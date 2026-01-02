Древние традиции: мастер-класс по созданию целебной соли для бани Откройте для себя секреты древних традиций и погрузитесь в мир здоровья, создавая уникальную соль для бани, которая станет вашим личным ритуалом очищения и омоложения. На нашем незабываемом мастер-классе вы совершите увлекательное путешествие во времени, узнав историю русской бани и ее роль в культуре. Вы познакомитесь с банником и узнаете о распространенных ошибках, которые могут испортить банный опыт, а также о том, как их избежать. Вы освоите правильный ритуал банной процедуры, чтобы максимально насладиться ее пользой. Кроме того, вы создадите целебную соль для бани, выбрав травы, соответствующие вашим потребностям, и узнаете, как правильно ее приготовить. В итоге вы не только узнаете много нового о русской бане и ее традициях, но и создадите свой собственный банный ритуал, который поможет вам расслабиться и обновиться. Вы унесете с собой баночку целебной соли, созданной своими руками, и получите скидку на посещение настоящей русской бани. Важная информация:

При проведении мастер класса для каждого участника предусмотрены все необходимые компоненты для создания соли для ванны (морская соль, травы, емкости для смешивания, баночки для готовой соли).