Москва гостеприимная: история гостиниц Националь, Метрополь, Савой

Москва гостеприимная
На своей авторской экскурсии я познакомлю вас с лучшими гостиницами столицы, которые по совместительству являются еще и объектами исторического и культурного наследия России. История гостеприимства в Москве имеет глубокие корни.

В
самом её центре сконцентрировались 6 исторических гостиниц, по которым мы можем проследить развитие истории нашей страны с начала XX века и до наших дней.

Они хранят в себе воспоминания о выдающихся исторических личностям и событиях, перевернувших жизнь города.

Описание экскурсии

Во время экскурсии мы:

  • Прикоснёмся к старейшим гостиницам Москвы и современным акулам гостиничного бизнеса.
  • Зайдем в роскошные фойе, чтобы полюбоваться внутренним убранством.
  • Проследим, как исторические процессы влияли на сферу гостеприимства в XX веке и как продолжают менять её до сих пор.
  • Поговорим о традициях мировых брендов гостиничного дела.
  • Узнаем, где разворачивался роман Сергея Есенина и Айседоры Дункан.
  • Поймем, какие двери открывают только Золотые Ключи.

• Выясним, почему Наполеона поставили в угол в Зале Людовика XVI. Важная информация:

  • Маршрут пролегает от Манежной площади и до Лубянской и длится 2 часа.
  • Важно одеваться по погоде и предпочесть удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старинные гостиницы: Националь, Метрополь, Савой
  • Современные гостиницы: Москва, Арарат Хаятт, Никольская
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Манежная площадь
Завершение: Около наземного вестибюля СТ.М. Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Маршрут пролегает от Манежной площади и до Лубянской и длится 2 часа
  • Важно одеваться по погоде и предпочесть удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

