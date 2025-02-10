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далеко не все знакомы с богатой историей этих мест.



Я приглашаю вас на свою экскурсию по двум значимым бульварам: Никитскому, который в советское время носил название Суворовский, и самому старинному — Тверскому. Вы узнаете о том, как бульвары были связаны между собой, и как переплетались судьбы проживающих на них жителей.