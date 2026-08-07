Эта авторская экскурсия проведёт вас по Трёхгорной мануфактуре, где предприниматели Прохоровы создали успешный текстильный бизнес. Участники узнают о технологическом процессе производства тканей, условиях труда и быта рабочих. Прогулка включает посещение исторических корпусов и знакомство с архитектурой кирпичного стиля. Программа подходит для взрослых и детей с 12 лет, а также не требует дополнительных расходов
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 История текстильного производства
- 🏭 Архитектура краснокирпичных корпусов
- 🧵 Секреты ткачества и окрашивания
- 👷♂️ Условия труда рабочих 19 века
- 🎨 Дизайн и цветовые решения тканей
Что можно увидеть
- Трёхгорная мануфактура
- Бумагопрядильный корпус
- Ткацкий корпус
- Отбельный корпус
- Ситценабивная фабрика
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по территории Трёхгорки и рассмотрим бумагопрядильный, ткацкий и отбельный корпуса (к слову, все они — объекты культурного наследия), ситценабивную фабрику. Корпус за корпусом, шаг за шагом выстроим технологический процесс производства ткани. Кроме того, мы прогуляемся по рабочему району, чтобы понять, в каких условиях жили рабочие.
На экскурсии вы:
- узнаете, кто удостоил Прохоровых звания лучших работодателей Москвы;
- на примере Трёхгорной мануфактуры проследите, как Российская империя превращалась из ремесленной в сильную промышленную державу;
- откроете секреты ткачества и окрашивания ситцев и даже почувствуете себя немного ткачом;
- научитесь читать кирпичный стиль в архитектуре и замечать его отличительные черты.
И наверняка вам будет интересно узнать:
- сколько часов в неделю работал, сколько дней в году отдыхал и сколько билетов на поезд мог себе позволить купить на свою зарплату рабочий ткацкой фабрики 19 века;
- почему хлопчатобумажную ткань называли бумажной и при чём здесь бумага;
- ткани какого цвета были самыми дорогими.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых, но также подойдёт детям с 12 лет
- Внутрь фабричных корпусов мы не заходим, т. к. они на реконструкции
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Ирина Рыжий. Любовь к истории, архитектуре и общению с интересными людьми привели меня в Школу гида «Глазами инженера», и теперь я гид. На своих экскурсиях я стараюсь рассказывать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
отличная, интересная экскурсия по казалось бы, узученному и родному району
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И
Очень понравилось, особенно интерактивная составляющая, возможность посмотреть фотографии, примеры ткани и даже попробовать небольшой ткацкий станок! Рекомендую настоятельно
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Д
Давно планировали попасть на эту экскурсию к Ирине и не пожалели!
P.S. В холодную погоду одевайтесь потеплей!
P.S. В холодную погоду одевайтесь потеплей!
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Гид Ирина организовала для нас очень душевное путешествие в прошлое. Из модного ресторанного кластера столицы мы перенеслись в те времена, когда на Трехгорной мануфактуре кипела работа по производству ткани. В
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Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Очень давно была интересна эта локация и ее история. Понравилось с каким интересом гид рассказывала об истории этого места. Для меня важным плюсом стало то,
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Экскурсия просто супер, тема интереснейшая, компактный и разнообразный маршрут, который даже любящему гулять москвичу открыл немало нового.
Ирина же – редкий гид, кто не заваливает экскурсантов кучей разноплановой информации, которая превращается в тыкву, как только вы просыпаетесь следующим утром, а наоборот – профессионально выстраивает рассказ вокруг темы экскурсии. Спасибо огромное, это очень приятный опыт.
Ирина же – редкий гид, кто не заваливает экскурсантов кучей разноплановой информации, которая превращается в тыкву, как только вы просыпаетесь следующим утром, а наоборот – профессионально выстраивает рассказ вокруг темы экскурсии. Спасибо огромное, это очень приятный опыт.
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