В нашем красивом кендлбаре вы сделаете свечу со своим настроением. Послушаете готовые ароматы (в меню большой выбор!) или смешаете новый, который передаст ваша личная Москва. Оформите этикетку и узнаете секреты горения свечи. А также поработаете с соевым воском — натуральным продуктом, который не выделяет канцерогены при горении.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Лучший сувенир из Москвы — это сувенир, сделанный своими руками. Мы приглашаем вас в наш кендлбар, где вместе с мастером вы создадите свечу из соевого воска.

Ваша работа будет уникальной! Вы сами выберете аромат, фитиль и этикетку. Поработаете над оформлением свечи в собственном стиле. Смешаете и зальёте соевый воск — экологически чистый продукт, который лучше отдаёт аромат и не выделяет токсичные вещества при горении.

Сам процесс займёт около часа. А пока свеча застывает (это ещё один час), вы сможете прогуляться по красивой территории ВДНХ. Здесь можно посетить музеи или посидеть в уютной кофейне.

Организационные детали