Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Следуем за Мастером

Произведения Михаила Афанасьевича Булгакова давно разобраны на цитаты — они станут путеводной нитью нашего маршрута.

«…Согласна идти к черту на кулички!.. »: начнем с прогулки по Александровскому саду;

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке…»: навестим место встречи Мастера и Маргариты вблизи Тверской улицы;

«…и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида…»: конечно, побываем в сквере мистических Патриарших прудов;

«Не шалю, никого не трогаю, починяю примус»: вас ждет нехорошая квартира на Садовой улице;

«…ей нужен был он, Мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги»: я покажу вам два роскошных дома — считается, что в одном из них и жила Маргарита;

«Боже, пропал калабуховский дом!»: на Пречистенке вспомним интеллигента Профессора Преображенского;

«На свете существует только две силы: доллары и литература»: вы узнаете, где же располагалась «Зойкина квартира»;

«Мессир! Суббота. Солнце ☀️ склоняется. Нам пора» — вы раскроете, где нечистая сила покинула Москву.

Как жил и творил Булгаков

На фоне мест из романов вы послушаете рассказы о жизни, вдохновении и идеях великого писателя-мистика. Откуда он знал свою судьбу? Любил ли он котов и как Маяковский перешел ему дорогу… в мир иной? Я отвечу на эти вопросы. А также расскажу, от чего Булгакова спасла первая жена, преданная Татьяна Лаппа, и какое его последнее желание исполнила третья жена, Елена Сергеевна. Какую пьесу драматурга и почему любил Сталин, кто стал прототипом профессора Преображенского и много-многое другое.

Кроме того, мы посмотрим на Голгофу Михаила Булгакова на Новодевичьем кладбище и даже отыщем тайную комнату в музее-квартире — здесь же благодаря книгам и портретам вы погрузитесь в эпоху писателя.

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