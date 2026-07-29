История фарфора и язык сине-белой росписи

Эта экскурсия — путешествие в мир традиционного русского фарфора, где узор становится языком, а ремесло — частью культурной памяти. Вы отправитесь в Гжель — край, где из поколения в поколение сохраняют секреты керамического мастерства и создают узнаваемые сине-белые образы, ставшие символом народного искусства.

От гончарной земли к авторскому фарфору

Маршрут соединяет знакомство с историей промысла и живое производство. В музее истории Гжельского промысла вы узнаете, как формировалась художественная традиция, а на фарфоровой мануфактуре «Галактика и Ко» увидите полный цикл создания изделий — от сырья до росписи. Завершит поездку мастер-класс, где вы попробуете себя в роли художника. Важная информация: