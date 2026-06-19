Отель «Националь» — единственный отель в России, входящий в Международную коллекцию лакшери-гостиниц мира! У вас будет редкая возможность побывать в ВИП-номерах, вблизи рассмотреть царское убранство президентских люксов «Гостиная Людовика XV»
Описание экскурсии
Архитектурная «звезда» Серебряного века В сопровождении сотрудника, который не понаслышке знает о тайнах отеля, совершим сказочное путешествие, посетим знаменитое фойе с атлантами, роскошные залы и рестораны, где обедали и ужинали знаменитые писатели, поэты и артисты, побываем на нежилых этажах и заглянем в фешенебельные номера. Полюбуемся поражающими воображение интерьерами, узнаем, что изменилось и что осталось неизменным за 120 лет существования гостиницы, познакомимся с ее самыми знаменитыми постояльцами. Рассмотрим майоликовые панно «Времена года», изготовленные в Абрамцевских мастерских в 1901-1903 годах, и индустриальное панно 1930 года на фасаде отеля. Побываем* в номерах «Гостиная Людовика XV» и «Гостиная Людовика XVI», где останавливались великие князья, королевские особы и дипломаты, рассмотрим расписные потолки и сказочную лепнину, старинный изящный фарфор и богатую, пышную позолоту, драгоценную мебель. В «Национале» множество элементов декора — зеркала, часы, картины — на несколько веков старше гостиницы! И мы узнаем, как это произошло. В ходе нашего путешествия мы также узнаем:
- какие чудеса техники на заре прошлого века оснащали отель;
- зачем антикварную вазу в одном из Президентских люксов каждые две недели поворачивают на 180 градусов;
- как на несколько лет шикарный отель превратился в хаотичное общежитие;
- какую лепту внес отель «Националь» в «продвижении» самого распространенного на Руси горячительного напитка и вид из какого окна гостиницы изображен на самой известной этикетке;
- что видно из номера Ленина;
- как возник современный логотип гостиницы;
- что такое «косоуры»;
- в каком номере жил «Железный Феликс»;
- какой конкурс проходили «телефонные барышни» гостиничного коммутатора;
- в чем секрет «невесомой» лестницы из мрамора;
кто из знаменитостей Голливуда любил останавливаться в «Национале». Чаепитие в зимнем саду бара «Александровский» (доп. плата, по желанию) Зимний сад поражает своей стеклянной крышей особой конструкции, фешенебельными интерьерами, утонченной атмосферой роскоши. К чаю подадут легендарное берлинское печенье — его рецепт повара «Националя» хранили в строжайшем секрете, попробовать или купить его можно было только здесь. Прогулка по Тверской улице Перед посещением отеля нас ждет красивая неспешная прогулка по Тверской улице и тихим переулкам. Ощутим всю роскошь и великолепие вельможной «финишной прямой» царского пути из Санкт-Петербурга в Москву. Увидим Дом «Ста роялей» и узнаем, почему он так называется, полюбуемся керамическим декором сказочного терема Саввинского подворья и шедевром советского ар-деко — зданием Центрального Телеграфа, а также побываем у Дома артистов МХАТ. Важная информация:.
кто из знаменитостей Голливуда любил останавливаться в «Национале». Чаепитие в зимнем саду бара «Александровский» (доп. плата, по желанию) Зимний сад поражает своей стеклянной крышей особой конструкции, фешенебельными интерьерами, утонченной атмосферой роскоши. К чаю подадут легендарное берлинское печенье — его рецепт повара «Националя» хранили в строжайшем секрете, попробовать или купить его можно было только здесь. Прогулка по Тверской улице Перед посещением отеля нас ждет красивая неспешная прогулка по Тверской улице и тихим переулкам. Ощутим всю роскошь и великолепие вельможной «финишной прямой» царского пути из Санкт-Петербурга в Москву. Увидим Дом «Ста роялей» и узнаем, почему он так называется, полюбуемся керамическим декором сказочного терема Саввинского подворья и шедевром советского ар-деко — зданием Центрального Телеграфа, а также побываем у Дома артистов МХАТ. Важная информация:.
• кто из знаменитостей Голливуда любил останавливаться в «Национале». Чаепитие в зимнем саду бара «Александровский» (доп. плата, по желанию) Зимний сад поражает своей стеклянной крышей особой конструкции, фешенебельными интерьерами, утонченной атмосферой роскоши. К чаю подадут легендарное берлинское печенье — его рецепт повара «Националя» хранили в строжайшем секрете, попробовать или купить его можно было только здесь. Прогулка по Тверской улице Перед посещением отеля нас ждет красивая неспешная прогулка по Тверской улице и тихим переулкам. Ощутим всю роскошь и великолепие вельможной «финишной прямой» царского пути из Санкт-Петербурга в Москву. Увидим Дом «Ста роялей» и узнаем, почему он так называется, полюбуемся керамическим декором сказочного терема Саввинского подворья и шедевром советского ар-деко — зданием Центрального Телеграфа, а также побываем у Дома артистов МХАТ. Важная информация:
- Необходимо заблаговременно предоставить следующие данные для оформления допуска в отель: ФИО (полностью), дата рождения, серия, номер паспорта/свидетельства о рождении.
- Внимание! Посещение номеров («Гостиная Людовика XV» и «Гостиная Людовика XVI») по возможности, если они не будут заняты постояльцами.
- Просьба одеваться по погоде, перед посещением отеля проходит увлекательная экскурсия по вельможной Тверской улице (ориентировочно около 2 часов).
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Изысканное чаепитие с берлинским печеньем - 1250 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Пушкинская
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Необходимо заблаговременно предоставить следующие данные для оформления допуска в отель: ФИО (полностью), дата рождения, серия, номер паспорта/свидетельства о рождении
- Внимание! Посещение номеров ("Гостиная Людовика XV" и "Гостиная Людовика XVI") по возможности, если они не будут заняты постояльцами
- Просьба одеваться по погоде, перед посещением отеля проходит увлекательная экскурсия по вельможной Тверской улице (ориентировочно около 2 часов)
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
3670 ₽ за человека