Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг

Найти места из романов писателя-мистика и погрузиться в его эпоху в музее на Садовой

Светлана
Светлана – Гид из Москвы
С любовью к Булгакову я приглашаю вас на эту насыщенную экскурсию ⛳.

Вместе мы погуляем по улицам и переулкам, которые соединяют современную Москву с литературным миром Мастера.

Вы отыщете дома Маргариты и профессора Преображенского, раскроете интересные факты из жизни Булгакова и побываете в «нехорошей квартире».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 1 000 ₽ за экскурсию

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Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг

Что вас ожидает

Следуем за Мастером
Произведения Михаила Афанасьевича Булгакова давно разобраны на цитаты — они станут путеводной нитью нашего маршрута.

  • «…Согласна идти к черту на кулички!.. »: начнем с прогулки по Александровскому саду;
  • «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке…»: навестим место встречи Мастера и Маргариты вблизи Тверской улицы;
  • «…и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида…»: конечно, побываем в сквере мистических Патриарших прудов;
  • «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус»: вас ждет нехорошая квартира на Садовой улице;
  • «…ей нужен был он, Мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги»: я покажу вам два роскошных дома — считается, что в одном из них и жила Маргарита;
  • «Боже, пропал калабуховский дом!»: на Пречистенке вспомним интеллигента Профессора Преображенского;
  • «На свете существует только две силы: доллары и литература»: вы узнаете, где же располагалась «Зойкина квартира»;
  • «Мессир! Суббота. Солнце ☀️ склоняется. Нам пора» — вы раскроете, где нечистая сила покинула Москву.

Как жил и творил Булгаков
На фоне мест из романов вы послушаете рассказы о жизни, вдохновении и идеях великого писателя-мистика. Откуда он знал свою судьбу? Любил ли он котов и как Маяковский перешел ему дорогу… в мир иной? Я отвечу на эти вопросы. А также расскажу, от чего Булгакова спасла первая жена, преданная Татьяна Лаппа, и какое его последнее желание исполнила третья жена, Елена Сергеевна. Какую пьесу драматурга и почему любил Сталин, кто стал прототипом профессора Преображенского и много-многое другое.

Кроме того, мы посмотрим на Голгофу Михаила Булгакова на Новодевичьем кладбище и даже отыщем тайную комнату в музее-квартире — здесь же благодаря книгам и портретам вы погрузитесь в эпоху писателя.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в музей 🖼 Булгакова (200 руб. с человека)
  • Мы сможем посетить Новодевичье кладбище, если вы будете на машине либо проехать на метро 🚇. Также я могу организовать транспорт на всё время экскурсии 🧭 (уточняйте в переписке).
  • Бонус: с радостью сделаю ваши качественные фотографии 📸 на профессиональную камеру и ваш смартфон
Начало и место завершения
🚩 в Александровском саду
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
«Если бы моя душа была городом, она была бы Москвой!» — говорю я вслед за поэтом Райнером Рильке. Я филолог (русский, английский, испанский языки), следопыт и открыватель неординарных впечатлений. Приглашаю вас на волнующее свидание с Москвой, ее соседями и городами Золотого Кольца. Я обещаю яркие эмоции и гостям столицы, и землякам! Малоизвестные исторические факты и городские легенды, стихи и песни, редкие фото и репродукции, шутки и загадки... А в подарок — атмосферные фото с наилучших ракурсов, сделанные на профессиональную камеру и ваши смартфоны.
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