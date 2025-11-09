В трех минутах ходьбы от Красной площади находятся наши мастер-классы, где вы с легкостью сможете создать свой собственный ювелирный сувенир советской пионерии.
Мы научим вас или ваших детей основам ювелирного дела, расскажем историю нашей великой родины и поделимся секретами создания уникальных изделий!
Описание мастер-класса
Создать уникальное изделие В 3-х минутах ходьбы от Красной площади находятся наши Мастер-классы, где ваш ребенок, либо вы с легкостью сможете:
- создать свой собственный значок советской пионерии;
- обучиться основам ювелирного дела;
- услышите историю нашей великой родины;
- узнаете секреты создания уникальных изделий;
- поучаствуете в викторине с призами! Вы сможете комфортно ожидать своего ребенка с бесплатным чаем, конфетами и журналами в нашей зоне отдыха! Наша компания гидов имеет 20-ти летний стаж в изучении и реставрации знаков СССР. Также, каждый из наших гидов получил Высшее Художественное образование и прошел курсы по психологии и коммуникациям с детьми.
Мастер-классы проводятся: 11:00-12:30, 13:00-14:30, 15:00-16:30, 17:00-18:30, 19:00-20:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- ГУМ
- ЦУМ
Что включено
- Мастер-класс
- Материалы для изготовления значков
- Викторина
- Призы
- История
- Обучение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ветошный переулок, д. 9
Завершение: 4 этаж ТЦ «Никольский пассаж»
Когда и сколько длится?
Когда: Мастер-классы проводятся: 11:00-12:30, 13:00-14:30, 15:00-16:30, 17:00-18:30, 19:00-20:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.