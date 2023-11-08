Тверская как зеркало истории

Понять Москву через прогулку по её главной улице
Тверская улица — отображение столицы: такая же шумная, непостоянная и поражает своими масштабами.
Мы посетим несколько знаковых построек: гостиницы «Националь» и «Ритц-Карлтон», Центральный телеграф и Театр им. Ермоловой. Наведаемся в места, которые не вносятся в путеводители. И поговорим о том, как по одной улице можно прочесть историю целого города, если не страны.
Мы посетим несколько знаковых построек: гостиницы «Националь» и «Ритц-Карлтон», Центральный телеграф и Театр им. Ермоловой. Наведаемся в места, которые не вносятся в путеводители. И поговорим о том, как по одной улице можно прочесть историю целого города, если не страны.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Какой дом перевернул архитектурную историю столицы и стал родоначальником имперского стиля.
- Как благодаря одному таракану появилась известная московская булочка.
- Что были вынуждены годами ждать в очереди столичные богачи.
- Как и зачем в Москве передвигали дома.
- Откуда в столице России памятник несбывшимся надеждам нацистской Германии.
- Где проходили фотосессии с голливудскими звездами, когда они приезжали в Москву.
- Как и от чего книга спасла храм.
- Где находится секретное кафе, в которое вы можете попасть только по звонку.
- Почему нулевой километр находится не там, где это указано.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Меня зовут Татьяна, и я экскурсовод с более чем 10-летним опытом работы. Окончила НИУ ВШЭ и Тель-Авивский университет. Являюсь создателем экскурсионного проекта и веду YouTube-канал, посвящённый Москве. Неоднократно выступала экспертом в СМИ. Организовывала тренинги для гидов из разных стран. Вы можете выбрать меня своим экскурсоводом и погрузиться в мир увлекательных историй и секретов столицы. Я покажу как знаковые, так и неочевидные достопримечательности Москвы.
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