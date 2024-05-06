1 чел.
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Групповая
2 часа
Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
Как банки контролировали экономику, как хранились сбережения и к каким хитростям прибегали воры
Начало: На Большой Дмитровке, 22
«На экскурсии вы исследуете помещения банковского хранилища, принадлежавшего самому старому банку Москвы, и услышите его историю»
22 июня в 13:30
23 июня в 13:30
1 999₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны старинного банковского хранилища: групповая экскурсия в Москве
Посетить дореволюционный банк и познакомиться с его артефактами в интерактивном формате
Начало: На ул. Большая Дмитровка
«Прикоснётесь к истории самого беспринципного банка Москвы»
22 июня в 11:00
29 июня в 11:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Московский шик: театры, бани и модные лавки старой Москвы
Узнать о нравах москвичей 19 века и увидеть центр Москвы с новой стороны
Начало: На Театральной площади
«что такое баня для дореволюционных москвичей и почему Сандуны дважды за свою историю стали сенсацией»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
9 000₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 мая 2024Экскурсия, очень необычная и интересная. Она проходит в старом здании, в котором когда-то долгое время размещался банк, а сейчас там
- ЕЕлена21 апреля 2024Нас закрыли в сейфе, было отлично 😂 И дали подержать отмычки
- EElena9 апреля 2024Рекомендую к посещению Познавательно, интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «SPA»
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