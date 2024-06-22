«Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила» — а значит, наше путешествие по страницам «Мастера и Маргариты» начинается. Перед вами оживет Москва 20-х годов — от театра Варьете до Воробьевых гор. И, конечно, откроются секреты таинственного романа, его культовых героев и автора.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
«Мастер и Маргарита»: история, герои, атмосфера
Приготовьтесь с головой погрузиться в атмосферу самого неоднозначного романа 20 века, расшифровать оставленные Булгаковым подсказки на страницах «Мастера и Маргариты» и удивиться, насколько тонко и органично сюжет произведения вписан в декорации города. Мы обсудим истории из жизни Москвы 20-х годов и, конечно, поговорим о фактах и мифах, связанных с романом: его автором, символикой, харизматичными персонажами и локациями.
Москва, сошедшая со страниц романа
Мы прогуляемся пешком и проедем на автомобиле по местам города, где разворачивались события мистического романа. Повторим маршрут безумной погони Ивана Бездомного за Воландом и его свитой вплоть до Никитского бульвара, а еще увидим:
- Театр Варьете, который нескоро забудет скандальное представление свиты Воланда
- «Нехорошую квартиру» на Большой Садовой, в стенах которой Сатана давал бал
- Патриаршие Пруды, где состоялся небезызвестный разговор Воланда, Берлиоза и Бездомного: здесь вы даже сможете стать участниками легендарной сцены романа!
- Дом Маргариты, откуда предположительно сбежала на швабре главная героиня романа. Кроме того, обсудим, где еще мог находиться этот дом, согласно другим версиям.
- Дом Пашкова — с этим местом связано немало городских легенд. Мы вспомним самые интересные из них и отыщем связь дома с сюжетом романа Булгакова.
- Дом Мастера, где был создан и уничтожен роман о Понтии Пилате: поговорим об истории этого места и ощутим атмосферу, в которой Мастер создавал свою рукопись.
- Воробьевы Горы перенесут вас на страницы финальной сцены романа и покорят великолепным видом на Москву со смотровой площадки.
Организационные детали
- Экскурсия является автомобильно-пешеходной (примерно 2/3 пешком и 1/3 на авто) — выбирайте удобную обувь.
- Стоимость указана за экскурсию для компании до 3-х человек. Для большего количества участников стоимость оговаривается отдельно.
- Стоимость экскурсии с участием актёров — по запросу
- В стоимость не включено посещение музеев, оговаривается заранее
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсию также возможно провести ночью — начало экскурсии позднее 19:00 (+30% к стоимости)
- Трансфер к месту начала экскурсии и от места окончания экскурсии в стоимость не входит, обговаривается заранее
- Место начала экскурсии и место окончания экскурсии не совпадают
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Триумфальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3219 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. Приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
22 июн 2024
Дмитрий, большое спасибо. Благодаря вам мы по-новому посмотрели и на произведение, и вообще на Москву. Это было удивительно!
С
Светлана
26 мая 2024
Замечательная экскурсия, дающая удивительное удовольствие от прикосновения к великому писателю и его великому роману.
Н
Наталья
26 апр 2024
Здравствуйте. Рассказ Дмитрия, манера ведения диалога и монолога, отношение к экскурсантам - высший балл! Звезды слетели за то, что она позиционировалась АВТОМОБИЛЬНОЙ. Но два часа пешком (10000 тыс шагов 3,5
Дмитрий
Ответ организатора:
Добрый день!
Наталья, сожалею. что наша экскурсия оставила у вас негативные эмоции. Маршрут продуман согласно концепции романа, поэтому финальное место посещения
Наталья, сожалею. что наша экскурсия оставила у вас негативные эмоции. Маршрут продуман согласно концепции романа, поэтому финальное место посещения
Н
Надежда
15 дек 2023
Заказала экскурсию для своих родителей, к дню рождения мамы. Родители были в восторге от экскурсии, эксурсовода Дмитрия и его напарницы Марии. Особенно были отмечены глубина знаний и кругозор экскурсовода, а
Оксана
3 окт 2023
Были с Дмитрием на экскурсии "Рукописи не горят" по следам Мастера и Маргариты. Очень понравилось! Дмитрий - очень обоятельный, знающий, с хорошим чувством юмора. Рассказал много интересного о самом Булгакове,
А
Александр
25 сен 2023
С удовольствием посетил экскурсию. Очень рекомендую интересующимся Москвой и творчеством Мастера.
Полина
22 мая 2023
Огромная благодарность Дмитрию за чудесную экскурсию!! Это первый опыт экскурсии на заказ, и он был прекрасный! Столько интересных и неизвестных для меня фактов про реальных людей - прототипов героев романа «Мастер и Маргарита»! Очень познавательно и объемно за столь короткий промежуток времени! С точки зрения организации и учета наших пожеланий тоже все было отлично!
С
Светлана
12 авг 2022
Спасибо огромное Дмитрию за увлекательную экскурсию,надеемся на дальнейшие встречи!
Е
Евгений
14 мая 2021
Дмитрий - замечательный человек, эрудированный и заинтересованный гид. Пунктуален, общителен, предупредителен. Экскурсия подходит для туристов как хорошо знающих роман, так и для тех, кто просто смотрел фильм "Мастер и Маргарита".
Zelenskaya
6 мая 2021
Экскурсия, проведённая Дмитрием, очень понравилась! Отличное знание темы и грамотное изложение)
А
Алёна
5 июл 2020
Большое спасибо Дмитрию за интересную и содержательную экскурсию. Отлично провели время. Много любопытной информации по Булгакову и не только. Рекомендую всем, кто хочет погулять своей компанией.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: в пятницу в 15:00, в субботу в 13:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:30
800₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
5 340₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Начало: В районе м. Маяковская
17 ноя в 14:00
23 ноя в 16:00
800₽ за человека