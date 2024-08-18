В 1839 году Морозовы, крупные промышленники России, приобрели землю в Подсосенском переулке. А в 1879 году архитектор Чичагов по их запросу построил тут роскошный особняк. Главный вход охраняли фигуры атлантов, а на фронтоне здания красовалась буква «М». Совсем скоро начнётся реставрация здания.
Пока есть возможность, приглашаем посетить особняк и вместе с нашим гидом изучить этот шедевр поближе.
Пока есть возможность, приглашаем посетить особняк и вместе с нашим гидом изучить этот шедевр поближе.
Описание экскурсии
Вы осмотрите интерьеры особняка, выполненные в египетском и русском стилях, готике и классике:
- Витражи, деревянные панели, стенные шкафы
- Невероятную лестницу с драконом и полотно Врубеля на тему «Фауста» (репродукция, подлинник экспонируется в музее)
- И наконец, сердце дома и его главный шедевр — готический кабинет
Цель нашей экскурсии — показать вам всё это и рассказать не только о хозяевах и авторах невероятной усадьбы, но и о её глубоком философском смысле.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Подсосенском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 231 туриста
Мы культурно-развлекательный и образовательный проект. Проводим туда, куда обычному человеку не попасть. Рассказываем и показываем историю и великолепие нашего города, забираясь на самые высокие точки и уникальные площадки столицы. Предлагаем экскурсии, лекции, винные дегустации, концерты и многое другое в самых необычных форматах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 авг 2024
Очень интересная экскурсия и познавательная. Сожалею, что реставрация не закончена. Хочется увидеть особняк во всём великолепие.
Входит в следующие категории Москвы
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