Из Москвы с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей

Создать уникальный сувенир в дизайнерской студии на ВДНХ
В нашем красивом кендлбаре вы сделаете свечу со своим настроением.

Послушаете готовые ароматы (в меню большой выбор!) или смешаете новый, который передаст ваша личная Москва. Оформите этикетку и узнаете секреты горения свечи.

А также поработаете с соевым воском — натуральным продуктом, который не выделяет канцерогены при горении.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание мастер-класса

Лучший сувенир из Москвы — это сувенир, сделанный своими руками. Мы приглашаем вас в наш кендлбар, где вместе с мастером вы создадите свечу из соевого воска.

Ваша работа будет уникальной! Вы сами выберете аромат, фитиль и этикетку. Поработаете над оформлением свечи в собственном стиле. Смешаете и зальёте соевый воск — экологически чистый продукт, который лучше отдаёт аромат и не выделяет токсичные вещества при горении.

Сам процесс займёт около часа. А пока свеча застывает (это ещё один час), вы сможете прогуляться по красивой территории ВДНХ. Здесь можно посетить музеи или посидеть в уютной кофейне.

Организационные детали

  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 8 лет
  • Заливать свечи будем в коричневые баночки объёмом 100 мл. Возможно оформление в другой ёмкости или объёме — подробности уточняйте в переписке
  • Свеча будет готова через час — это время нужно, чтобы воск застыл. Вы можете прийти за ней, либо заказать у нас доставку (оплачивается отдельно)
  • Мастер-класс для вас проведёт один из преподавателей нашей студии

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пр. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 206 туристов
Приглашаем вас в первый в России кендлбар! Это дизайнерская студия в культурном пространстве. С помощью наших мастеров вы создадите свечу с нуля: выберете ёмкость, аромат и дизайн. Наша философия гласит: «лучший сувенир из поездки — это сувенир, сделанный своими руками».
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Vika
Vika
2 ноя 2025
Все отлично 👍 приду еще 🩷
Кристина
Кристина
14 сен 2025
Была сегодня участником мастер класса по изготовлению свечей. Место очень классное, видно что организаторы вложили в это душу. Время пролетело незаметно, оказывается сделать свечку может каждый. Всё крайне просто. Спасибочки!
А
Анастасия
16 авг 2025
Отличный мастер класс! Если хотите зарядиться потрясающей энергетикой и попробовать что-то новое, то это точно того стоит! Персонал очень доброжелательный, остались только положительные эмоции

Входит в следующие категории Москвы

