Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Москве, цены от 1 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
12 отзывов
Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
Как банки контролировали экономику, как хранились сбережения и к каким хитростям прибегали воры
Начало: На Большой Дмитровке, 22
«На экскурсии вы исследуете помещения банковского хранилища, принадлежавшего самому старому банку Москвы, и услышите его историю»
22 июня в 13:30
23 июня в 13:30
1 999 за человека
Тайны старинного банковского хранилища: групповая экскурсия в Москве
Групповая
1.5 часа
Тайны старинного банковского хранилища: групповая экскурсия в Москве
Посетить дореволюционный банк и познакомиться с его артефактами в интерактивном формате
Начало: На ул. Большая Дмитровка
«Прикоснётесь к истории самого беспринципного банка Москвы»
22 июня в 11:00
29 июня в 11:00
2 400 за человека
Московский шик: театры, бани и модные лавки старой Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Московский шик: театры, бани и модные лавки старой Москвы
Узнать о нравах москвичей 19 века и увидеть центр Москвы с новой стороны
Начало: На Театральной площади
«что такое баня для дореволюционных москвичей и почему Сандуны дважды за свою историю стали сенсацией»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
9 000 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
    Экскурсия, очень необычная и интересная. Она проходит в старом здании, в котором когда-то долгое время размещался банк, а сейчас там
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    нашли очень много интересного: секретные комнаты, тайники, лестницы. Ведущим был Сергей, очень харизматичный человек, оказался соответствующего образования, как раз для этой экскурсии, интересная манера рассказывать. Сходить прямо рекомендую, пока еще можно попасть и увидеть это здание изнутри, так как оно идет на реконструкцию, поэтому судьба его не предсказуема. Два момента, в нашей экскурсии, которые пошли не так. Хотя браво Сергею, который всячески пытался все сгладить. Не понятно где,кто, что напутал, но на экскурсию пришло по количеству две группы. Экскурсовод пытался предлагать варианты, если найдутся желающие в другое время прийти, но отложить экскурсию желающих не нашлось. В хранилище очень узкие проходы, поэтому фактически половине вообще не было толком видно, что там показывали остальным. А большая часть времени мы находились именно там. Во вторых. Дети! Подумайте перед тем как брать детей на экскурсию, они страдают, вам не дают нормально слушать, и всем остальным тоже мешают. В нашем случае умудрились пятилетних детей привести. При посещении этой экскурсии лучше отталкивать от логики, если ваш ребенок понимает что такое облигация и займ, ему точно можно идти на нее, и ему будет интересно.

  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
    Нас закрыли в сейфе, было отлично 😂 И дали подержать отмычки
  • E
    Elena
    9 апреля 2024
    Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
    Рекомендую к посещению Познавательно, интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «SPA»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 1 999 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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