Исследовать старинную фабрику, представить себя её рабочими и узнать секреты производства
Моя авторская прогула по недооценённому уголку столицы — Трёхгорной мануфактуре. Здесь вы раскроете, как предприниматели Прохоровы построили бизнес на тканях. Проследите историю Трёхгорки от 19 до 21 века, рассмотрите и потрогаете ткани.
Краснокирпичные корпуса, условия труда и быта рабочих, технологии ткацкого производства и дизайн тканей за 2 часа!
Краснокирпичные корпуса, условия труда и быта рабочих, технологии ткацкого производства и дизайн тканей за 2 часа!
Ближайшие даты:
19
авг
авг
20
авг
авг
21
авг
авг
22
авг
авг
23
авг
авг
24
авг
авг
25
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по территории Трёхгорки и рассмотрим бумагопрядильный, ткацкий и отбельный корпуса (к слову, все они — объекты культурного наследия), ситценабивную фабрику. Корпус за корпусом, шаг за шагом выстроим технологический процесс производства ткани. Кроме того, мы прогуляемся по рабочему району, чтобы понять, в каких условиях жили рабочие.
На экскурсии вы:
- узнаете, кто удостоил Прохоровых звания лучших работодателей Москвы;
- на примере Трёхгорной мануфактуры проследите, как Российская империя превращалась из ремесленной в сильную промышленную державу;
- откроете секреты ткачества и окрашивания ситцев и даже почувствуете себя немного ткачом;
- научитесь читать кирпичный стиль в архитектуре и замечать его отличительные черты.
И наверняка вам будет интересно узнать:
- сколько часов в неделю работал, сколько дней в году отдыхал и сколько билетов на поезд мог себе позволить купить на свою зарплату рабочий ткацкой фабрики 19 века;
- почему хлопчатобумажную ткань называли бумажной и при чём здесь бумага;
- ткани какого цвета были самыми дорогими.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых, но также подойдёт детям с 12 лет
- Внутрь фабричных корпусов мы не заходим, т. к. они на реконструкции
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ст. метро 1905 года
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Меня зовут Ирина Рыжий. Любовь к истории, архитектуре и общению с интересными людьми привели меня в Школу гида «Глазами инженера», и теперь я гид. На своих экскурсиях я стараюсь рассказывать про город так, чтобы Москва стала для слушателей своей: узнаваемой, знакомой и любимой. О районе или здании можно прочитать в книге, но без прогулки по нему никогда до конца не понять его атмосферы. Приходите, буду рада открыть вам разные грани столицы!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Женя
4 авг 2023
Экскурсия просто супер, тема интереснейшая, компактный и разнообразный маршрут, который даже любящему гулять москвичу открыл немало нового.
Ирина же – редкий гид, кто не заваливает экскурсантов кучей разноплановой информации, которая превращается в тыкву, как только вы просыпаетесь следующим утром, а наоборот – профессионально выстраивает рассказ вокруг темы экскурсии. Спасибо огромное, это очень приятный опыт.
Ирина же – редкий гид, кто не заваливает экскурсантов кучей разноплановой информации, которая превращается в тыкву, как только вы просыпаетесь следующим утром, а наоборот – профессионально выстраивает рассказ вокруг темы экскурсии. Спасибо огромное, это очень приятный опыт.
Катя
28 июля 2023
Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Очень давно была интересна эта локация и ее история. Понравилось с каким интересом гид рассказывала об истории этого места. Для меня важным плюсом стало то, что очень продуман и выстроен маршрут и повествование. Вы не отвлекаетесь на другие объекты и историю, что позволяет погрузиться в одну конкретную тематику и узнать о ней как можно больше.
В конце экскурсии мы эпично попали под ливень и еще 30 минут просто болтали с Ириной о месте, о важности сохранения знаний и истории.
Спасибо за новые знания и за приятную и познавательную прогулку.
В конце экскурсии мы эпично попали под ливень и еще 30 минут просто болтали с Ириной о месте, о важности сохранения знаний и истории.
Спасибо за новые знания и за приятную и познавательную прогулку.
Оксана
27 июля 2023
Гид Ирина организовала для нас очень душевное путешествие в прошлое. Из модного ресторанного кластера столицы мы перенеслись в те времена, когда на Трехгорной мануфактуре кипела работа по производству ткани. В течение 2-х часовой прогулки мы узнали про основателей старейшего текстильного предприятия Москвы, как жили рабочие на фабрике и как функционировало само производство. Очень понравились подача гида и то, что у Ирины были с собой дополнительные материалы, которые помогли еще лучше прочувствовать тему экскурсии:) Сама экскурсия лёгкая, познавательная и заканчивается на Трехгорке, где после еще можно погулять или зайти в какое-то кафе или ресторан. Подходит для жителей, любителей Пресненского района и тех, кто интересуется историей производств и предпринимательства в России.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Летние
Необычные дома
Авторские
Фабрики и заводы
Для студентов
Похожие туры из Москвы
Групповая
2 часа
Тайны старинного отеля «Националь»
Зайти в исторические номера, осмотреть парадные залы и услышать о знаменитых постояльцах
в районе м. Охотный ряд
Завтра
10 сен
17 сен
30 сен
2 299₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Все секреты Останкинской телебашни
Интерактивная экскурсия с игровыми заданиями
у касс Останкинской башни
21 авг
23 авг
24 авг
25 авг
7 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты старинной Варварки и нового Зарядья
Прогулка по старинному московскому району
м. Китай-город
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
100008 000₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду