Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Романы Булгакова — это и лирическая повесть, и сатирическая картинка, и сложный шифр.
Мы попробуем разгадать его загадки на прогулке по улицам и переулкам, соединяющим современную Москву с литературным миром Мастера.
Мы попробуем разгадать его загадки на прогулке по улицам и переулкам, соединяющим современную Москву с литературным миром Мастера.
Описание экскурсии
Следуем за Мастером
Вместе с вами мы:
- Окунемся в шальную и жуткую ночь черной магии в театре и саду Варьете
- «На Большой Садовой стоит дом здоровый» — заглянем в необычный московский двор-колодец и дом Булгакова
- Поднимемся по ступенькам мистического подъезда к «нехорошей квартире»
- Увидим призрачный силуэт загадочного «историка» в аллее у легендарных Патриарших прудов
- Ощутим озноб тревоги возле скамейки Берлиоза и там, где «Аннушка уже пролила масло»
- Полюбуемся прекрасным домом Маргариты, откуда Королева устремилась в первый полет
- «С котами нельзя!» — на трамвайном перекрестке посмеемся чудачествам Бегемота
- У величественного здания нового МХАТа поговорим о «театральном романе» мистического писателя
- «Побываем» в охваченном смятением Доме Грибоедова — МАССОЛИТе
- Пройдем по переулку Мастера и Маргариты, где началась великая история любви героев
Как жил, творил и любил Михаил Булгаков
На фоне мест из романов вы послушаете рассказы о жизни, вдохновении и идеях великого писателя-мистика. Откуда он знал свою судьбу? Любил ли он котов и как Маяковский перешел ему дорогу… в мир иной? От чего Булгакова спасла первая жена, преданная Татьяна Лаппа, и какое его последнее желание исполнила третья жена, Елена Сергеевна. Какую пьесу драматурга и почему любил Сталин, кто стал прототипом профессора Преображенского и много-многое другое.
Итак, за мной, читатель! Это в Англии следуют за белым кроликом, а в Москве — за черным булгаковским котом…
Организационные детали
- По договоренности возможно проведение расширенной экскурсии на минивэне с выходом возле всех основных объектов для подробного осмотра.
- Также по желанию — профессиональная видео- и фотосъёмка.
- Дополнительно возможно посещение «нехорошей квартиры», подробности в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 5939 туристов
«Если бы моя душа была городом, она была бы Москвой!» — говорю я вслед за поэтом Райнером Рильке. Я филолог (русский, английский, испанский языки), следопыт и открыватель неординарных впечатлений. Вместе
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 321 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
невероятная экскурсия «Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг» с гидом Светланой!
Обожаю роман "Мастер и Маргарита" и только сейчас впервые побывала в "нехорошей квартире", посидела на лавочке Берлиоза, увидела дом
Обожаю роман "Мастер и Маргарита" и только сейчас впервые побывала в "нехорошей квартире", посидела на лавочке Берлиоза, увидела дом
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А
Спасибо за замечательную экскурсию! Очень понравилось, как легко и увлекательно был построен рассказ. Было интересно не только увидеть места, связанные с «Мастером и Маргаритой», но и узнать множество исторических деталей
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спасибо Валерии за экскурсию.
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Огромная благодарность Светлане за потрясающую лекцию по произведениям Булгакова! Узнали очень много интересного! Прошли по местам, связанным с жизнью писателя и его книгами. С помощью Светланы получилось полное погружение в произведения Булгакова! На экскурсии мы слушали отрывки из произведений, стихи выдающихся авторов в исполнении Светланы.
Всем рекомендуем!
Очень интересно и познавательно!!!
Всем рекомендуем!
Очень интересно и познавательно!!!
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Х
Путешествие, как его называет сам рассказчик, прошло замечательно! Помимо историй по роману рассказал и интересные, даже иногда мистические, факты про Москву! Увидели и места, где проходили описанные в романе действия, и узнали больше про Есенина, Маяковского и их жизни! Все остались под большим приятным впечатлением, спасибо Владимиру за увлекательные 2 часа!
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Е
Были на экскурсии у Светланы - день был не самый удачный для пешеходной экскурсии, т. к. был бесконечный дождь и холодно, но, несмотря на это, мы настолько углубились в тему
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