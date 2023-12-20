Индивидуальная экскурсия по Никитскому и Тверскому бульварам
Индивидуальная экскурсия в Москве

Экскурсия по бульварам Никитскому и Тверскому: погрузитесь в историю Москвы

Уверена, многие согласятся с тем, что Бульварное кольцо является одним из самых красивых исторических мест Москвы, а также излюбленным местом для прогулок у москвичей и гостей столицы. Но, к сожалению, далеко не все знакомы с богатой историей этих мест.

Поэтому, друзья, приглашаю вас на свою экскурсию по двум значимым бульварам: Никитскому и Тверскому.
Индивидуальная экскурсия по Никитскому и Тверскому бульварам
Индивидуальная экскурсия по Никитскому и Тверскому бульварам
Индивидуальная экскурсия по Никитскому и Тверскому бульварам
Индивидуальная экскурсия по Никитскому и Тверскому бульварам
Индивидуальная экскурсия по Никитскому и Тверскому бульварам
Индивидуальная экскурсия по Никитскому и Тверскому бульварам
Индивидуальная экскурсия по Никитскому и Тверскому бульварам
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
22
дек
23
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24
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даты

Что вас ожидает:

  • Домжур
  • Дом полярников
  • Дом Луниных
  • Дом Огарева (Театр у Никитских ворот)
  • Площадь Никитские ворота
  • Церковь Фёдора Студита
  • Доходный дом Давида Элькинда
  • Церковь Большое Вознесение у Никитских ворот
  • Особняк Рябушинского
  • Фонтан-ротонда «Наталья и Александр»
  • Здание ТАСС
  • Дом дизайнера одежды Надежды Ламановой
  • Музей-квартира М. Н. Ефремовой
  • МХАТ им. Горького
  • Московский драматичный театр им. А. С. Пушкина
  • Храм Иоанна Богослова
  • Пушкинский дуб
  • Особняк Смирнова
  • Ресторан «Кафе Пушкин»

Описание

В ходе экскурсии вы узнаете:

  • Как бульвары были связаны между собой, и как переплетались судьбы проживающих на них жителей.
  • О первой встрече великого поэта Александра Сергеевича Пушкина с его красавицей женой Натальей Гончаровой, в какой церкви состоялось их венчание, и в каких усадьбах любили танцевать молодожены.
  • Почему дворец итальянской эпохи Возрождения в советское время стал домом для покорителей Арктики – полярников.
  • Как в городской усадьбе первой четверти 19-го столетия «Дом Луниных» развернул свои постоянные экспозиции Государственный музей Востока.
  • С чего началась история театра «У Никитских ворот», и кем были первые актеры.
  • Место, где находился центр Латинского квартала, и какие доходные дома пользовались популярностью у первых студентов Московского университета.
  • О жизни русского полководца Александра Васильевича Суворова, и как с ним была связана старинная церковь Федора Студита.
  • Какой архитектурный стиль отличал усадьбу Рябушинского и что особенного в оформлении её внутренних интерьеров.
  • Почему Тверской бульвар стал «Зеленым клубом» для русской интеллигенции, как пережил Отечественную войну 1812 г., и какие усадьбы стали формировать его неповторимый образ.
  • О нелегкой судьбе трагической актрисы Марии Николаевны Ермоловой, о любимом художнике-модельере Станиславского, и, конечно, об истории театров на Тверском бульваре.
  • Невыдуманные бульварные истории о знаменитых жителях и роковых случайностях!

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Арбатская»
Завершение: Тверской бульвар, 26 А
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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