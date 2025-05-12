«Русский Леонардо» — так называли Н. А. Львова, архитектора, поэта, учёного, переводчика, музыканта, увы, незаслуженно забытого в наши дни. В этом путешествии вы откроете лишь одну из многих граней его
Описание экскурсии«Русский Леонардо» – так называли Н. А. Львова, архитектора, поэта, учёного, переводчика, музыканта, увы, незаслуженно забытого в наши дни. В этом путешествии вы откроете лишь одну из многих граней его таланта – зодчество. Усадьба Знаменское-Раёк впечатлит слаженностью комплекса зданий и очарует уникальной круговой колоннадой. В усадьбе Василёво попробуете разгадать тайну сложенного из валунов Чёртова моста, а в Торжке восхититесь стройностью храмов, спроектированных великим зодчим. Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменское-Раёк
- Торжок
- Борисоглебский монастырь
- Усадьбу Львовых
Что включено
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музей)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Обед 840 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. ВДНХ
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки
- Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
12 мая 2025
О
Ольга
27 апр 2025
Отмечу высокую организацию экскурсии, выверенное время на просмотр усадьбы Знаменское-Раек, города Торжка и монастыря, очень интересную путевую информацию. И на покупку сувениров хватило времени. Очень понравилась усадьба, вид с колокольни монастыря, прогулка по городу Торжок.
