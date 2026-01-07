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Тверская как зеркало истории

Тверская улица - сердце Москвы. Погрузитесь в историю столицы, узнав о знаменитых зданиях и событиях, которые формировали её облик. Откройте тайны города
Тверская улица в Москве - это место, где каждый дом и памятник рассказывают свою историю. Гостиницы "Националь" и "Ритц-Карлтон" станут началом вашего путешествия. Узнайте, как один таракан повлиял на кулинарные
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традиции, а книга спасла храм.

Исследуйте места, где проходили фотосессии с голливудскими звездами, и найдите секретное кафе, доступное только по звонку. Это уникальная возможность увидеть Москву с новой стороны и прочувствовать её атмосферу

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать об имперском стиле архитектуры
  • 📸 Посетить места фотосессий голливудских звезд
  • 🗝️ Открыть секреты Тверской улицы
  • 📚 Узнать, как книга спасла храм
  • 🏰 Увидеть памятник несбывшимся надеждам
Тверская как зеркало истории
Тверская как зеркало истории
Тверская как зеркало истории

Что можно увидеть

  • Гостиница Националь
  • Гостиница Ритц-Карлтон

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Какой дом перевернул архитектурную историю столицы и стал родоначальником имперского стиля.
  • Как благодаря одному таракану появилась известная московская булочка.
  • Что были вынуждены годами ждать в очереди столичные богачи.
  • Как и зачем в Москве передвигали дома.
  • Откуда в столице России памятник несбывшимся надеждам нацистской Германии.
  • Где проходили фотосессии с голливудскими звездами, когда они приезжали в Москву.
  • Как и от чего книга спасла храм.
  • Где находится секретное кафе, в которое вы можете попасть только по звонку.
  • Почему нулевой километр находится не там, где это указано.

Организационные детали

  • Если вы захотите провести время в секретном кафе, то дополнительные расходы за посещение — около 150-200 ₽/чел.
  • Экскурсию можно провести на английском или французском языке. Также можно провести программу для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы Four Seasons
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1929 туристов
Меня зовут Татьяна, я экскурсовод с более чем 10-летним опытом работы. Окончила НИУ ВШЭ и Тель-Авивский университет. Являюсь создателем экскурсионного проекта и веду YouTube-канал, посвящённый Москве. Неоднократно выступала экспертом в
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СМИ. Организовывала тренинги для гидов из разных стран. Я и мои коллеги показываем как знаковые, так и неочевидные достопримечательности Москвы. Мы любим оригинальные заведения вроде баров-музеев, поэтому всегда стараемся включить их в наши программы. Для нас важно, чтобы путешественники не только узнали о городе, но и просто хорошо провели время в дружеской атмосфере.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Андрей
Даже на переполненных туристами и новогодней суетой улицах центра Москвы экскурсия прошла здорово! Татьяна не только увлекательно рассказала об истории, например, перемещении целых домов, или клубе, очередь в который могла
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длиться почти всю жизнь и передаваться "по наследству", но и провела викторину с интересными вопросами.
Несмотря на то, что наша компания была разношерстной и больше 4 человек, никаких проблем с восприятием материала не было - а это показатель профессионализма!
Очень повезло провести этот вечер с Татьяной, а потом еще увлечённо рассказывать о том, что узнали своим родным дома.
Решили еще присмотреться к другим экскурсиям гида на будущее!

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Марина
Татьяна - отличный экскурсовод, за два часа прогулки ни на секунду не возникло желания отвлечься на что-то кроме её рассказа. Для меня были открытием множество фактов и неизвестных локаций, например,
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дворы, в которые даже не догадаешься заглянуть, прогуливаясь по Тверской - а там, внезапно, находится очень необычный памятник архитектуры. После прогулки с Татьяной совсем по-другому начинаешь смотреть на окружающее пространство - даже соседние и очень похожие друг на друга здания обретают каждое свою индивидуальность и свою собственную историю. А ведь это всего два часа (однозначно, проведённые приятно) и только часть одной улицы! Уверена, что у Татьяны имеется масса не менее интересных историй о других частях Москвы. С удовольствием при случае посетила бы и другие её экскурсии. Спасибо!

Татьяна - отличный экскурсовод, за два часа прогулки ни на секунду не возникло желания отвлечься на
Татьяна - отличный экскурсовод, за два часа прогулки ни на секунду не возникло желания отвлечься на
Татьяна - отличный экскурсовод, за два часа прогулки ни на секунду не возникло желания отвлечься на
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Kseniia
Экскурсия оказалась отличным способом провести время в Москве! Татьяна - интересный собеседник, делает прогулку по Тверской увлекательной и весёлой. Мне понравилось, как легко она рассказывала исторические события, объясняя связь между
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историей и архитектурой.

В целом, это был замечательный опыт, и я бы порекомендовал эту экскурсию как тем, кто впервые в Москве, так и для тех, кто уже знаком с городом, но хочет узнать больше про его историю, культуру и архитектуру.

Экскурсия оказалась отличным способом провести время в Москве! Татьяна - интересный собеседник, делает прогулку по Тверской
Экскурсия оказалась отличным способом провести время в Москве! Татьяна - интересный собеседник, делает прогулку по Тверской
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Мария
Я гуляла по Тверской с Алиной. Экскурсия понравилась. Узнала много интересных фактов. Заходили в потайные места, которые находятся рядом, го я сама бы про них никогда не узнала. Если Вам
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нравится Тверская с её архитектурой, то однозначно рекомендую сходить. Будет очень увлекательно. Отвлекает только шум машин, но это уже нюансы улицы. Отдельно хочу сказать спасибо Татьяне, которая постоянно на связи и искренне заинтересована, чтобы все прошло хорошо.

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И
Экскурсия очень понравилась. Прошли большую часть Тверской улицы, заходя в переулки, интересные места и внимательно рассматривая историю практически каждого здания. За 2.5 часа узнал много об истории Москвы в целом и Тверской в частности, не ожидал что история одной единственной улицы может быть настолько многогранной и отражать историю всего города и страны.

Огромное спасибо гиду Татьяне, однозначно рекомендую к посещению:)
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Т
Алина провела нас по «секретным» местам - чего бы сами никогда бы не смогли сделать. Все было прекрасно, экскурсия длилась почти три часа, но время пролетело незаметно. Спасибо!
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Входит в следующие категории Москвы

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