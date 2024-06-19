1 чел.
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Групповая
3 часа
Архангельское и Лохин остров: групповой сплав на байдарках
Прокатиться по Москве-реке, насладиться идиллической природой и увидеть с воды усадьбу Архангельское
Начало: В деревне Глухово
«Наши инструкторы научат вас правильно владеть веслом и управлять байдаркой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По Москве-реке на байдарке
Попробовать себя в гребле, полюбоваться красотами Звенигорода и подмосковной природой
Начало: У города Звенигород
«Прогулка на байдарке по Москве-реке у города Звенигород»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 10 000₽ за всё до 9 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
Пройти по спокойному руслу реки и увидеть знаменитую усадьбу с воды
Начало: В деревне Глухово
«В стоимость включено: место в трёхместной байдарке, весло, спасательный жилет, дождевик, гермомешок, раздевалка, камера хранения личных вещей, сухой паёк, чай»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
21 июня в 19:00
22 июня в 19:00
2 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На байдарках»
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