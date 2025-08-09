Пешая экскурсия по Неглинной и её окрестностям раскрывает скрытую историю подземной реки, оставившей след в названиях улиц и зданий Москвы. Вы увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о городе всего за 2–2,5 часа. Без посещения объектов внутри. С заходом в Петровский пассаж
Описание экскурсииПрогулка по Неглинной и её окрестностям Отправьтесь на увлекательную прогулку по берегам Неглинной — подземной реки, которая спрятана под улицами Москвы, но оставила свой след в истории города. Вы откроете для себя необычные уголки, которые остаются незаметными для обычных прохожих, и узнаете, как водная артерия повлияла на архитектуру, улицы и мосты столицы. Что вас ждёт на экскурсии Мы поговорим о происхождении известных названий улиц и станций метро, узнаем историю создания знаменитого салата «Оливье», познакомимся с историей самых известных бань в России и услышим о выдающихся бизнес-леди конца XIX — начала XX века. Прогулка завершится в одном из самых красивых садов Москвы — Александровском. Важная информация:
- Экскурсия проходит на улице — одевайтесь по погоде, при необходимости возьмите дождевик или зонт.
- Полностью пешеходная, длительность до 2,5 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Эрмитаж» (Театр на Трубной)
- Бани «Сандуны»
- Петровский Пассаж
- Большой театр
- Александровский сад
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Трубная, выход 2
Завершение: Александровский сад. Троицкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице - одевайтесь по погоде, при необходимости возьмите дождевик или зонт
- Полностью пешеходная, длительность до 2,5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
9 авг 2025
Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом Ольгой Дудкой. Были у Ольги ещё на другой экскурсии от ДКН в прошлом году. Очень понравилось, она профессионал, интересно слушать.
О
Ольга
2 авг 2025
Замечательная и увлекательная экскурсия, большое спасибо!
Л
Лариса
27 июл 2025
Экскурсия очень увлекательная, с Ольгой уже на второй раз, нравится её стиль подачи материала. Было много людей, поэтому временами казалось, что мы немного спешим, много светофоров, не всегда успевали. Квест Догоняй свою группу пройден, узнала много интересного, в том числе про Сандуны и их хозяев, отдельное спасибо. 5 звезд заслуженно!
М
Мария
29 июн 2025
Отличная экскурсия! Рекомендую тем, кто не любит долгие прогулки - маршрут довольно короткий, но насыщен интересными объектами. Гид Ольга - прекрасная!
Е
Елена
18 мая 2025
Экскурсия очень информативная! Экскурсовод увлекательно преподносит материал! Спасибо!
