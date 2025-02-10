Уверена, многие согласятся с тем, что Бульварное кольцо является одним из самых красивых исторических мест Москвы, а также излюбленным местом для прогулок у москвичей и гостей столицы. Но, к сожалению,
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы узнаете:
- О первой встрече великого поэта Александра Сергеевича Пушкина с его красавицей женой Натальей Гончаровой, в какой церкви состоялось их венчание, и в каких усадьбах любили танцевать молодожены.
- Почему дворец итальянской эпохи Возрождения в советское время стал домом для покорителей Арктики – полярников.
- Как в городской усадьбе первой четверти 19-го столетия «Дом Луниных» развернул свои постоянные экспозиции Государственный музей Востока.
- С чего началась история театра «У Никитских ворот», и кем были первые актеры.
- Место, где находился центр Латинского квартала, и какие доходные дома пользовались популярностью у первых студентов Московского университета.
- О жизни русского полководца Александра Васильевича Суворова, и как с ним была связана старинная церковь Федора Студита.
- Какой архитектурный стиль отличал усадьбу Рябушинского и что особенного в оформлении её внутренних интерьеров.
- Почему Тверской бульвар стал «Зеленым клубом» для русской интеллигенции, как пережил Отечественную войну 1812 г., и какие усадьбы стали формировать его неповторимый образ.
- О нелегкой судьбе трагической актрисы Марии Николаевны Ермоловой, о любимом художнике-модельере Станиславского, и, конечно, об истории театров на Тверском бульваре.
- Невыдуманные бульварные истории о знаменитых жителях и роковых случайностях!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домжур
- Дом полярников
- Дом Луниных
- Дом Огарева (Театр у Никитских ворот)
- Площадь Никитские ворота
- Церковь Феодора Студита
- Доходный дом Давида Элькинда
- Церковь Большое Вознесение у Никитских ворот
- Особняк Рябушинского
- Фонтан-ротонда «Наталья и Александр»
- Здание ТАСС
- Дом дизайнера одежды Надежды Ламановой
- Музей-квартира М.Н. Ермоловой
- МХАТ им. Горького
- Московский драматичный театр ИМ.А.С. Пушкина
- Храм Иоанна Богослова
- Пушкинский дуб
- Особняк Смирнова
- Ресторан «Кафе Пушкин»
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Арбатская»
Завершение: Тверской бульвар, 26 А
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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