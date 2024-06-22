«Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила» — а значит, наше путешествие по страницам «Мастера и Маргариты» начинается. Перед вами оживет Москва 20-х годов — от театра Варьете до Воробьевых гор. И, конечно, откроются секреты таинственного романа, его культовых героев и автора.

Описание экскурсии

«Мастер и Маргарита»: история, герои, атмосфера

Приготовьтесь с головой погрузиться в атмосферу самого неоднозначного романа 20 века, расшифровать оставленные Булгаковым подсказки на страницах «Мастера и Маргариты» и удивиться, насколько тонко и органично сюжет произведения вписан в декорации города. Мы обсудим истории из жизни Москвы 20-х годов и, конечно, поговорим о фактах и мифах, связанных с романом: его автором, символикой, харизматичными персонажами и локациями.

Москва, сошедшая со страниц романа

Мы прогуляемся пешком и проедем на автомобиле по местам города, где разворачивались события мистического романа. Повторим маршрут безумной погони Ивана Бездомного за Воландом и его свитой вплоть до Никитского бульвара, а еще увидим:

Театр Варьете , который нескоро забудет скандальное представление свиты Воланда

, который нескоро забудет скандальное представление свиты Воланда «Нехорошую квартиру» на Большой Садовой, в стенах которой Сатана давал бал

на Большой Садовой, в стенах которой Сатана давал бал Патриаршие Пруды , где состоялся небезызвестный разговор Воланда, Берлиоза и Бездомного: здесь вы даже сможете стать участниками легендарной сцены романа!

, где состоялся небезызвестный разговор Воланда, Берлиоза и Бездомного: здесь вы даже сможете стать участниками легендарной сцены романа! Дом Маргариты , откуда предположительно сбежала на швабре главная героиня романа. Кроме того, обсудим, где еще мог находиться этот дом, согласно другим версиям.

, откуда предположительно сбежала на швабре главная героиня романа. Кроме того, обсудим, где еще мог находиться этот дом, согласно другим версиям. Дом Пашкова — с этим местом связано немало городских легенд. Мы вспомним самые интересные из них и отыщем связь дома с сюжетом романа Булгакова.

— с этим местом связано немало городских легенд. Мы вспомним самые интересные из них и отыщем связь дома с сюжетом романа Булгакова. Дом Мастера , где был создан и уничтожен роман о Понтии Пилате: поговорим об истории этого места и ощутим атмосферу, в которой Мастер создавал свою рукопись.

, где был создан и уничтожен роман о Понтии Пилате: поговорим об истории этого места и ощутим атмосферу, в которой Мастер создавал свою рукопись. Воробьевы Горы перенесут вас на страницы финальной сцены романа и покорят великолепным видом на Москву со смотровой площадки.

Организационные детали