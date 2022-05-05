Пройдём сквозь четыре с половиной века московской истории. Заглянем в документы государственной важности и тайные личные записки, хранящие истории великой любви, криминальные тайны и потрясающие судьбы.

Узнаем, как один гусь изменил судьбу целого рода, где Пушкин встретился с котом учёным, почему по Москве однажды прокатилась эпидемия любовных самоубийств, как один рекламный просчёт обернулся великим успехом и подарил Москве архитектурную жемчужину - и много других увлекательных историй!