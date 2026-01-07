Тверская как зеркало истории

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дворы, в которые даже не догадаешься заглянуть, прогуливаясь по Тверской - а там, внезапно, находится очень необычный памятник архитектуры. После прогулки с Татьяной совсем по-другому начинаешь смотреть на окружающее пространство - даже соседние и очень похожие друг на друга здания обретают каждое свою индивидуальность и свою собственную историю. А ведь это всего два часа (однозначно, проведённые приятно) и только часть одной улицы! Уверена, что у Татьяны имеется масса не менее интересных историй о других частях Москвы. С удовольствием при случае посетила бы и другие её экскурсии. Спасибо!