Паломничество часто сводится к формальным остановкам у храмов.
Эта экскурсия предлагает знания, которые люди собирали веками - с водопадом у святых источников, монашеским скитом, чудотворной иконой и посещением Троице-Сергиевой лавры. Поездка
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортная поездка на BMW X5
- 🕊️ Живое и искреннее паломничество
- 🌊 Посещение святых источников
- 🖼️ Чудотворная икона Черниговской Божьей Матери
- 🎨 Росписи Андрея Рублёва
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Гремячий ключ
- Гефсиманский скит
- Свято-Троицкая Сергиева лавра
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Гремячий ключ — самый высокий и знаменитый водопад Подмосковья. У его подножия бьют святые источники, а рядом стоят деревянные купели.
- Гефсиманский скит — скит монахов с чудотворной иконой Черниговской Божьей Матери, к которой вы сможете приложиться.
- Свято-Троицкую Сергиеву лавру — сердце монашества на Руси. Вы почувствуете величие лавры и рассмотрите росписи самого Андрея Рублёва.
Вы услышите:
- О путях монашества на Руси и его великих сподвижниках.
- Как юродивый Филиппка нарушал устав лавры — и за что его почитали.
- Почему путь на исповедь из Москвы в монастырь считался честью даже для императриц.
- Кто исповедовал самого Сергия Радонежского.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле BMW X5.
- Дорога из Москвы занимает 2 часа в одну сторону.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 45 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я москвич. Моё увлечение по жизни — история нашей великой Родины. Готов передать вам самые интересные факты о ней в дружеском формате. Наше путешествие будет проходить на новом BMW X5.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Ангелина
3 ноя 2025
Ездили на экскурсию всей семьей, с ребенком 12 лет. Остались очень довольны форматом экскурсии и ее содержанием. Сергей на протяжении всего пути делился интересными историческими справками и фактами, смог найти подход к ребенку
Алла
24 окт 2025
Хочу выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Сергею за замечательные экскурсию, которую он проводит с большим профессионализмом, душой и вниманием к каждому слушателю.
Сергей умеет найти подход как к людям воцерковлённым, так и
А
Абсалямова
22 окт 2025
Просто потрясающая экскурсия! Сергей – лучший гид, с которым мне когда-либо доводилось путешествовать по России. Его глубокие знания истории Сергиево-Троицкой лавры, Гремячего ключа и Гефсиманского скита просто поражают. Экскурсия была
Наталия
5 окт 2025
Экскурсия замечательная! Сергей очень квалифицированный, грамотный, увлекающий в мир истории гид! Огромное количество фактов, сведений, исторических реконструкций, которые преподносятся Сергеем как увлекательное путешествие в прошлое Великой Страны! Отдельная благодарность за комфорт во время поездки на прекрасном автомобиле. Никакой спешки, все размерено, что и нужно для спокойного погружения в экскурс.
Огромная благодарность от нашей семьи! Непременно будем пользоваться в дальнейшем услугами Сергея!
Галина
1 окт 2025
Всегда приятно иметь дело с профессионалом. Сергей предоставил нам много интересной малоизвестной информации. Видно, что человек увлечен историей России, а вопрос о Христианстве изучен им с истинной любовью.
Рекомендуем!
И
Ирина
27 сен 2025
Впечатления и душевные эмоции по заказанной нами экскурсии по трем святым местам Гремячий ключ - Гефсиманский скит - Свято-Троицкая Сергиева лавра превзошли наши ожидания: весьма эрудированный и влюбленный в историю
Ю
Юрий
26 сен 2025
Огромное спасибо Сергей за отличную экскурсию!, сегодня 26 сентября 2025 года мы побывали в г. Сергиев Посаде, и посетили Троице-Сергиеву Лавру - одно из самых красивых мест России, увидели историю
Ф
Фесенко
18 сен 2025
Гид Сергей. Экскурсия была замечательная. Посетили водопад Гремячий ключ,Гефсиманский скит и Троице-Сергиеву лавру. Незабываемые впечатления. Очень грамотно составлена программа, полностью раскрыта тема экскурсии. Хочется отметить высокий профессионализм гида Сергея,компетентность и
И
Ирина
10 сен 2025
Благодарим Сергея за прекрасный индивидуальный Тур авторская индивидуальная экскурсия Христианство первозданное. Тур планировали для именинника, как приятный сюрприз, имениннику все очень понравилось, ни на секунду не пожалел о поездке: интересно,
Полина
29 авг 2025
Хотим выразить огромную благодарность Сергею за прекрасную поездку. Это был не просто тур, а настоящее погружение в историю, духовность и природу России.
Сергей – это не тот человек, который заученно рассказывает
Анна
24 авг 2025
С удовольствием пишу отзыв от всей семьи! ОЧЕНЬ интересная, содержательная экскурсия! Сергей обладает хорошими крепкими знаниями, прекрасно подаёт информацию, делится фактами, которые не прочтёшь в учебниках. Как дополнительный бонус-посещение Донского
Е
Евгений
11 авг 2025
Эрудированный гид, отличные условия экскурсии, рекомендую всем, интересующимся историей России, в частности, религиозными аспектами
Н
Наталия
6 авг 2025
Просто великолепно
Ольга
17 июл 2025
Спасибо огромное Сергею! Удивительно приятный человек и прекрасный гид! Отличный автомобиль, комфорт и очень грамотная подача экскурсионного материала, будем рекомендовать Сергея знакомым и друзьям! Спасибо огромное
Алина
4 июл 2025
Сергей провел прекрасную авторскую экскурсию "Христианство первозданное" для моих гостей - священника и матушки. День прошел как на одном дыхании, они вернулись полные радости, сил и восхищения. Благодарили Сергей за глубокие познания, прекрасные рассказы и крепкую веру.
Входит в следующие категории Москвы
