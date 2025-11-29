На своей авторской экскурсии я познакомлю вас с лучшими гостиницами столицы, которые по совместительству являются еще и объектами исторического и культурного наследия России. История гостеприимства в Москве имеет глубокие корни.
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы:
- Прикоснёмся к старейшим гостиницам Москвы и современным акулам гостиничного бизнеса.
- Зайдем в роскошные фойе, чтобы полюбоваться внутренним убранством.
- Проследим, как исторические процессы влияли на сферу гостеприимства в XX веке и как продолжают менять её до сих пор.
- Поговорим о традициях мировых брендов гостиничного дела.
- Узнаем, где разворачивался роман Сергея Есенина и Айседоры Дункан.
- Поймем, какие двери открывают только Золотые Ключи.
• Выясним, почему Наполеона поставили в угол в Зале Людовика XVI. Важная информация:
- Маршрут пролегает от Манежной площади и до Лубянской и длится 2 часа.
- Важно одеваться по погоде и предпочесть удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинные гостиницы: Националь, Метрополь, Савой
- Современные гостиницы: Москва, Арарат Хаятт, Никольская
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Манежная площадь
Завершение: Около наземного вестибюля СТ.М. Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
