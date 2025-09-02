«Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из неё. Я навсегда москвич», — писал Антон Павлович.
Его творчество неразрывно связано с Москвой — городом, который он полюбил с первого взгляда и считал вторым домом.
Я покажу вам столицу глазами драматурга и мы вместе попытаемся разгадать тайны его жизни и творчества.
Его творчество неразрывно связано с Москвой — городом, который он полюбил с первого взгляда и считал вторым домом.
Я покажу вам столицу глазами драматурга и мы вместе попытаемся разгадать тайны его жизни и творчества.
Описание экскурсии
С большой нежностью и пиететом я попробую рассказать об огромном наследии Антона Павловича в статусе врача, писателя и общественного деятеля. Мы сделаем попытку вместе приблизиться к разгадке его грандиозной личности. Поговорим о его детстве, студенческих годах, дружеских и романтических связях. И обсудим, как он творил, помогал, лечил и смотрел на мир через призму огромной любви к людям.
Вы увидите:
- Место, где была расположена первая квартира Чехова в Москве, «через окна которой виднелись только пятки прохожих»
- Ресторан «Эрмитаж», где вся московская богема отмечала премьеры пьес писателя
- Маршрут, которым пользовался Чехов в студенческие годы
- Доходные дома, где жил Антон Павлович, будучи уже состоявшимся литератором
- Место, куда писателя госпитализировали с лёгочным кровотечением
- Здание, где прошла премьера «Чайки» и «Вишнёвого сада»
- Знаковые места, где происходили события, развернувшиеся на страницах наиболее известных повестей и рассказов
Я расскажу:
- Почему Чехов отказался от звания почётного академика
- Кого называл каракатицей и крокодильчиком
- С кем писателя связывали тёплые дружеские отношения
- Почему с треском провалилась премьера его «Чайки»
- Кто служил прототипами героев его рассказов
- Как Чехов совмещал профессии литератора и врача
- Какое его произведение послужило причиной тюремной реформы в России
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, протяжённость маршрута около 3 км
- Все здания будем осматривать снаружи
в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чеховская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Я аккредитованный гид, преподаватель немецкого языка, журналист, актриса, поэтому темы из области литературы, кино, музыки, театра — мой приоритет. Москва для меня — лучший город Земли, я люблю её всем
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нюта
2 сен 2025
Так получилось, что я была единственной, кто записался на экскурсию.
Гид рассказывает очень увлечённо, стремится передать свои восхищения от личности писателя и его творчества, вызвать у слушателей желание продолжить изучать
Гид рассказывает очень увлечённо, стремится передать свои восхищения от личности писателя и его творчества, вызвать у слушателей желание продолжить изучать
В
Валентина
26 июл 2025
Спасибо Елене за очень увлекательный и душевный рассказ об Антоне Павловиче. 2 часа пролетели незаметно и даже непогода не смогла испортить того лирического послевкусия, которое еще долго не проходило после экскурсии. А еще очень приятно было получить милые сувениры на память 🙌
Скворцова
15 июл 2025
Если вы хотите узнать про Антона Павловича более подробную и уникальную информацию, советую прогуляться с Еленой по знаковым, для Чехова местам.
Прекрасный, живописный маршрут, где вещи хранят память о гении 19
Прекрасный, живописный маршрут, где вещи хранят память о гении 19
Т
Тетерина
15 июл 2025
Елена, спасибо огромное за экскурсию. Были вдвоём с дочкой. Нам всё понравилось.
М
Мария
6 июл 2025
Спасибо большое! Очень интересно, с душой. Как будто на одного знакомого (в лице АнтонПалыча) в Москве стало больше)
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка из Москвы в парк «Патриот» и храм Вооружённых сил
Исследовать огромный комплекс, хранящий память о подвигах и героях
16 ноя в 11:00
18 ноя в 11:00
14 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
Завтра в 18:00
15 ноя в 17:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Индивидуальная прогулка с Часовщиком: история жизни Пушкина в Москве
Познакомиться с моментами жизни знаменитого поэта на аудиоэкскурсии с проводником-волшебником
Начало: У входа в сад «Эрмитаж»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.