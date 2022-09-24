Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Москва-Сити: экскурсия с фотографом

Узнать самое интересное о высотках и получить профессиональные снимки с цветокоррекцией

Москва-Сити с её футуристичными небоскребами — это место, которое либо любят, либо ненавидят, другого не дано! Приглашаем вас прогуляться по самому амбициозному и противоречивому проекту Москвы, разобраться в особенностях и деталях всех высоток, от башни «Империя» до «Федерации». И конечно, сделать фактурные и стильные кадры на их фоне.
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

От каменоломни до русского Манхэттена

Архитектура будущего, небанальная геометрия, манящая высота — мы поможем вам не просто рассмотреть красоту башен «Москва-Сити», но и открыть историю комплекса. Что было здесь в 14 веке? Как промзона превратилась в московский Манхэттен? Кто разработал грандиозный проект Сити и какие городские байки окружают это место? Разберемся во всех этих вопросах, а кроме того, посмотри на высотки с обзорной площадки, чтобы в полной мере оценить их масштаб.

Фотосессия в ритме мегаполиса

Мы обойдем деловой центр в поисках самых динамичных и атмосферных ракурсов для ваших фотографий. Вечно спешащие сотрудники, ни на минуту не замирающее движение, головокружительные панорамы, мелькающие отражения в стеклах — сложно представить более удачные декорации для фотосессии в стиле большого города.

Организационные детали

  • Фотопрогулку для вас проведу я либо другой опытный гид-фотограф из команды
  • Вы получите около 40 обработанных фотографий (цветокоррекция) на почту в течение недели после прогулки
  • Экскурсию можно провести и для большего количества людей: доплата составит 1000 рублей за человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Башни-2000
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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