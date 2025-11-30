Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Романы Булгакова — это и лирическая повесть, и сатирическая картинка, и сложный шифр. Мы попробуем разгадать его загадки на прогулке по улицам и переулкам, соединяющим современную Москву с литературным миром Мастера.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Следуем за Мастером

Вместе с вами мы:

Окунемся в шальную и жуткую ночь черной магии в театре и саду Варьете

«На Большой Садовой стоит дом здоровый» — заглянем в необычный московский двор-колодец и дом Булгакова

Поднимемся по ступенькам мистического подъезда к «нехорошей квартире»

Увидим призрачный силуэт загадочного «историка» в аллее у легендарных Патриарших прудов

Ощутим озноб тревоги возле скамейки Берлиоза и там, где «Аннушка уже пролила масло»

Полюбуемся прекрасным домом Маргариты , откуда Королева устремилась в первый полет

, откуда Королева устремилась в первый полет «С котами нельзя!» — на трамвайном перекрестке посмеемся чудачествам Бегемота

посмеемся чудачествам Бегемота У величественного здания нового МХАТа поговорим о «театральном романе» мистического писателя

поговорим о «театральном романе» мистического писателя «Побываем» в охваченном смятением Доме Грибоедова — МАССОЛИТе

Пройдем по переулку Мастера и Маргариты, где началась великая история любви героев

Как жил, творил и любил Михаил Булгаков

На фоне мест из романов вы послушаете рассказы о жизни, вдохновении и идеях великого писателя-мистика. Откуда он знал свою судьбу? Любил ли он котов и как Маяковский перешел ему дорогу… в мир иной? От чего Булгакова спасла первая жена, преданная Татьяна Лаппа, и какое его последнее желание исполнила третья жена, Елена Сергеевна. Какую пьесу драматурга и почему любил Сталин, кто стал прототипом профессора Преображенского и много-многое другое.

Итак, за мной, читатель! Это в Англии следуют за белым кроликом, а в Москве — за черным булгаковским котом…

Организационные детали