Уверена, многие согласятся с тем, что Бульварное кольцо является одним из самых красивых исторических мест Москвы, а также излюбленным местом для прогулок у москвичей и гостей столицы. Но, к сожалению, далеко не все знакомы с богатой историей этих мест.



Поэтому, друзья, приглашаю вас на свою экскурсию по двум значимым бульварам: Никитскому и Тверскому.