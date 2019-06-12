в понедельник в 12:00, в среду в 11:00, в четверг в 19:00, в пятницу в 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00

На этой прогулке я расскажу, каким задумывался легендарный комплекс небоскребов, как строился и какие идеи так и не воплотились в жизнь. Мы разберем, как устроены здания внутри и снаружи, и представим, как здесь работается и живется. Спуск под землю, а не на смотровую площадку, станет необычным дополнением этой прогулки — ведь там развернулся целый подземный город.

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Что вас ожидает

Из прошлого в будущее

Вы узнаете, как выглядела эта территория раньше, каким должен был быть комплекс, когда его проектировали, и что пошло не по плану. Посмотрим, как будет выглядеть Москва-Сити в окончательном варианте и как будет развиваться пространство. Поговорим и об особенностях каждой башни: какая выполнена в виде кубиков, поставленных друг на друга, какая закручивается вокруг своей оси на 156 градусов, а на какую залез французский человек-паук.

Над землей и под землей

7 из 10-ти самых высоких европейских небоскребов находятся в Москва-Сити. Но оказывается, между ними прячется настоящий подземный город. Мы обойдем все здания снаружи, спустимся под землю и посетим несколько арт-объектов — башню Татлина, инсталляцию Василия Клюкина и другие. Особое внимание уделим комплексам «‎Империя» и «‎Город Столиц». Я расскажу, почему между двумя зданиями расположен атриум, а не мачта, как было задумано по проекту. Напоследок заглянем в IQ-квартал, и узнаем, что за три министерства находятся внутри него.