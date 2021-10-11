Москва-сити: всё включено

Москва-сити

5
3 отзыва
Групповая
Москва-сити: всё включено
Москва-сити: всё включено
Москва-сити: всё включено
Москва-сити: всё включено

Что вас ожидает 🤩

  • Москва-сити
  • Набережная
  • Башня "Федераций"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на экскурсию на две впечатляющие смотровые площадки Москва-сити.

С одной из них, той, что на набережной, вы сможете полюбоваться Деловым кварталом, оценить размах архитектурных замыслов и форм небоскребов. Некоторые из объектов здесь внесены в книгу рекордов Гиннеса. А кто же их автор?

Вторая смотровая площадка расположена на башне "Федераций".

Мы поднимимся на скоростном лифте на 89 этаж, чтобы увидеть Москву во всем ее великолепии! 327 метров - высота нешуточная! Может и дух захватить!

Дополнят впечатления экскурсия от профессионального экскурсовода и безлимитное мороженое и шоколад! Кто бы мог представить, что фабрика мороженого может располагаться так высоко?! И на какой еще экскурсии вас будут кормить мороженым и шоколадом без ограничений?!

Все главные достопримечательности столицы с высоты птичьего полета!

После экскурсии Вы сможете остаться на смотровой площадке для самостоятельного осмотра и фото.

Важно знать: посещение смотровой площадки возможно только в масках и перчатках. Берегите себя!

Программа

  • Экскурсия с профессиональным экскурсоводом с посещением двух смотровых площадок Москва-сити.
  • Обзор главных достопримечательностей столицы с Башни "Федераций".
  • Безлимитное мороженое и шоколад на фабрике на 89 этаже.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Всё! экскурсионное обслуживание. входные билеты на смотровую площадку. бесплатное мороженное и шоколад каждому туристу
Когда и сколько длится
Когда: Среда, пятница в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, пятница в 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
11 окт 2021
Повезло с погодой и гидом. Ребенок очень доволен, сделали много красивых фото, гид рассказывала очень интересно, потом было еще свободное время.
А
19 сен 2021
Спасибо организаторам, все очень понравилось
С
6 сен 2021
Гид, Ольга, очень приятный рассказчик
Спасибо, все пунктуально, чётко

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