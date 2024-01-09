Код Китай-города
Групповая экскурсия в Москве

Расшифровать загадки и понять архитектурный язык самого древнего квартала Москвы в мини-группе

Древнейший московский квартал знаменит памятниками архитектуры, за стенами которых нередко скрыты исторические тайны. Приглашаем вас прогуляться по модной Никольской и атмосферной Варварке. Полюбоваться старинными особняками и торговыми палатами. Найти место, где печатались первые книги, и церковь, где тайно венчался Иван Грозный. Раскрыть секреты Китай-города — один за другим.
Код Китай-города
Код Китай-города
Код Китай-города
Код Китай-города
Код Китай-города
Код Китай-города
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Дети до 16 лет400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Воскресенские ворота и нулевой километр. Вы увидите место, где находился главный вход в древнюю Москву и возле которого путники снимали шапки и крестились. Научитесь распознавать святых покровителей столицы и узнаете, как правильно загадывать желания.
  • Никольская улица. Древнейшая московская дорога за несколько столетий превратилась в модную пешеходную улицу. Вы узнаете, как с Никольской связан знаменитый парфюм. Рассмотрите монастыри, доходные дома и торговые ряды, научитесь различать их виды и определять возраст.
  • Синодальная типография. Вы посетите место, где Иван Фёдоров напечатал первую книгу. Послушаете, с каким трудом прогресс пробивал себе дорогу. Увидите памятник первопечатнику и попробуете прочитать надписи и даты на старославянском языке. Разберётесь, как определять время по старинным часам.
  • Биржевая площадь. В 19 веке Китай-город стал не только торговым, но и деловым кварталом. Поговорим о том, что происходило со зданием биржи и где располагались кабинеты крупных предпринимателей. Вспомним обычаи московского делового мира и обсудим причуды купцов.
  • Гостиный двор — эпицентр московской торговли в 19 веке. Вы узнаете, кого в старину называли гостями, как устроено здание Гостинки и что в нём происходит в нынешнее время.
  • Варварка — одна из самых живописных улиц, на которой сохранились жилые дома и храмы 16–17 веков. Вы разберётесь в тонкостях древнерусской архитектуры и поймёте, что за зверь изображён на гербе Романовых.
  • Старопанский переулок. Вы полюбуетесь крохотной церковью 16 века, где, по преданию, тайно венчался Иван Грозный. Поучитесь распознавать характерный стиль Шехтеля — главного архитектора московского модерна.
  • Китайгородская стена. Осмотрите фрагмент второй оборонительной стены, построенной в 16 веке. Самые любопытные смогут буквально спуститься в прошлое и прикоснуться к белокаменному фундаменту, сложенному 500 лет назад.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00, в четверг в 13:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Охотный Ряд
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00, в четверг в 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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