Авторская экскурсия «Христианство первозданное»

Откройте для себя глубину христианства, посетив святые места Подмосковья. Узнайте о чудесах и истории монашества на Руси в живой и искренней поездке
Паломничество часто сводится к формальным остановкам у храмов.

Эта экскурсия предлагает знания, которые люди собирали веками - с водопадом у святых источников, монашеским скитом, чудотворной иконой и посещением Троице-Сергиевой лавры. Поездка
будет живой и искренней. Без перегрузки датами - только то, что действительно удивляет и трогает.

В комфортабельном автомобиле BMW X5 вы отправитесь в двухчасовое путешествие из Москвы, подходящее для взрослых и детей от 10 лет

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортная поездка на BMW X5
  • 🕊️ Живое и искреннее паломничество
  • 🌊 Посещение святых источников
  • 🖼️ Чудотворная икона Черниговской Божьей Матери
  • 🎨 Росписи Андрея Рублёва
Авторская экскурсия «Христианство первозданное»
Авторская экскурсия «Христианство первозданное»© Сергей
Авторская экскурсия «Христианство первозданное»© Сергей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Гремячий ключ
  • Гефсиманский скит
  • Свято-Троицкая Сергиева лавра

Описание экскурсии

Вы посетите:

  • Гремячий ключ — самый высокий и знаменитый водопад Подмосковья. У его подножия бьют святые источники, а рядом стоят деревянные купели.
  • Гефсиманский скит — скит монахов с чудотворной иконой Черниговской Божьей Матери, к которой вы сможете приложиться.
  • Свято-Троицкую Сергиеву лавру — сердце монашества на Руси. Вы почувствуете величие лавры и рассмотрите росписи самого Андрея Рублёва.

Вы услышите:

  • О путях монашества на Руси и его великих сподвижниках.
  • Как юродивый Филиппка нарушал устав лавры — и за что его почитали.
  • Почему путь на исповедь из Москвы в монастырь считался честью даже для императриц.
  • Кто исповедовал самого Сергия Радонежского.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле BMW X5.
  • Дорога из Москвы занимает 2 часа в одну сторону.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 45 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я москвич. Моё увлечение по жизни — история нашей великой Родины. Готов передать вам самые интересные факты о ней в дружеском формате. Наше путешествие будет проходить на новом BMW X5.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников


А
Ангелина
3 ноя 2025
Ездили на экскурсию всей семьей, с ребенком 12 лет. Остались очень довольны форматом экскурсии и ее содержанием. Сергей на протяжении всего пути делился интересными историческими справками и фактами, смог найти подход к ребенку
Алла
Алла
24 окт 2025
Хочу выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Сергею за замечательные экскурсию, которую он проводит с большим профессионализмом, душой и вниманием к каждому слушателю.
Сергей умеет найти подход как к людям воцерковлённым, так и
к тем, кто только знакомится с православной культурой. Он удивительно тонко чувствует аудиторию: если человек воцерковлён, подаёт материал с духовной точки зрения, а если гость далёк от религии — рассказывает о храмах и святых местах как о ценнейших историко-культурных памятниках.
Особенно впечатляет его глубокая эрудиция. Сергей прекрасно ориентируется в датах и событиях, связанных с историей становления православия в России, умеет увлекательно рассказывать о развитии духовной жизни и культуре нашего Отечества.
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру оставила самые тёплые впечатления. Поездка в Гефсиманский скит была поистине благодатной: всё проходило спокойно, без спешки, с возможностью помолиться, подать записки «за здравие» и «за упокой». Сергей никуда не торопит, создаёт атмосферу внутреннего покоя и умиротворения.
Отдельно хочется отметить его внимательность и клиентоориентированность. Он всегда заботится о своих гостях — даже подготовил в машине бутылочки с водой для каждого участника. Это мелочь, но очень приятная и показательна для человека, который любит своё дело и уважает своих слушателей.
Общение с Сергеем — лёгкое и приятное с первых минут. Он располагает к себе, умеет слушать и поддерживать беседу, а его позитив и спокойствие создают особую атмосферу доверия и доброжелательности.
Отмечу также, что стоимость экскурсии, на мой взгляд, даже занижена, учитывая высокий уровень подачи материала, глубину знаний и общее качество услуги.
Многие факты, которые рассказал Сергей, оказались настолько редкими и интересными, что я даже захотела записать их в блокнот, чтобы потом пересказать своим детям.
Сергею — искренняя благодарность и самые добрые пожелания! Настоящий профессионал и прекрасный человек.
Друзья, рекомендую!!!


А
Абсалямова
22 окт 2025
Просто потрясающая экскурсия! Сергей – лучший гид, с которым мне когда-либо доводилось путешествовать по России. Его глубокие знания истории Сергиево-Троицкой лавры, Гремячего ключа и Гефсиманского скита просто поражают. Экскурсия была
не просто набором фактов, а захватывающим историческим повествованием, которое оживило перед моими глазами прошлое этих святых мест.
Сергей очень внимателен к своим туристам, вежлив и заботлив. Комфортабельный автомобиль сделал поездку еще более приятной. Я получила огромное удовольствие от этой поездки! Настоятельно рекомендую всем, кто планирует посетить эти достопримечательности, обратиться к Сергею – вы не пожалеете! Это был незабываемый день, и я искренне благодарна Сергею за его профессионализм и душевное отношение.


Наталия
Наталия
5 окт 2025
Экскурсия замечательная! Сергей очень квалифицированный, грамотный, увлекающий в мир истории гид! Огромное количество фактов, сведений, исторических реконструкций, которые преподносятся Сергеем как увлекательное путешествие в прошлое Великой Страны! Отдельная благодарность за комфорт во время поездки на прекрасном автомобиле. Никакой спешки, все размерено, что и нужно для спокойного погружения в экскурс.
Огромная благодарность от нашей семьи! Непременно будем пользоваться в дальнейшем услугами Сергея!
Галина
Галина
1 окт 2025
Всегда приятно иметь дело с профессионалом. Сергей предоставил нам много интересной малоизвестной информации. Видно, что человек увлечен историей России, а вопрос о Христианстве изучен им с истинной любовью.
Рекомендуем!
И
Ирина
27 сен 2025
Впечатления и душевные эмоции по заказанной нами экскурсии по трем святым местам Гремячий ключ - Гефсиманский скит - Свято-Троицкая Сергиева лавра превзошли наши ожидания: весьма эрудированный и влюбленный в историю
Руси, России и православия организатор Сергей очень комфортно спланировал всю поездку, оптимальным образом преподносил исторический материал на протяжении всего маршрута.
Кроме того что Сергей прекрасный рассказчик, влюбленный в историю, он отличается в высшей степени доброжелательностью и готовностью в любой момент помочь советом и подсказкой.
А в заключении нашего путешествия мы получили очень приятный бонус…
На следующий год во время посещения Москвы мы обязательно обратимся к очень приятному в общении человеку и профессионалу Сергею для получения новых позитивных и душевных впечатлений.
И, разумеется, рекомендуем данную экскурсию всем, кто желает в приятной компании провести познавательное путешествие с пользой для души и разума.
Сергей, огромное СПАСИБО и до встречи в следующем году!

Ю
Юрий
26 сен 2025
Огромное спасибо Сергей за отличную экскурсию!, сегодня 26 сентября 2025 года мы побывали в г. Сергиев Посаде, и посетили Троице-Сергиеву Лавру - одно из самых красивых мест России, увидели историю
глазами прекрасного Московского Экскурсовода, который очень увлеченно рассказывал о зарождении развитии духовного центра России. Он раскрыл нам интересные факты о преподобном Сергий Радонежском и о многих святых живших в 13 веке. Меня удивило, в нем обширные знания о многих иконах расположенных в Лавре.
Ни часто встречаешь, экскурсовода, который обладает глубокими знаниями нашей духовной истории.
Маршрут экскурсии построен очень интересно, грамотно, от простого к сложному, провели незабываемый день с прекрасным светлым, духовным человеком. Благодаря Сергею, мы даже познакомились с монахом лавры, и пообщавшись, получили ответы на наши мирские вопросы. Отведали пирогов из монастырской лавочки, и окропились водой святого источника "Гремячий ключ". А если Вы послушаете его трогательный рассказ про осаду Троице-Сергиева монастыря войсками лжедмитрия II, он Вас покорит! Рекомендую Всем! Сергей Вы большой молодец!

Ф
Фесенко
18 сен 2025
Гид Сергей. Экскурсия была замечательная. Посетили водопад Гремячий ключ,Гефсиманский скит и Троице-Сергиеву лавру. Незабываемые впечатления. Очень грамотно составлена программа, полностью раскрыта тема экскурсии. Хочется отметить высокий профессионализм гида Сергея,компетентность и
манеру общения. Такого знания истории давно не встречали. Это была невероятная поездка,насыщенная впечатлениями и эмоциями. Экскурсия проходила на комфортабельной машине BMW X5. Сергей вёл маш ну уверенно,соблюдая ПДД. Хочется ещё отдельно отметить вежливое и трепетное отношение к 94-летней участнице нашей экскурсии. Сергей сделал всё от него зависящее,чтобы экскурсия для неё была максимально комфортной. За это ему мы очень благодарны. Сергей общительный,доброжелательный,с приятным чувством юмора. Это были не сухие факты истории из учебника,он не просто сыпал датами и именами,а рассказывал истории. Сразу всё оживало и становилось реально интересно. Рекомендуем эту увлекательную экскурсию всем,кто интересуется историей. Общий бал за поездку 10 по 10-ти бальной шкале.

И
Ирина
10 сен 2025
Благодарим Сергея за прекрасный индивидуальный Тур авторская индивидуальная экскурсия Христианство первозданное. Тур планировали для именинника, как приятный сюрприз, имениннику все очень понравилось, ни на секунду не пожалел о поездке: интересно,
познавательно, Сергей отличный гид, собеседник, современный эрудированный человек, знающий историю, приятный и открытый в общении и при этом создается ощущение об его искреннем воцерковлении и уважении к интересам путешественников.

Даты, на которую мы планировали Тур, в графике Сергея не было - он скорректировал свои планы под наше желание; выбор времени выезда тоже - как нам удобно, более того время экскурсии несколько увеличилось из-за нашей любознательности, но при этом Сергей не ограничивал, не поторапливал и никакой дополнительной платы не выставил, что тоже характеризует его, как человека порядочного и доброжелательного. Автомобиль BMW X5, новый, чистый, манера езды безупречна, в машине была предложена бутилированная вода. Накануне вечером Сергей подтвердил выезд, порекомендовал, что желательно взять с собой для комфортной и запоминающейся экскурсии (планировалось погружение в купели, в воды целебного источника); во время поездки посоветовал, где лучше вкусно и знаково отобедать.

За один день, за одну поездку масса интересных фактов и, конечно же впечатления, которые навсегда останутся в памяти.

Однозначно с Сергеем мы ещё встретимся и поедем в путешествия. Рекомендуем 👍

И как перед любым Туром, экскурсией постарайтесь побольше почитать, тогда будет интереснее и сможете задать вопросы гиду, на которые не нашли ответ в книгах, в интернете.

А Сергей - это как раз тот гид, у которого есть ответы, потому что Истрия нашего Государства, становление Христианства на Руси - это не только его знания, как гида, а как показал наш опыт - это его искреннее увлечение в жизни.
Всем добра и удачи.

Полина
Полина
29 авг 2025
Хотим выразить огромную благодарность Сергею за прекрасную поездку. Это был не просто тур, а настоящее погружение в историю, духовность и природу России.

Сергей – это не тот человек, который заученно рассказывает
текст. Это истинный фанат своего дела, глубоко погруженный в тему. Его рассказ был настолько живым, интересным и структурированным, что время в дороге пролетело незаметно.

Эта поездка оставила исключительно положительные эмоции и подарила новые знания и душевное тепло.

Однозначно рекомендуем этого гида на 100%! Обязательно поедем с ним еще на другие маршруты!


Анна
Анна
24 авг 2025
С удовольствием пишу отзыв от всей семьи! ОЧЕНЬ интересная, содержательная экскурсия! Сергей обладает хорошими крепкими знаниями, прекрасно подаёт информацию, делится фактами, которые не прочтёшь в учебниках. Как дополнительный бонус-посещение Донского
монастыря, мы очень счастливы! Организация тура прошла на высочайшем уровне, всё очень комфортно, интересно и безопасно!
Уже ждём следующий приезд в Москву и посещение ЛЮБОЙ экскурсии именно с Сергеем! Особенно наш сын)
С большим уважением и благодарностью семья Бочкаревых.


Е
Евгений
11 авг 2025
Эрудированный гид, отличные условия экскурсии, рекомендую всем, интересующимся историей России, в частности, религиозными аспектами
Н
Наталия
6 авг 2025
Просто великолепно
Ольга
Ольга
17 июл 2025
Спасибо огромное Сергею! Удивительно приятный человек и прекрасный гид! Отличный автомобиль, комфорт и очень грамотная подача экскурсионного материала, будем рекомендовать Сергея знакомым и друзьям! Спасибо огромное
Алина
Алина
4 июл 2025
Сергей провел прекрасную авторскую экскурсию "Христианство первозданное" для моих гостей - священника и матушки. День прошел как на одном дыхании, они вернулись полные радости, сил и восхищения. Благодарили Сергей за глубокие познания, прекрасные рассказы и крепкую веру.
Сергей провел прекрасную авторскую экскурсию "Христианство первозданное" для моих гостей - священника и матушки. День прошел

