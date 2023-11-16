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Описание

Уже семь веков существует гжельский народный промысел. Фарфоровые изделия с синими розами на белом фоне стали не только достоянием русской культуры, но и узнаваемыми во всём мире. Попробуйте прикоснуться к таинству рождения сине-белого чуда на самом молодом предприятии Гжели, свято хранящим все традиции промысла. Нарисуйте свою синюю розу на фарфоре, попробуйте чай из гжельской чашки и привезите на память сине-белый сувенир.