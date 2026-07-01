Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Прогулка по булгаковской Москве — городу, где реальность и вымысел переплелись навсегда. От Маяковской — к саду «Аквариум», прототипу театра Варьете с его сеансом чёрной магии. Дальше — «нехороший дом» на Большой Садовой, 10, где Булгаков жил сам и куда поселил Воланда со свитой. Через Козихинские переулки с их коммуналками и «квартирным вопросом» выйдем к Малой Бронной — туда, где Аннушка уже разлила масло. Также будем на Патриарших прудах, у той самой скамейки: «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Увидим особняк Маргариты и проследуем по маршруту полёта Маргариты.

Вы узнаете, какие московские адреса скрываются за страницами «Мастера и Маргариты», что в романе списано с натуры, а что — городская легенда, кто из реальных соседей писателя стал персонажем и почему рукописи не горят.

Кому подойдёт

Ценителям атмосферы, стремящимся постигнуть тайное и неизведанное в истории Москвы

Полезно знать