читать дальше

познавательно, Сергей отличный гид, собеседник, современный эрудированный человек, знающий историю, приятный и открытый в общении и при этом создается ощущение об его искреннем воцерковлении и уважении к интересам путешественников.



Даты, на которую мы планировали Тур, в графике Сергея не было - он скорректировал свои планы под наше желание; выбор времени выезда тоже - как нам удобно, более того время экскурсии несколько увеличилось из-за нашей любознательности, но при этом Сергей не ограничивал, не поторапливал и никакой дополнительной платы не выставил, что тоже характеризует его, как человека порядочного и доброжелательного. Автомобиль BMW X5, новый, чистый, манера езды безупречна, в машине была предложена бутилированная вода. Накануне вечером Сергей подтвердил выезд, порекомендовал, что желательно взять с собой для комфортной и запоминающейся экскурсии (планировалось погружение в купели, в воды целебного источника); во время поездки посоветовал, где лучше вкусно и знаково отобедать.



За один день, за одну поездку масса интересных фактов и, конечно же впечатления, которые навсегда останутся в памяти.



Однозначно с Сергеем мы ещё встретимся и поедем в путешествия. Рекомендуем 👍



И как перед любым Туром, экскурсией постарайтесь побольше почитать, тогда будет интереснее и сможете задать вопросы гиду, на которые не нашли ответ в книгах, в интернете.



А Сергей - это как раз тот гид, у которого есть ответы, потому что Истрия нашего Государства, становление Христианства на Руси - это не только его знания, как гида, а как показал наш опыт - это его искреннее увлечение в жизни.

Всем добра и удачи.