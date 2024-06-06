1 чел.
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Индивидуальная
3.5 часа
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
История моды на улицах Москвы
Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
ГУМ, ЦУМ, Елисеевский - три кита московской торговли
Узнать, как в конце 19 века в Москве случилась торговая революция и как придумали книгу жалоб
Начало: На Пушкинской площади
9 июня в 18:00
11 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Секреты купеческой Москвы»
Узнать историю столичных зданий, улиц, фамилий и династий
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
14 июня в 10:00
15 июня в 16:00
100008 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Девичники дореволюционной России
Отправиться в путешествие в конец 19 века по самому женскому маршруту в Москве
Начало: В районе Театрального проезда
9 июня в 15:00
10 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Рекомендую экскурсию, очень интересный формат. Гуляли с двумя маленькими детьми, все легко и непринужденно. Открыли для себя много новых мест для посещения в своём городе! Наталье большое спасибо!
- ЛЛидия5 июня 2024Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
- ККристина26 мая 2024Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍
- ТТатьяна6 марта 2023Спасибо за прекрасную экскурсию! С нами была экскурсовод Ольга. Мода - ее специализация. Ольга очень увлечена этой темой и много
- ССветлана9 октября 2022Спасибо Ольге за прекрасно проведённое время! Очень рекомендую данную экскурсию для девичника!)
- ААнна22 августа 2022Это не первая моя экскурсия у Ольги! И я всегда получаю истинное наслаждение от самого экскурсовода, от внимательного подхода к гостям, от новой информации и качественной ее передачи своим экскурсантам. Обязательно пойду на другие экскурсии, которые проводит Ольга.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «ЦУМ»
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