1 чел.
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скидка
25%
Групповая
2 часа
Москва-Сити: эксклюзивное путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальный мир Москва-Сити, где каждый небоскреб расскажет свою историю. Откройте для себя невиданные ранее аспекты знаменитого комплекса
Начало: У моста Багратион
12 июня в 11:00
13 июня в 15:30
800600₽ за человека
Групповая
1 час
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
1 350₽ за человека
Групповая
1.5 часа
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990₽ за человека
Квест
2 часа
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
7 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по московскому метро
Познакомить детей 7-13 лет с историей и секретами «подземных дворцов» на Кольцевой линии
Начало: Метро Октябрьская кольцевая
16 июля в 10:00
19 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1.5 часа
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
от 990₽ за человека
Групповая
2 часа
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990₽ за человека
Квест
2 часа
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
Расписание: в среду в 20:00, в субботу в 15:30
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по музею «Подземная Москва» в мини-группе
Посетить бывшее противоатомное убежище для мирного населения в компании эксперта
Начало: В районе метро Деловой Центр
9 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Очень понравилось
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия прошла отлично, много интересных моментов из истории СССР, впечатляющие интерактивные моменты. Благодарю!
- ИИрина3 июня 2024Интересная экскурсия, отличный экскурсовод 👍🏻
- ИИрина3 июня 2024Понравилась экскурсовод Юлия. Очень интересно и грамотно преподнесла материал с юмором.
- ЮЮлия3 июня 2024Обязательно к посещению!
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- TTatiana24 мая 2024Прекрасный гид. . шумновато. . но это ведь метро))
- ТТатьяна20 мая 2024Все понравилось. Ожидания оправдались. Я довольна
- ИИлья18 мая 2024Решили провести в Москве несколько дней. Сын (11 лет) очень хотел посмотреть знаменитое Московское метро. Остались довольны экскурсией. Гид очень
- ЕЕлена18 мая 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Юля очень грамотный,знающий историю своего города спецталист готовый поделиться своими знаниями с гостями столицы
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Подземные»
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