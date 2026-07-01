Узнать, где Воланд давал сеанс чёрной магии и почему рукописи не горят
Что вы увидите
Сад «Аквариум»Посещаем
Сад, названный прототипом театра Варьете с сеансом чёрной магии.
Нехороший домОсмотр с остановкой
Дом на Большой Садовой, 10, где жил Булгаков и куда он поселил Воланда со свитой.
Козихинские переулкиОсмотр с остановкой
Переулки, упомянутые в связи с коммуналками и «квартирным вопросом».
Малая БроннаяПосещаем
Место, связанное с эпизодом, где Аннушка уже разлила масло.
Патриаршие прудыПосещаем
Место сцены с фразой «Никогда не разговаривайте с неизвестными».
Особняк МаргаритыОсмотр с остановкой
Описание экскурсии
Прогулка по булгаковской Москве — городу, где реальность и вымысел переплелись навсегда. От Маяковской — к саду «Аквариум», прототипу театра Варьете с его сеансом чёрной магии. Дальше — «нехороший дом» на Большой Садовой, 10, где Булгаков жил сам и куда поселил Воланда со свитой. Через Козихинские переулки с их коммуналками и «квартирным вопросом» выйдем к Малой Бронной — туда, где Аннушка уже разлила масло. Также будем на Патриарших прудах, у той самой скамейки: «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Увидим особняк Маргариты и проследуем по маршруту полёта Маргариты.
Вы узнаете, какие московские адреса скрываются за страницами «Мастера и Маргариты», что в романе списано с натуры, а что — городская легенда, кто из реальных соседей писателя стал персонажем и почему рукописи не горят.
Кому подойдёт
Ценителям атмосферы, стремящимся постигнуть тайное и неизведанное в истории Москвы
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый
750 ₽
Льготный
350 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Свой Гид — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — экскурсионное бюро «Свой гид». Водим пешеходные прогулки по Москве для малых групп до 15 человек: закрытые дворы, городские легенды и истории домов, которых нет в путеводителях. Каждому гостю — радиогид, каждый маршрут построен как сюжет с завязкой и финалом-сюрпризом. Все наши гиды аттестованы и внесены в Единый федеральный реестр экскурсоводов.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Мистика Булгакова: по следам Мастера и Маргариты»