Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Следуем за Мастером Произведения Михаила Афанасьевича Булгакова давно разобраны на цитаты — они станут путеводной нитью нашего маршрута.
«…Согласна идти к черту на кулички!.. »: начнем с прогулки по Александровскому саду;
«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке…»: навестим место встречи Мастера и Маргариты вблизи Тверской улицы;
«…и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида…»: конечно, побываем в сквере мистических Патриарших прудов;
«Не шалю, никого не трогаю, починяю примус»: вас ждет нехорошая квартира на Садовой улице;
«…ей нужен был он, Мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги»: я покажу вам два роскошных дома — считается, что в одном из них и жила Маргарита;
«Боже, пропал калабуховский дом!»: на Пречистенке вспомним интеллигента Профессора Преображенского;
«На свете существует только две силы: доллары и литература»: вы узнаете, где же располагалась «Зойкина квартира»;
«Мессир! Суббота. Солнце ☀️ склоняется. Нам пора» — вы раскроете, где нечистая сила покинула Москву.
Как жил и творил Булгаков На фоне мест из романов вы послушаете рассказы о жизни, вдохновении и идеях великого писателя-мистика. Откуда он знал свою судьбу? Любил ли он котов и как Маяковский перешел ему дорогу… в мир иной? Я отвечу на эти вопросы. А также расскажу, от чего Булгакова спасла первая жена, преданная Татьяна Лаппа, и какое его последнее желание исполнила третья жена, Елена Сергеевна. Какую пьесу драматурга и почему любил Сталин, кто стал прототипом профессора Преображенского и много-многое другое.
Кроме того, мы посмотрим на Голгофу Михаила Булгакова на Новодевичьем кладбище и даже отыщем тайную комнату в музее-квартире — здесь же благодаря книгам и портретам вы погрузитесь в эпоху писателя.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в музей 🖼 Булгакова (200 руб. с человека)
Мы сможем посетить Новодевичье кладбище, если вы будете на машине либо проехать на метро 🚇. Также я могу организовать транспорт на всё время экскурсии 🧭 (уточняйте в переписке).
Бонус: с радостью сделаю ваши качественные фотографии 📸 на профессиональную камеру и ваш смартфон
Начало и место завершения
🚩 в Александровском саду
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
«Если бы моя душа была городом, она была бы Москвой!» — говорю я вслед за поэтом Райнером Рильке. Я филолог (русский, английский, испанский языки), следопыт и открыватель неординарных впечатлений. Приглашаю вас на волнующее свидание с Москвой, ее соседями и городами Золотого Кольца. Я обещаю яркие эмоции и гостям столицы, и землякам! Малоизвестные исторические факты и городские легенды, стихи и песни, редкие фото и репродукции, шутки и загадки... А в подарок — атмосферные фото с наилучших ракурсов, сделанные на профессиональную камеру и ваши смартфоны.