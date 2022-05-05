В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только

В окрестностях Мясницкой

Индивидуальная
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
Пройдём сквозь четыре с половиной века московской истории. Заглянем в документы государственной важности и тайные личные записки, хранящие истории великой любви, криминальные тайны и потрясающие судьбы.
Узнаем, как один гусь изменил судьбу целого рода, где Пушкин встретился с котом учёным, почему по Москве однажды прокатилась эпидемия любовных самоубийств, как один рекламный просчёт обернулся великим успехом и подарил Москве архитектурную жемчужину - и много других увлекательных историй!

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: метро Красные ворота, на улице у выхода номер 1
Завершение: Мясницкая ул. , д. 26
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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