Когда: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00, в четверг в 13:00 и 15:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала