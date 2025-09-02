Мои заказы

«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам

Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
«Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из неё. Я навсегда москвич», — писал Антон Павлович.

Его творчество неразрывно связано с Москвой — городом, который он полюбил с первого взгляда и считал вторым домом.

Я покажу вам столицу глазами драматурга и мы вместе попытаемся разгадать тайны его жизни и творчества.
4.8
5 отзывов
Описание экскурсии

С большой нежностью и пиететом я попробую рассказать об огромном наследии Антона Павловича в статусе врача, писателя и общественного деятеля. Мы сделаем попытку вместе приблизиться к разгадке его грандиозной личности. Поговорим о его детстве, студенческих годах, дружеских и романтических связях. И обсудим, как он творил, помогал, лечил и смотрел на мир через призму огромной любви к людям.

Вы увидите:

  • Место, где была расположена первая квартира Чехова в Москве, «через окна которой виднелись только пятки прохожих»
  • Ресторан «Эрмитаж», где вся московская богема отмечала премьеры пьес писателя
  • Маршрут, которым пользовался Чехов в студенческие годы
  • Доходные дома, где жил Антон Павлович, будучи уже состоявшимся литератором
  • Место, куда писателя госпитализировали с лёгочным кровотечением
  • Здание, где прошла премьера «Чайки» и «Вишнёвого сада»
  • Знаковые места, где происходили события, развернувшиеся на страницах наиболее известных повестей и рассказов

Я расскажу:

  • Почему Чехов отказался от звания почётного академика
  • Кого называл каракатицей и крокодильчиком
  • С кем писателя связывали тёплые дружеские отношения
  • Почему с треском провалилась премьера его «Чайки»
  • Кто служил прототипами героев его рассказов
  • Как Чехов совмещал профессии литератора и врача
  • Какое его произведение послужило причиной тюремной реформы в России

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, протяжённость маршрута около 3 км
  • Все здания будем осматривать снаружи

в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Чеховская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Я аккредитованный гид, преподаватель немецкого языка, журналист, актриса, поэтому темы из области литературы, кино, музыки, театра — мой приоритет. Москва для меня — лучший город Земли, я люблю её всем
читать дальше

сердцем, не перестаю ею восхищаться и делаю всё возможное, чтобы передать эти чувства❤️ Я искренне увлечена каждой темой своей экскурсии, в хорошем смысле «болею» ей и хочу заражать как можно больше людей вокруг😁 Получаю огромное удовольствие, когда вижу, как загораются глаза моих гостей 🥰 Буду счастлива видеть вас на своих экскурсиях и обещаю отправить в путешествие, которое запомнится надолго🤗

Отзывы и рейтинг

5
4
4
1
3
2
1
Нюта
Нюта
2 сен 2025
Так получилось, что я была единственной, кто записался на экскурсию.
Гид рассказывает очень увлечённо, стремится передать свои восхищения от личности писателя и его творчества, вызвать у слушателей желание продолжить изучать
читать дальше

материалы по теме экскурсии и знакомиться с красивыми местами в Москве.
Приходит понимание, сколько же всего успел сделать Чехов за свою недолгую жизнь не только в работе и творчестве, но и в целом как личность. Действительно вызывает уважение!

В
Валентина
26 июл 2025
Спасибо Елене за очень увлекательный и душевный рассказ об Антоне Павловиче. 2 часа пролетели незаметно и даже непогода не смогла испортить того лирического послевкусия, которое еще долго не проходило после экскурсии. А еще очень приятно было получить милые сувениры на память 🙌
Скворцова
Скворцова
15 июл 2025
Если вы хотите узнать про Антона Павловича более подробную и уникальную информацию, советую прогуляться с Еленой по знаковым, для Чехова местам.
Прекрасный, живописный маршрут, где вещи хранят память о гении 19
читать дальше

- 20 века.
Вы не заметите, как быстро пролетит время, так завлекательно и интересно Елена рассказывает о деталях его жизни и творчества. От души попереживаете и посмеетесь, увлечетесь, все сплетется в этом маленьком путешествии по Москве Чехова, как и в его произведениях.

Если вы хотите узнать про Антона Павловича более подробную и уникальную информацию, советую прогуляться с Еленой по знаковым, для Чехова местам.
Т
Тетерина
15 июл 2025
Елена, спасибо огромное за экскурсию. Были вдвоём с дочкой. Нам всё понравилось.
М
Мария
6 июл 2025
Спасибо большое! Очень интересно, с душой. Как будто на одного знакомого (в лице АнтонПалыча) в Москве стало больше)

Входит в следующие категории Москвы

