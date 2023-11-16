Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. 17:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Что вас ожидает:
- Музей истории Гжельского промысла
- «Галактика и Ко»
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Чем за 5 дней до наступления даты экскурсии
Чем за 5 дней до наступления даты экскурсии
Описание
Уже семь веков существует гжельский народный промысел. Фарфоровые изделия с синими розами на белом фоне стали не только достоянием русской культуры, но и узнаваемыми во всём мире. Попробуйте прикоснуться к таинству рождения сине-белого чуда на самом молодом предприятии Гжели, свято хранящим все традиции промысла. Нарисуйте свою синюю розу на фарфоре, попробуйте чай из гжельской чашки и привезите на память сине-белый сувенир.
Программа
- Музей истории Гжельского промысла: с давних времён на юго-востоке от Москвы простирались небольшие деревушки, каждая из которых имела собственное название. Вместе они обычно именовались – Гжель. Вы услышите историю Гжельской земли и гончарного промысла. Узнаете о художнике-искусствоведе А. Б. Салтыкове, возродившему в 1940-х годах Гжельский промысел и создавшему «Азбуку гжельской росписи», и о людях, прославивших Гжель. На макете Гжели вам покажут все предприятия промысла, выпускающие знаменитые фарфоровые изделия в разное время. Вы полюбуетесь удивительными работами художников предприятия.
- Экскурсия по производству «Галактика и Ко»: при изготовлении фарфоровых изделий ручной труд используется на всех этапах. Во время экскурсии вы пройдёте по цехам и узнаете, как происходит полный цикл производства гжельского фарфора – от смешивания сырья для получения фарфоровой массы до заключительного обжига. Экскурсовод расскажет, каким методом определяют качество изделия, как его глазуруют, сколько обжигов необходимо. Вы увидите процесс литья и художественной росписи фарфора, пообщаетесь с мастерами и даже попробуете определить прочность фарфоровых изделий.
- Мастер-класс по росписи гуашью изделия первого обжига: художник познакомит вас с техникой росписи по-гжельски, предложит вам попробовать свои силы сначала на бумаге, а затем – как настоящий мастер живописи. Вы сможете расписать фарфоровое изделие и забрать своё произведение с собой.
Чаепитие в зале для приёма гостей: по традиции русского гостеприимства вас ждет душистый чай в гжельских чашках с конфетами, баранками или другими сладостями..
Посещение магазина при производстве: даже если вы не являетесь коллекционером гжельской керамики, привезти сине-белый сувенир всегда приятно!.
17:00 Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования..
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе Чаепитие Мастер-класс по росписи изделия гуашью (с января 2024 года)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1.6 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Москве
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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