свою историю или просто описал то, что было на самом деле!