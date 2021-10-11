Приглашаем вас на экскурсию на две впечатляющие смотровые площадки Москва-сити.

С одной из них, той, что на набережной, вы сможете полюбоваться Деловым кварталом, оценить размах архитектурных замыслов и форм небоскребов. Некоторые из объектов здесь внесены в книгу рекордов Гиннеса. А кто же их автор?

Вторая смотровая площадка расположена на башне "Федераций".

Мы поднимимся на скоростном лифте на 89 этаж, чтобы увидеть Москву во всем ее великолепии! 327 метров - высота нешуточная! Может и дух захватить!

Дополнят впечатления экскурсия от профессионального экскурсовода и безлимитное мороженое и шоколад! Кто бы мог представить, что фабрика мороженого может располагаться так высоко?! И на какой еще экскурсии вас будут кормить мороженым и шоколадом без ограничений?!

Все главные достопримечательности столицы с высоты птичьего полета!

После экскурсии Вы сможете остаться на смотровой площадке для самостоятельного осмотра и фото.

Важно знать: посещение смотровой площадки возможно только в масках и перчатках. Берегите себя!