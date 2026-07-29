Путешествие в Гжель — это знакомство с языком сине-белой росписи и живым фарфоровым ремеслом.
Вы увидите, как создаются гжельские изделия на действующей мануфактуре, попробуете себя в росписи фарфора, узнаете историю промысла и завершите день чаепитием в гжельских чашках.
Вы увидите, как создаются гжельские изделия на действующей мануфактуре, попробуете себя в росписи фарфора, узнаете историю промысла и завершите день чаепитием в гжельских чашках.
Описание мастер-класса
История фарфора и язык сине-белой росписи
Эта экскурсия — путешествие в мир традиционного русского фарфора, где узор становится языком, а ремесло — частью культурной памяти. Вы отправитесь в Гжель — край, где из поколения в поколение сохраняют секреты керамического мастерства и создают узнаваемые сине-белые образы, ставшие символом народного искусства.
От гончарной земли к авторскому фарфору
Маршрут соединяет знакомство с историей промысла и живое производство. В музее истории Гжельского промысла вы узнаете, как формировалась художественная традиция, а на фарфоровой мануфактуре «Галактика и Ко» увидите полный цикл создания изделий — от сырья до росписи. Завершит поездку мастер-класс, где вы попробуете себя в роли художника. Важная информация:
- Места в автобусе распределяются гидом накануне поездки.
- При наличии пожеланий по рассадке необходимо сообщить заранее.
См. расписание
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей истории Гжельского промысла
- Фарфоровая мануфактура «Галактика и Ко»
- Производственные цеха
- Мастерская росписи
- Магазин при производстве
Что включено
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музей)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Метро Кузьминки
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Места в автобусе распределяются гидом накануне поездки
- При наличии пожеланий по рассадке необходимо сообщить заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Были на экскурсии 26 июля. Программа интересная, экскурсия хорошо организована. Показали производство, рассказали про промысел, чаем напоили! Минус звезду, за скорость!!! Уж очень нас торопили, хотя по времени мы никуда не опаздывали. Казалось, что нас хотят побыстрее выпроводить.
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С
Очень интересная экскурсия. Впечатлила
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И
Сама экскурсия по заводу и в музее очень понравились! Отдельное спасибо гиду за интересный и познавательный рассказ, который скрасил дорогу) Немного расстроил МК по росписи: расписывали не тарелку, а диск
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Е
Была очень интересная, подробная о производстве фарфора экскурсия. Спасибо всем, кто был организатором этой поездки!
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М
Очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Познавательная получилась поездка. Комфортный автобус, чудесный гид.
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И
Я увидела производство на заводе был мастер класс по рисованию очень понравились экскурсоводы и от фирмы и на заводе
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