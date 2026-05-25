Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

«Москва-Сити» с её футуристичными небоскребами — это место, которое либо любят, либо ненавидят, другого не дано! Приглашаем вас прогуляться по самому амбициозному и противоречивому проекту Москвы, разобраться в особенностях и деталях всех высоток, от башни «Империя» до «Федерации». И конечно, сделать фактурные и стильные кадры на их фоне.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

От каменоломни до русского Манхэттена

Архитектура будущего, небанальная геометрия, манящая высота — мы поможем вам не просто рассмотреть красоту башен «Москва-Сити», но и открыть историю комплекса. Что было здесь в 14 веке? Как промзона превратилась в московский Манхэттен? Кто разработал грандиозный проект Сити и какие городские байки окружают это место? Разберемся во всех этих вопросах, а кроме того, посмотрим на высотки с обзорной площадки, чтобы в полной мере оценить их масштаб.

Фотосессия в ритме мегаполиса

Мы обойдем деловой центр в поисках самых динамичных и атмосферных ракурсов для ваших фотографий. Вечно спешащие сотрудники, ни на минуту не замирающее движение, головокружительные панорамы, мелькающие отражения в стеклах — сложно представить более удачные декорации для фотосессии в стиле большого города.

Организационные детали