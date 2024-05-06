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нашли очень много интересного: секретные комнаты, тайники, лестницы. Ведущим был Сергей, очень харизматичный человек, оказался соответствующего образования, как раз для этой экскурсии, интересная манера рассказывать. Сходить прямо рекомендую, пока еще можно попасть и увидеть это здание изнутри, так как оно идет на реконструкцию, поэтому судьба его не предсказуема. Два момента, в нашей экскурсии, которые пошли не так. Хотя браво Сергею, который всячески пытался все сгладить. Не понятно где,кто, что напутал, но на экскурсию пришло по количеству две группы. Экскурсовод пытался предлагать варианты, если найдутся желающие в другое время прийти, но отложить экскурсию желающих не нашлось. В хранилище очень узкие проходы, поэтому фактически половине вообще не было толком видно, что там показывали остальным. А большая часть времени мы находились именно там. Во вторых. Дети! Подумайте перед тем как брать детей на экскурсию, они страдают, вам не дают нормально слушать, и всем остальным тоже мешают. В нашем случае умудрились пятилетних детей привести. При посещении этой экскурсии лучше отталкивать от логики, если ваш ребенок понимает что такое облигация и займ, ему точно можно идти на нее, и ему будет интересно.