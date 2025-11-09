читать дальше

заботливый организатор! Но! Это не его экскурсия, не знающий этой темы, практически ничего не рассказал о Старцах Оптиной Пустыни, а то, что рассказывал- все поверхностно и не глубоко. Были на этой экскурсии у другого экскурсовода в августе- всю дорогу нас экскурсовод просвещала в заданной теме, более того - сама провела экскурсию в Шамордино, в этот раз экскурсии не было. Было видно, что экскурсовод не любит эту тему. Второй раз не поехала бы с этим экскурсоводом.