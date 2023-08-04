Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Очень давно была интересна эта локация и ее история. Понравилось с каким интересом гид рассказывала об истории этого места. Для меня важным плюсом стало то, что очень продуман и выстроен маршрут и повествование. Вы не отвлекаетесь на другие объекты и историю, что позволяет погрузиться в одну конкретную тематику и узнать о ней как можно больше.

В конце экскурсии мы эпично попали под ливень и еще 30 минут просто болтали с Ириной о месте, о важности сохранения знаний и истории.

Спасибо за новые знания и за приятную и познавательную прогулку.