Тверская как зеркало истории

Тверская улица — отображение столицы: такая же шумная, непостоянная и поражает своими масштабами.



Мы посетим несколько знаковых построек: гостиницы «Националь» и «Ритц-Карлтон», Центральный телеграф и Театр им. Ермоловой. Наведаемся в места, которые не вносятся в путеводители. И поговорим о том, как по одной улице можно прочесть историю целого города, если не страны.