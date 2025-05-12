Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше таланта — зодчество.



Усадьба Знаменское-Раёк впечатлит слаженностью комплекса зданий и очарует уникальной круговой колоннадой.



В усадьбе Василёво попробуете разгадать тайну сложенного из валунов Чёртова моста, а в Торжке восхититесь стройностью храмов, спроектированных великим зодчим. «Русский Леонардо» — так называли Н. А. Львова, архитектора, поэта, учёного, переводчика, музыканта, увы, незаслуженно забытого в наши дни. В этом путешествии вы откроете лишь одну из многих граней его 5 2 отзыва

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Знаменское-Раёк

Торжок

Борисоглебский монастырь

Усадьбу Львовых Что включено Проезд на туристическом автобусе

Экскурсионная программа (включая билеты в музей)

Сопровождение гидом (путевая информация) Что не входит в цену Личные расходы туриста

