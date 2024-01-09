Расшифровать загадки и понять архитектурный язык самого древнего квартала Москвы в мини-группе
Древнейший московский квартал знаменит памятниками архитектуры, за стенами которых нередко скрыты исторические тайны. Приглашаем вас прогуляться по модной Никольской и атмосферной Варварке. Полюбоваться старинными особняками и торговыми палатами. Найти место, где печатались первые книги, и церковь, где тайно венчался Иван Грозный. Раскрыть секреты Китай-города — один за другим.
Ближайшие даты:
9
янв
янв
11
янв
янв
12
янв
янв
13
янв
янв
14
янв
янв
15
янв
янв
16
янв
янв
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
|Дети до 16 лет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Воскресенские ворота и нулевой километр. Вы увидите место, где находился главный вход в древнюю Москву и возле которого путники снимали шапки и крестились. Научитесь распознавать святых покровителей столицы и узнаете, как правильно загадывать желания.
- Никольская улица. Древнейшая московская дорога за несколько столетий превратилась в модную пешеходную улицу. Вы узнаете, как с Никольской связан знаменитый парфюм. Рассмотрите монастыри, доходные дома и торговые ряды, научитесь различать их виды и определять возраст.
- Синодальная типография. Вы посетите место, где Иван Фёдоров напечатал первую книгу. Послушаете, с каким трудом прогресс пробивал себе дорогу. Увидите памятник первопечатнику и попробуете прочитать надписи и даты на старославянском языке. Разберётесь, как определять время по старинным часам.
- Биржевая площадь. В 19 веке Китай-город стал не только торговым, но и деловым кварталом. Поговорим о том, что происходило со зданием биржи и где располагались кабинеты крупных предпринимателей. Вспомним обычаи московского делового мира и обсудим причуды купцов.
- Гостиный двор — эпицентр московской торговли в 19 веке. Вы узнаете, кого в старину называли гостями, как устроено здание Гостинки и что в нём происходит в нынешнее время.
- Варварка — одна из самых живописных улиц, на которой сохранились жилые дома и храмы 16–17 веков. Вы разберётесь в тонкостях древнерусской архитектуры и поймёте, что за зверь изображён на гербе Романовых.
- Старопанский переулок. Вы полюбуетесь крохотной церковью 16 века, где, по преданию, тайно венчался Иван Грозный. Поучитесь распознавать характерный стиль Шехтеля — главного архитектора московского модерна.
- Китайгородская стена. Осмотрите фрагмент второй оборонительной стены, построенной в 16 веке. Самые любопытные смогут буквально спуститься в прошлое и прикоснуться к белокаменному фундаменту, сложенному 500 лет назад.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00, в четверг в 13:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Охотный Ряд
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00, в четверг в 13:00 и 15:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Москве
Привет! Меня зовут Анатолий, я и мои коллеги проводим увлекательные экскурсии в Москве и Подмосковье уже около 20 лет. Мы применяем принцип 5 чувств: на наших экскурсиях вы получите максимум разнообразных впечатлений: услышите журчание воды и звон колоколов, потеряете голову от ошеломляющих видов, почувствуете ароматы соснового бора или легендарного парфюма, прикоснётесь руками к древним стенам и насладитесь вкусом свежей выпечки. Всё это время вы будете слушать увлекательные истории о святых и грешниках, героях и предателях, меценатах и разбойниках, и в какой-то момент случится волшебство — восторг от переполняющих вас чувств и впечатлений.
Похожие туры из Москвы
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
в районе метро Баррикадная
Завтра
9 янв
10 янв
11 янв
67005 695₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная Москва
Разобраться в многообразии столичных стилей и открыть хроники интересных домов
в районе метро Красные ворота
Завтра
9 янв
10 янв
11 янв
от 2 990₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
11 неожиданных дворов Москвы
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
10 янв
13 янв
14 янв
15 янв
от 10 000₽ за всё до 6 чел.