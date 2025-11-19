Предлагаем вам пройти по следам Сергия Радонежского, посетить святые источники, появившиеся благодаря его молитвам, услышать истории о чудесах исцеления.
Поклониться мощам Сергия в Лавре, побывать на монастырских кладезях и очутиться немного в сказке, на которую так похож комплекс Гремячий ключ.
Здесь неспешно можно окунуться в купель, испить и набрать святой воды и просто отдохнуть душой среди тишины дивной природы.
Описание экскурсииПо стопам Сергия Радонежского Этот паломнический тур ведет вас по святым местам, неразрывно связанным с жизнью и духовным подвигом преподобного Сергия Радонежского. Начните в тихом Радонеже, где прошли отроческие годы святого Варфоломея. Здесь, у святого источника, бьющего у подножия горы, где стоял дом его родителей, вы сможете набрать воды и окунуться в купель, ощутив благодатную тишину этих мест. Преображенский храм и путь в Лавру Рядом вас встретит Преображенский храм с его старинным иконостасом и первый в России памятник Сергию Радонежскому. Затем путь лежит в духовное сердце России – Троице-Сергиеву Лавру. Вы поклонитесь мощам Игумена земли Русской в главном соборе и посетите намоленные святые источники обители: Пятницкий кладезь, ископанный по преданию самим Сергием, источник его ученика Саввы Сторожевского у Каличьей башни и знаменитый чудотворный Успенский источник, известный исцелениями. Гремячий Ключ – водопад молитвы Кульминацией путешествия станет посещение уникального Гремячего Ключа – самого большого водопада Подмосковья, возникшего, по легенде, по молитве Преподобного Сергия на его пути в Киржач. Сегодня это сказочное подворье Лавры напоминает иллюстрации к русским былинам: резные деревянные терема, шатровые башенки, храмовые маковки блестят на солнце. Благодатное место для души и тела Пройдите по деревянным настилам мимо щитов с заповедями Сергия к шумящим каскадам воды, бьющим прямо из горы. Испейте и наберите «живой» воды (+6°C), насыщенной минералами, омойтесь в купели или постойте под струями водопада. Комплекс оборудован всем для отдыха души и тела: здесь можно уединиться в беседке, отведать монастырской трапезы и ощутить благодать этого намоленного места, где прошлое и вера оживают в каждом камне и ручье. Важная информация:
- Порядок посещения экскурсионных объектов может быть изменен.
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса.
- При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Радонеж: святой источник, Преображенская церковь, памятник Сергию Радонежскому
- Святые источники Троице-Сергиевой лавры
- Гремячий ключ
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед в трапезной Лавры - 750 рублей
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос»
Завершение: Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
19 ноя 2025
Спасибо, экскурсия очень понравилась, места прекрасные. Поездка получилась душевной, водитель и экскурсовод чуткие и внимательные люди. Экскурсоводу + отдельные 100 балов за подачу информации и ответы на все задаваемые вопросы, рассказывал интересно и информацивно.
В
Вероника
13 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, места просто волшебные. Все было очень замечательно. Отдельное спасибо гиду Михаилу Николаевичу, интересно рассказывал. Рекомендую данную экскурсию.
С
Светлана
17 сен 2025
Поездка понравилась и мне, и мужу.
Особенно хочется поблагодарить нашего гида Михаила Николаевича: за интересные истории. Все места, которые посетили с экскурсиями, особенные и чудесные.
Желающие могли окунуться в источниках и/или набрать с собой родниковой воды.
Поели монастырской выпечки с отличным сбитнем в кафе Гостях у батюшки в Радонеже. Как у бабушки!!!
