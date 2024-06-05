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живая, материал интересен и детям и взрослым. Сами бы никогда не обратили внимание на всякие прекрасные детали. А в них, как известно, кроется дьявол 😈 (спойлер - жители Москвы подозревали, что под землёй "черти собаками носы натерают" 😁). Экскурсия прекрасна. Сходите - не пожалеете.