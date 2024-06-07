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Квест
1.5 часа
Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское
Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте
Начало: в районе метро «Коломенское»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие
Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково
Начало: Село Быково, Владимирский храм
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
от 49004 410₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии
Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте
Начало: У входа в усадьбу
13 июня в 15:30
14 июня в 10:30
5 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царственное Царицыно: путешествие по резиденции Екатерины Великой
Познакомьтесь с уникальной историей и архитектурой Царицыно, пройдитесь по мостикам и полюбуйтесь башней "Руина", павильоном "Миловида"
Начало: У входа в парк у ворот музея-заповедника
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Царицыно: выбор императрицы
Восхититься архитектурой дворца, раскрыть его тайны и проникнуться духом эпохи
Начало: От Главного входа
Расписание: в субботу в 15:30
Завтра в 15:30
12 июня в 15:30
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История и красота Царицыно
Открыть секрет Великой императрицы и изучить живописный уголок Москвы
Начало: на территории музея-заповедника «Царицыно»
Завтра в 19:00
14 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Нескучный сад хранит свои стволы
Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией
Начало: В районе метро Ленинский проспект
Расписание: в понедельник в 11:00
10 июня в 11:00
24 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: театр архитектуры
Поэтическая прогулка по самому таинственному парку Москвы
Начало: В районе станции метро «Царицыно»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память
Начало: Возле главного входа в парк
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
75006 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Царское Коломенское
Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях
Начало: В районе метро Коломенское
Расписание: в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00
9 июня в 12:00
14 июня в 13:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
Завтра в 17:00
14 июня в 15:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
от 800₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Переделкино: по улочкам городка писателей
Начало: Дом творчества «Переделкино». Ул Погодина д 4
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
Погрузиться в историю музея-заповедника, окутанного множеством тайн
Начало: У метро «Коломенская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Групповая
2 часа
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: По субботам в 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в отель «Националь» с историческими номерами
Начало: Лобби отеля «Националь», ул. Моховая, д. 15/1
Расписание: См. расписание
23 июня в 16:00
6 июля в 00:00
2 499₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла»
Начало: СТ.М. Каширская
9 июня в 13:00
11 июня в 13:00
6 999₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей
Начало: В районе м. Партизанская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Переделкино детям
Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
Расписание: по согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
ЦАРИЦЫНО дворцовые истории Екатерины Великой
Начало: Музей-заповедник Царицыно (главный вход)
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Измайлово: райский остров Тишайшего царя
Начало: Метро Партизанская на улице у выхода номер 1
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: ретроспектива столетий
Отправиться в увлекательное путешествие по вехам русской истории
Начало: в районе метро Царицыно
9 июня в 13:30
11 июня в 16:30
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Варварки и Зарядья: путешествие в историю Москвы
Исследуйте средневековую Москву: от древних церквей Варварки до современного парка Зарядье с эксклюзивными видами
Начало: М. Китай-город
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенское: история, мистика и загадки
Старинные храмы, древние овраги и сказочный дворец на авторской экскурсии с гидом-журналистом
Начало: В районе метро Каширская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Краски усадьбы Архангельское
Посетить «подмосковный Версаль» и раскрыть его историю с профессиональным гидом
9 июня в 12:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Как жили, о чём думали, что ели и как развлекались самые богатые люди Российской Империи
Начало: Улица Юности 2 с30
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Посетить загородные имения «нездешней красоты» и окунуться в атмосферу высшего общества
Начало: возле СТ.М. «Бульвар Дмитрия Донского»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
8 540₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Архитектура и загадки Царицыно
Погулять по территории комплекса и раскрыть историю одного из самых мистических памятников Москвы
Начало: В районе метро Царицыно
Расписание: в субботу в 15:30, в воскресенье в 16:30
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кусково - милый уголок
Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Начало: на территории Кусково
7 июля в 12:00
20 июля в 14:30
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зарядье и Варварка - путешествие по средневековой Москве
Понятно и увлекательно об истории города и шедеврах архитектуры
Начало: В районе метро Китай-город
Завтра в 18:00
14 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Середниково - родовое гнездо Лермонтовых
Прогуляться по ландшафтному парку, слушая стихи юного поэта, и приоткрыть историю изящной усадьбы
Начало: в деревне Середниково
9 июня в 09:30
12 июня в 09:30
5 300₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Плохо прописаны ориентиры, чтобы добраться до объекта. Для иногородних сложно разобраться. Доработайте информацию
- ЕЕлена5 июня 2024Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
- ЕЕкатерина5 июня 2024Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас
- ЕЕлена4 июня 2024Шикарный парк и отличный экскурсовод
- ГГеоргий3 июня 2024Валерия просто чудесный рассказчик и обладает невероятным количеством информации про маршрут Варварка - Зарядье. У нас была большая группа и каждый отметил ее работу и был максимально доволен экскурсией. Очень рекомендуем!
- ЮЮлия3 июня 2024Экскурсия в сопровождении гида Валентины познавательная. Экскурсия с душой. Сама подача материала очень информативна. Остался теплый осадок после проведенной экскурсии в компании гида. Однозначно рекомендую!
- ООльга2 июня 2024Замечательно провели время, не скучно, без лишней загруженности что важно когда с тобой дети. Получилась легкая интересная прогулка в дружеской компании, да еще с приятным бонусом - 🍎 Спасибо Виктории 🧡 экскурсию рекомендую для семей с детьми 👍🏻
- ЕЕлена2 июня 2024Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии Шереметьевых и усадьбы. Интересная экскурсия по дворцу, потрясающий грот, в котором пахнет морем. Очень познавательная прогулка-экскурсия по парку!
- ААлла2 июня 2024Очень благодарны Светлане за чудесную экскурсию! Светлана провела с нами вместо обговоренных 2 часов три с половиной, и если бы
- ООльга31 мая 2024Это было шедеврально. Огромное спасибо Светлане за экскурсию. Она невероятный, добрый и отзывчивый человек и искуссный мастер своего дела. Несмотря на
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