Экскурсия в Оптину пустынь и её окрестности познакомит вас с православными святынями, старчеством и историей Калужской земли.
Описание экскурсииДуховное наследие Калужской земли Эта экскурсия объединяет два маршрута, посвящённых православным святыням Калужского края. Основное направление: посещение Оптиной пустыни — известного центра духовного возрождения, и Шамордино с Казанским Амвросиевским монастырём. Первый маршрут сосредоточен на двух монастырях, их истории и святынях, предлагая камерное духовное погружение. Второй маршрут расширяет программу знакомством с городом Козельском и его героическим прошлым, а также с селом Нижние Прыскии Преображенским храмом, объединяя духовное и историческое наследие региона. В зависимости от выбора тура можно отправиться либо на более спокойное духовное путешествие, либо на насыщенное знакомство с культурой и историей края.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь
- Шамордино
- Казанская Свято-Амвросиевская пустынь
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Спортивная
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
9 ноя 2025
Чудесная экскурсия и с погодой повезло, выглянуло солнце ☀️ дорога конечно утомительная была, но впечатления хорошие🌷 Благодарю экскурсовода ❤️
Е
Елена
4 ноя 2025
Вчера вернулись из поездки в Оптину пустынь и Шамордино. До сих пор под впечатлением. Комфортный автобус, водитель замечательный. Экскурсовод Павел всю дорогу рассказывал много интересных фактов и событий. Путь не
Е
Елена
21 окт 2025
Здравствуйте! Понравилась организация тура: удобное место посадки- метро Спортивная, очень хороший чистый автобус, водитель любезный профессионал. Про экскурсовода: видно, что человек просвещенный и интеллектуальный человек, много путевой информации, хороший и
Н
Нина
21 окт 2025
Всё было прекрасно))
Г
Григорий
19 окт 2025
Прекрасный гид, замечательная поездка в духовное место
С
Светлана
19 окт 2025
Утомительна только дорога, в остальном всё отлично. Гид Павел большой молодец, Оптина Пустынь и Шамордино конечно места не описисуемой красоты и силы.
С
Сергей
19 окт 2025
Обычная экскурсия с нормальной организацией и хорошим экскурсоводом.
В качестве улучшения можно предложить организаторам выдавать туристам хотя бы по одной бутылочке воды.
Л
Лилия
13 окт 2025
Очень понравилось. Хороший гид. Узнали много нового и интересного. Всю дорогу пока ехали до пустыни слушали исторические рассказы. Пустынь имеет благоприятную атмосферу умиротворяюще. Экскурсию провели на территории, про старцев. Было
В
Н
Наталья
31 авг 2025
Все понравилось,гид отличный
О
Оксана
28 авг 2025
Очень душевная экскурсия, спасибо гиду Светлане Валерьевне!
В
Вера
11 авг 2025
Мы с подругой давно хотели попасть в Оптину пустынь, и благодаря компании «Спутник» у нас это получилось. Экскурсия нам понравилась, наш гид очень интересно рассказывал нам о всех населенных пунктах,
