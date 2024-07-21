2 часа
Квест
до 15 чел.
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
19 000₽ за всё до 15 чел.
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей
Ощутить дух богемной Москвы Серебряного века
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1480014 060₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверская как зеркало истории
Понять Москву через прогулку по её главной улице
Начало: У гостиницы Four Seasons
Завтра в 11:30
19 сен в 11:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 июля 2024Очень рекомендую этот квест! Олег - замечательный, активный и включающий в действо всех ведущий. Мои подруги и я получили колоссальное удовольствие.
- ООльга15 июля 2024Экскурсия в отель «Националь» с историческими номерамиЭкскурсия замечательная, очень познавательная. Понравилась историческая часть. Но хотелось бы побольше номеров разных посмотреть. Благодарю за отлично проведённое время.
- ООльга24 июня 2024Прекрасный экскурсовод - знающий, вовлеченный, невероятно притягательно рассказывает. Очень рекомендуем!
- ККсения6 мая 2024Экскурсия прошла просто замечательно. Большое спасибо за проведенное вместе время. Единственное, шум от Тверской просто вышибал из рассказа гида.
- KKseniia6 мая 2024Экскурсия оказалась отличным способом провести время в Москве! Татьяна - интересный собеседник, делает прогулку по Тверской увлекательной и весёлой. Мне
- ИИгорь2 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Прошли большую часть Тверской улицы, заходя в переулки, интересные места и внимательно рассматривая историю практически каждого здания.
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Весело и познавательно. А самое главное дети в восторге. И язык попрактиковали.
- ЕЕлена10 февраля 2024Несмотря на морозную зимнюю погоду, в этот день нам не пришлось скучать и мерзнуть! Два часа пролетели незаметно: успели и
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Отель Националь»
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