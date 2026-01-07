Тверская как зеркало истории

Тверская улица в Москве - это место, где каждый дом и памятник рассказывают свою историю. Гостиницы "Националь" и "Ритц-Карлтон" станут началом вашего путешествия. Узнайте, как один таракан повлиял на кулинарные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать об имперском стиле архитектуры
- 📸 Посетить места фотосессий голливудских звезд
- 🗝️ Открыть секреты Тверской улицы
- 📚 Узнать, как книга спасла храм
- 🏰 Увидеть памятник несбывшимся надеждам
Что можно увидеть
- Гостиница Националь
- Гостиница Ритц-Карлтон
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Какой дом перевернул архитектурную историю столицы и стал родоначальником имперского стиля.
- Как благодаря одному таракану появилась известная московская булочка.
- Что были вынуждены годами ждать в очереди столичные богачи.
- Как и зачем в Москве передвигали дома.
- Откуда в столице России памятник несбывшимся надеждам нацистской Германии.
- Где проходили фотосессии с голливудскими звездами, когда они приезжали в Москву.
- Как и от чего книга спасла храм.
- Где находится секретное кафе, в которое вы можете попасть только по звонку.
- Почему нулевой километр находится не там, где это указано.
Организационные детали
- Если вы захотите провести время в секретном кафе, то дополнительные расходы за посещение — около 150-200 ₽/чел.
- Экскурсию можно провести на английском или французском языке. Также можно провести программу для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Four Seasons
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1929 туристов
Меня зовут Татьяна, я экскурсовод с более чем 10-летним опытом работы. Окончила НИУ ВШЭ и Тель-Авивский университет. Являюсь создателем экскурсионного проекта и веду YouTube-канал, посвящённый Москве. Неоднократно выступала экспертом в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Даже на переполненных туристами и новогодней суетой улицах центра Москвы экскурсия прошла здорово! Татьяна не только увлекательно рассказала об истории, например, перемещении целых домов, или клубе, очередь в который могла
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Татьяна - отличный экскурсовод, за два часа прогулки ни на секунду не возникло желания отвлечься на что-то кроме её рассказа. Для меня были открытием множество фактов и неизвестных локаций, например,
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Экскурсия оказалась отличным способом провести время в Москве! Татьяна - интересный собеседник, делает прогулку по Тверской увлекательной и весёлой. Мне понравилось, как легко она рассказывала исторические события, объясняя связь между
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Я гуляла по Тверской с Алиной. Экскурсия понравилась. Узнала много интересных фактов. Заходили в потайные места, которые находятся рядом, го я сама бы про них никогда не узнала. Если Вам
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И
Экскурсия очень понравилась. Прошли большую часть Тверской улицы, заходя в переулки, интересные места и внимательно рассматривая историю практически каждого здания. За 2.5 часа узнал много об истории Москвы в целом и Тверской в частности, не ожидал что история одной единственной улицы может быть настолько многогранной и отражать историю всего города и страны.
Огромное спасибо гиду Татьяне, однозначно рекомендую к посещению:)
Огромное спасибо гиду Татьяне, однозначно рекомендую к посещению:)
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Т
Алина провела нас по «секретным» местам - чего бы сами никогда бы не смогли сделать. Все было прекрасно, экскурсия длилась почти три часа, но время пролетело незаметно. Спасибо!
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