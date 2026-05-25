Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Узнать самое интересное о высотках и получить профессиональные снимки с цветокоррекцией
«Москва-Сити» с её футуристичными небоскребами — это место, которое либо любят, либо ненавидят, другого не дано! Приглашаем вас прогуляться по самому амбициозному и противоречивому проекту Москвы, разобраться в особенностях и деталях всех высоток, от башни «Империя» до «Федерации». И конечно, сделать фактурные и стильные кадры на их фоне.
Архитектура будущего, небанальная геометрия, манящая высота — мы поможем вам не просто рассмотреть красоту башен «Москва-Сити», но и открыть историю комплекса. Что было здесь в 14 веке? Как промзона превратилась в московский Манхэттен? Кто разработал грандиозный проект Сити и какие городские байки окружают это место? Разберемся во всех этих вопросах, а кроме того, посмотрим на высотки с обзорной площадки, чтобы в полной мере оценить их масштаб.
Фотосессия в ритме мегаполиса
Мы обойдем деловой центр в поисках самых динамичных и атмосферных ракурсов для ваших фотографий. Вечно спешащие сотрудники, ни на минуту не замирающее движение, головокружительные панорамы, мелькающие отражения в стеклах — сложно представить более удачные декорации для фотосессии в стиле большого города.
Организационные детали
В зависимости от фотографа съёмка пройдёт на профессиональную полнокадровую камеру Nikon Z6, Sony Alpha 7 III, Sony Alpha 7 II
Вы получите около 40 обработанных фотографий (цветокоррекция) на почту в течение недели после прогулки, срок их хранения на облачном диске — 2 недели
Экскурсию можно провести и для большего количества людей: доплата — 1000 ₽ за чел.
С вами буду я или другой опытный гид-фотограф из команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Галереи Эволюция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 3335 туристов
Я аккредитованный гид-фотограф из Москвы. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю и архитектуру нашей столицы. Профессионально фотографирую в красивых локациях города.
Работаю совместно с командой фотогидов. На наших экскурсиях мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
4
3
–
2
–
1
–
А
Александра
Нам очень понравилась фотопрогулка по Москва-Сити! Фотографии получились просто шикарные — яркие, стильные и очень атмосферные. Отдельное спасибо фотографу Александру за профессионализм, творческий подход и отличное настроение во время съёмки. Будем с удовольствием пересматривать эти кадры и обязательно обратимся ещё!
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Анна
Прекрасная Александра встретила, объемно рассказала по Сити. Я - коренная москвичка, ко мне в гости прилетела подруга из Краснодара и мне захотелось, чтобы именно экскурсовод рассказал о строительстве Сити. И сделала памятные фото! Получилась активная познавательная экскурсия. Фото получили быстро: через 2 дня! Погода была роскошная:- 5 градусов, для прогулок и фото - оптимально!
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Ирина
Прогулка с фотографом Александром была легкой и непринужденной. На протяжении всей прогулки он рассказывал интересные про башни Москва Сити. И параллельно делал фото. Фотографии пока еще только мои. Так как пишу по горячим следам. Во время фотосессии Александр рекомендовал позы и места, чтобы фотографии получились живыми и атмосферными. Мы с сыном очень рады были посетить данную прогулку с фото-гидом. Рекомендую всем.
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А
Алена
Спасибо большое Александру за прекрасные фото и интересную экскурсию по Москва Сити. Рекомендую!
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Софья
Гуляли по Москва Сити с гидом - фотографом Александром! Час прошел нереально быстро 😄 Александр рассказ интересные факты и истории про все башни и сделал шикарные фотографии. Искренне рекомендую, начиная с организации, заканчивая фотографиями - все прекрасно! ❤️
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Л
Лариса
Супер экскурсия с супер фото. Фотографии получились отличные получила вечером в день экскурсии, очень довольна, очень советую
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