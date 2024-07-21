Отель Националь – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Отель Националь» в Москве, цены от 6 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Американский след в истории Москвы
Пешая
10 отзывов
2 часа
Квест
до 15 чел.
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
19 000 за всё до 15 чел.
Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей
Пешая
скидка
5%
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей
Ощутить дух богемной Москвы Серебряного века
Начало: У станции метро «Кузнецкий мост»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1480014 060 за всё до 4 чел.
Тверская как зеркало истории
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверская как зеркало истории
Понять Москву через прогулку по её главной улице
Начало: У гостиницы Four Seasons
Завтра в 11:30
19 сен в 11:30
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    Американский след в истории Москвы
    Очень рекомендую этот квест! Олег - замечательный, активный и включающий в действо всех ведущий. Мои подруги и я получили колоссальное удовольствие.
  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    Экскурсия в отель «Националь» с историческими номерами
    Экскурсия замечательная, очень познавательная. Понравилась историческая часть. Но хотелось бы побольше номеров разных посмотреть. Благодарю за отлично проведённое время.
  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Экскурсия с чаепитием в «Национале»: русский модерн в стиле ретроотелей
    Прекрасный экскурсовод - знающий, вовлеченный, невероятно притягательно рассказывает. Очень рекомендуем!
  • К
    Ксения
    6 мая 2024
    Тверская как зеркало истории
    Экскурсия прошла просто замечательно. Большое спасибо за проведенное вместе время. Единственное, шум от Тверской просто вышибал из рассказа гида.
  • K
    Kseniia
    6 мая 2024
    Тверская как зеркало истории
    Экскурсия оказалась отличным способом провести время в Москве! Татьяна - интересный собеседник, делает прогулку по Тверской увлекательной и весёлой. Мне
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    понравилось, как легко она рассказывала исторические события, объясняя связь между историей и архитектурой. В целом, это был замечательный опыт, и я бы порекомендовал эту экскурсию как тем, кто впервые в Москве, так и для тех, кто уже знаком с городом, но хочет узнать больше про его историю, культуру и архитектуру.

    Экскурсия оказалась отличным способом провести время в Москве! Татьяна - интересный собеседник, делает прогулку по ТверскойЭкскурсия оказалась отличным способом провести время в Москве! Татьяна - интересный собеседник, делает прогулку по Тверской
  • И
    Игорь
    2 мая 2024
    Тверская как зеркало истории
    Экскурсия очень понравилась. Прошли большую часть Тверской улицы, заходя в переулки, интересные места и внимательно рассматривая историю практически каждого здания.
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    За 2.5 часа узнал много об истории Москвы в целом и Тверской в частности, не ожидал что история одной единственной улицы может быть настолько многогранной и отражать историю всего города и страны. Огромное спасибо гиду Татьяне, однозначно рекомендую к посещению:)

  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Американский след в истории Москвы
    Прекрасная экскурсия. Весело и познавательно. А самое главное дети в восторге. И язык попрактиковали.
  • Е
    Елена
    10 февраля 2024
    Американский след в истории Москвы
    Несмотря на морозную зимнюю погоду, в этот день нам не пришлось скучать и мерзнуть! Два часа пролетели незаметно: успели и
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    попеть, и потанцевать, и побывать в совершенно неожиданных местах. Олег покорил нас не только харизмой, но и профессионализмом, задором и умением держать внимание группы от начала и до конца. В игровой форме узнали удивительные факты о Москве и не только! Рекомендуем всем, кто хочет весело и познавательно провести время и попробовать себя в различных амплуа😃

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Отель Националь»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Американский след в истории Москвы
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  3. Тверская как зеркало истории
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Воробьевы Горы
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Зарядье
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Отель Националь" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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