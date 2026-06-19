Архитектурная «звезда» Серебряного века В сопровождении сотрудника, который не понаслышке знает о тайнах отеля, совершим сказочное путешествие, посетим знаменитое фойе с атлантами, роскошные залы и рестораны, где обедали и ужинали знаменитые писатели, поэты и артисты, побываем на нежилых этажах и заглянем в фешенебельные номера. Полюбуемся поражающими воображение интерьерами, узнаем, что изменилось и что осталось неизменным за 120 лет существования гостиницы, познакомимся с ее самыми знаменитыми постояльцами. Рассмотрим майоликовые панно «Времена года», изготовленные в Абрамцевских мастерских в 1901-1903 годах, и индустриальное панно 1930 года на фасаде отеля. Побываем* в номерах «Гостиная Людовика XV» и «Гостиная Людовика XVI», где останавливались великие князья, королевские особы и дипломаты, рассмотрим расписные потолки и сказочную лепнину, старинный изящный фарфор и богатую, пышную позолоту, драгоценную мебель. В «Национале» множество элементов декора — зеркала, часы, картины — на несколько веков старше гостиницы! И мы узнаем, как это произошло. В ходе нашего путешествия мы также узнаем:

какие чудеса техники на заре прошлого века оснащали отель;

зачем антикварную вазу в одном из Президентских люксов каждые две недели поворачивают на 180 градусов;

как на несколько лет шикарный отель превратился в хаотичное общежитие;

какую лепту внес отель «Националь» в «продвижении» самого распространенного на Руси горячительного напитка и вид из какого окна гостиницы изображен на самой известной этикетке;

что видно из номера Ленина;

как возник современный логотип гостиницы;

что такое «косоуры»;

в каком номере жил «Железный Феликс»;

какой конкурс проходили «телефонные барышни» гостиничного коммутатора;

в чем секрет «невесомой» лестницы из мрамора;

кто из знаменитостей Голливуда любил останавливаться в «Национале». Чаепитие в зимнем саду бара «Александровский» (доп. плата, по желанию) Зимний сад поражает своей стеклянной крышей особой конструкции, фешенебельными интерьерами, утонченной атмосферой роскоши. К чаю подадут легендарное берлинское печенье — его рецепт повара «Националя» хранили в строжайшем секрете, попробовать или купить его можно было только здесь. Прогулка по Тверской улице Перед посещением отеля нас ждет красивая неспешная прогулка по Тверской улице и тихим переулкам. Ощутим всю роскошь и великолепие вельможной «финишной прямой» царского пути из Санкт-Петербурга в Москву. Увидим Дом «Ста роялей» и узнаем, почему он так называется, полюбуемся керамическим декором сказочного терема Саввинского подворья и шедевром советского ар-деко — зданием Центрального Телеграфа, а также побываем у Дома артистов МХАТ. Важная информация:.

кто из знаменитостей Голливуда любил останавливаться в «Национале». Чаепитие в зимнем саду бара «Александровский» (доп. плата, по желанию) Зимний сад поражает своей стеклянной крышей особой конструкции, фешенебельными интерьерами, утонченной атмосферой роскоши. К чаю подадут легендарное берлинское печенье — его рецепт повара «Националя» хранили в строжайшем секрете, попробовать или купить его можно было только здесь. Прогулка по Тверской улице Перед посещением отеля нас ждет красивая неспешная прогулка по Тверской улице и тихим переулкам. Ощутим всю роскошь и великолепие вельможной «финишной прямой» царского пути из Санкт-Петербурга в Москву. Увидим Дом «Ста роялей» и узнаем, почему он так называется, полюбуемся керамическим декором сказочного терема Саввинского подворья и шедевром советского ар-деко — зданием Центрального Телеграфа, а также побываем у Дома артистов МХАТ. Важная информация:.

• кто из знаменитостей Голливуда любил останавливаться в «Национале». Чаепитие в зимнем саду бара «Александровский» (доп. плата, по желанию) Зимний сад поражает своей стеклянной крышей особой конструкции, фешенебельными интерьерами, утонченной атмосферой роскоши. К чаю подадут легендарное берлинское печенье — его рецепт повара «Националя» хранили в строжайшем секрете, попробовать или купить его можно было только здесь. Прогулка по Тверской улице Перед посещением отеля нас ждет красивая неспешная прогулка по Тверской улице и тихим переулкам. Ощутим всю роскошь и великолепие вельможной «финишной прямой» царского пути из Санкт-Петербурга в Москву. Увидим Дом «Ста роялей» и узнаем, почему он так называется, полюбуемся керамическим декором сказочного терема Саввинского подворья и шедевром советского ар-деко — зданием Центрального Телеграфа, а также побываем у Дома артистов МХАТ. Важная информация: