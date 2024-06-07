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то, что часть храма сейчас на реставрации, Светлана сумела нас погрузить в ту эпоху, и рассказать много интересного про владельцев усадьбы и их потомков. Экскурсия проходила в дружеской и приятной атмосфере, Светлана читала нам стихи, которые были посвящены владельцам усадьбы и их потомкам. Рассказала много фактов из истории тех времён. Мы очень рады, что нам попался такой необычайно начитанный и очень заинтересованный в своем деле эксурсовод. Это была не просто экскурсия - это было полное погружение в те времена и полное ощущение того, что ты знаком с владельцами усадьбы и гуляешь рядом с ними. Светлана, огромное Вам спасибо. Надеемся, что все Ваши планы сбудутся. Нельзя терять такое историческое наследие.