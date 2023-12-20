Экскурсия по бульварам Никитскому и Тверскому: погрузитесь в историю Москвы
Уверена, многие согласятся с тем, что Бульварное кольцо является одним из самых красивых исторических мест Москвы, а также излюбленным местом для прогулок у москвичей и гостей столицы. Но, к сожалению, далеко не все знакомы с богатой историей этих мест.
Поэтому, друзья, приглашаю вас на свою экскурсию по двум значимым бульварам: Никитскому и Тверскому.
Поэтому, друзья, приглашаю вас на свою экскурсию по двум значимым бульварам: Никитскому и Тверскому.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Домжур
- Дом полярников
- Дом Луниных
- Дом Огарева (Театр у Никитских ворот)
- Площадь Никитские ворота
- Церковь Фёдора Студита
- Доходный дом Давида Элькинда
- Церковь Большое Вознесение у Никитских ворот
- Особняк Рябушинского
- Фонтан-ротонда «Наталья и Александр»
- Здание ТАСС
- Дом дизайнера одежды Надежды Ламановой
- Музей-квартира М. Н. Ефремовой
- МХАТ им. Горького
- Московский драматичный театр им. А. С. Пушкина
- Храм Иоанна Богослова
- Пушкинский дуб
- Особняк Смирнова
- Ресторан «Кафе Пушкин»
Описание
В ходе экскурсии вы узнаете:
- Как бульвары были связаны между собой, и как переплетались судьбы проживающих на них жителей.
- О первой встрече великого поэта Александра Сергеевича Пушкина с его красавицей женой Натальей Гончаровой, в какой церкви состоялось их венчание, и в каких усадьбах любили танцевать молодожены.
- Почему дворец итальянской эпохи Возрождения в советское время стал домом для покорителей Арктики – полярников.
- Как в городской усадьбе первой четверти 19-го столетия «Дом Луниных» развернул свои постоянные экспозиции Государственный музей Востока.
- С чего началась история театра «У Никитских ворот», и кем были первые актеры.
- Место, где находился центр Латинского квартала, и какие доходные дома пользовались популярностью у первых студентов Московского университета.
- О жизни русского полководца Александра Васильевича Суворова, и как с ним была связана старинная церковь Федора Студита.
- Какой архитектурный стиль отличал усадьбу Рябушинского и что особенного в оформлении её внутренних интерьеров.
- Почему Тверской бульвар стал «Зеленым клубом» для русской интеллигенции, как пережил Отечественную войну 1812 г., и какие усадьбы стали формировать его неповторимый образ.
- О нелегкой судьбе трагической актрисы Марии Николаевны Ермоловой, о любимом художнике-модельере Станиславского, и, конечно, об истории театров на Тверском бульваре.
- Невыдуманные бульварные истории о знаменитых жителях и роковых случайностях!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро «Арбатская»Завершение: Тверской бульвар, 26 А
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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