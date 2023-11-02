«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей

Познакомиться с этапами производства шоколада и сделать свою собственную плитку

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При помощи крутых обучающих экспонатов, которые есть на кондитерской фабрике Frais, дети узнают, как выглядят дерево какао, и составят собственный рецепт шоколада.

А пройдут они этот путь вместе с опытным ведущим: он расскажет о нюансах приготовления в игровой форме. И помните: 9 из 10 детей любят шоколад, а один из них врёт. Но все они хотят знать, как его делают!
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую фабрику для детей
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Не просто экскурсия

Участники не просто наблюдают за работой конвейера. Они вовлечены в процесс и сами делают шоколад с помощью профессионального оборудования (и параллельно наблюдает за тем, как перерабатывается какао, через специальные смотровые окошки). У детей в этот момент задействованы все органы чувств: мы будем нюхать и пробовать шоколад, разглядывать и трогать настоящие какао-бобы.

Подробная программа

  • Интерактивная игра «Знакомство с историей какао». Кто его собирает и что дальше с ним происходит? Как какао-бобы попадают в Россию? Участники в игровой форме узнают ответы на самые главные вопросы и познакомятся с какао-плодом на интерактивной модели.
  • Переборка какао-бобов. Дети поймут, какие бобы можно использовать в производстве, как происходит их калибровка, что может повлиять на вкус шоколада на этом этапе. А также самостоятельно произведут очистку партии какао-бобов.
  • Обжарка в специальной печке. Процесс происходит под контролем опытного ведущего, который расскажет, что происходит внутри какао-бобов и зачем нужна обжарка.
  • Квест «Из чего состоит шоколад?» и дегустация. Участники самостоятельно определят состав белого, молочного и тёмного шоколада, попробуют основные ингредиенты и сам шоколад.
  • Дробление и очистка какао-бобов от шелухи в машине-сепараторе. Так ребята получат какао-крупку, необходимую для следующего этапа. Процесс максимально наглядный, ведь у машины прозрачная дверца.
  • Самостоятельная загрузка дроблёных какао-бобов и сахара в мельницу. Это необходимо для получения шоколадной массы.
  • Изготовление и украшение собственной шоколадной плитки. На мастер-классе каждый участник произведёт заливку шоколадной плитки, управляя современным роботом. После чего изделие можно будет украсить орешками, цукатами и другими добавками.
  • Упаковка готового изделия с помощью специального устройства. Этот этап очень важен, ведь именно упакованными изделия уедут домой с ребятами.

Организационные детали

  • Программа подходит участникам от 5 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены, но по желанию вы можете приобрести сувениры в магазине на фабрике
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 12:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Шоссе Энтузиастов
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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