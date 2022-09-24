Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Архитектура будущего, небанальная геометрия, манящая высота — мы поможем вам не просто рассмотреть красоту башен «Москва-Сити», но и открыть историю комплекса. Что было здесь в 14 веке? Как промзона превратилась в московский Манхэттен? Кто разработал грандиозный проект Сити и какие городские байки окружают это место? Разберемся во всех этих вопросах, а кроме того, посмотри на высотки с обзорной площадки, чтобы в полной мере оценить их масштаб.
Мы обойдем деловой центр в поисках самых динамичных и атмосферных ракурсов для ваших фотографий. Вечно спешащие сотрудники, ни на минуту не замирающее движение, головокружительные панорамы, мелькающие отражения в стеклах — сложно представить более удачные декорации для фотосессии в стиле большого города.