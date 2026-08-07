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течение 2-х часовой прогулки мы узнали про основателей старейшего текстильного предприятия Москвы, как жили рабочие на фабрике и как функционировало само производство. Очень понравились подача гида и то, что у Ирины были с собой дополнительные материалы, которые помогли еще лучше прочувствовать тему экскурсии:) Сама экскурсия лёгкая, познавательная и заканчивается на Трехгорке, где после еще можно погулять или зайти в какое-то кафе или ресторан. Подходит для жителей, любителей Пресненского района и тех, кто интересуется историей производств и предпринимательства в России.