В 1839 году Морозовы, крупные промышленники России, приобрели землю в Подсосенском переулке. А в 1879 году архитектор Чичагов по их запросу построил тут роскошный особняк. Главный вход охраняли фигуры атлантов, а на фронтоне здания красовалась буква «М». Совсем скоро начнётся реставрация здания. Пока есть возможность, приглашаем посетить особняк и вместе с нашим гидом изучить этот шедевр поближе.

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Описание экскурсии

Вы осмотрите интерьеры особняка, выполненные в египетском и русском стилях, готике и классике:

Витражи, деревянные панели, стенные шкафы

Невероятную лестницу с драконом и полотно Врубеля на тему «Фауста» (репродукция, подлинник экспонируется в музее)

И наконец, сердце дома и его главный шедевр — готический кабинет

Цель нашей экскурсии — показать вам всё это и рассказать не только о хозяевах и авторах невероятной усадьбы, но и о её глубоком философском смысле.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.