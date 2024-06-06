Е Екатерина Москва для кофеманов Рекомендую экскурсию, очень интересный формат. Гуляли с двумя маленькими детьми, все легко и непринужденно. Открыли для себя много новых мест для посещения в своём городе! Наталье большое спасибо!

Л Лидия Москва для кофеманов Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.

К Кристина Москва для кофеманов Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍

Т Татьяна История моды на улицах Москвы читать дальше интересного нам рассказала. У нее на планшете подборка иллюстраций - исторических картин, фотографий, которые она нам показывала на протяжении всей экскурсии. Поскольку с нашей стороны было пожелание провести экскурсию на машине, Ольга гибко адаптировала маршрут и свой рассказ. Таким образом, нам удалось больше увидеть и узнать. Рекомендуем экскурсию по истории русской моды и ее автора - чудесную Ольгу. Большое спасибо) Спасибо за прекрасную экскурсию! С нами была экскурсовод Ольга. Мода - ее специализация. Ольга очень увлечена этой темой и много

С Светлана История моды на улицах Москвы Спасибо Ольге за прекрасно проведённое время! Очень рекомендую данную экскурсию для девичника!)