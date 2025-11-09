Мои заказы

Святыни Оптиной пустыни и окрестностей

Экскурсия в Оптину пустынь и её окрестности познакомит вас с православными святынями, старчеством и историей Калужской земли.
4.7
53 отзыва
Описание экскурсии

Духовное наследие Калужской земли Эта экскурсия объединяет два маршрута, посвящённых православным святыням Калужского края. Основное направление: посещение Оптиной пустыни — известного центра духовного возрождения, и Шамордино с Казанским Амвросиевским монастырём. Первый маршрут сосредоточен на двух монастырях, их истории и святынях, предлагая камерное духовное погружение. Второй маршрут расширяет программу знакомством с городом Козельском и его героическим прошлым, а также с селом Нижние Прыскии Преображенским храмом, объединяя духовное и историческое наследие региона. В зависимости от выбора тура можно отправиться либо на более спокойное духовное путешествие, либо на насыщенное знакомство с культурой и историей края.

Согласно расписанию в календаре

М
Марина
9 ноя 2025
Чудесная экскурсия и с погодой повезло, выглянуло солнце ☀️ дорога конечно утомительная была, но впечатления хорошие🌷 Благодарю экскурсовода ❤️
Е
Елена
4 ноя 2025
Вчера вернулись из поездки в Оптину пустынь и Шамордино. До сих пор под впечатлением. Комфортный автобус, водитель замечательный. Экскурсовод Павел всю дорогу рассказывал много интересных фактов и событий. Путь не
читать дальше

близкий, но все прошло очень комфортно. В Оптине конечно очень много людей, еще был выходной день. Но это не помешало насладиться этим невероятным местом. Ещё с погодой повезло. Поесть нам не удалось в местной чайной, так как была очень большая очередь. С собой брали термос и бутерброды, расположились на травке и перекусили. В местном магазине продают выпечку, квас, компот, вполне можно перекусить. Замечательно провели время,очень довольны поездкой. Спасибо организаторам, экскурсоводу, водителю!

Е
Елена
21 окт 2025
Здравствуйте! Понравилась организация тура: удобное место посадки- метро Спортивная, очень хороший чистый автобус, водитель любезный профессионал. Про экскурсовода: видно, что человек просвещенный и интеллектуальный человек, много путевой информации, хороший и
читать дальше

заботливый организатор! Но! Это не его экскурсия, не знающий этой темы, практически ничего не рассказал о Старцах Оптиной Пустыни, а то, что рассказывал- все поверхностно и не глубоко. Были на этой экскурсии у другого экскурсовода в августе- всю дорогу нас экскурсовод просвещала в заданной теме, более того - сама провела экскурсию в Шамордино, в этот раз экскурсии не было. Было видно, что экскурсовод не любит эту тему. Второй раз не поехала бы с этим экскурсоводом.

Н
Нина
21 окт 2025
Всё было прекрасно))
Г
Григорий
19 окт 2025
Прекрасный гид, замечательная поездка в духовное место
С
Светлана
19 окт 2025
Утомительна только дорога, в остальном всё отлично. Гид Павел большой молодец, Оптина Пустынь и Шамордино конечно места не описисуемой красоты и силы.
С
Сергей
19 окт 2025
Обычная экскурсия с нормальной организацией и хорошим экскурсоводом.
В качестве улучшения можно предложить организаторам выдавать туристам хотя бы по одной бутылочке воды.
Л
Лилия
13 окт 2025
Очень понравилось. Хороший гид. Узнали много нового и интересного. Всю дорогу пока ехали до пустыни слушали исторические рассказы. Пустынь имеет благоприятную атмосферу умиротворяюще. Экскурсию провели на территории, про старцев. Было
читать дальше

свободное время. Можно зайти в трапезную или за святой водой.
Ещё посетили женский монастырь. Красивейшее место. Архитектура шикарная.
Домой ехали, уже было темно. Водитель привёз даже по раньше. За что ему особое спасибо. До метро.

В
Волосатова
30 сен 2025
Е
Екатерина
30 сен 2025
Ю
Юлия
28 сен 2025
О
Ольга
28 сен 2025
Н
Наталья
31 авг 2025
Все понравилось,гид отличный
О
Оксана
28 авг 2025
Очень душевная экскурсия, спасибо гиду Светлане Валерьевне!
В
Вера
11 авг 2025
Мы с подругой давно хотели попасть в Оптину пустынь, и благодаря компании «Спутник» у нас это получилось. Экскурсия нам понравилась, наш гид очень интересно рассказывал нам о всех населенных пунктах,
читать дальше

которые мы проезжали, и в самой Оптиной пустыни нас встретила экскурсовод Светлана, которая познакомила нас с историей этого святого места и судьбами известных оптинских старцев. Нам также понравились очень красивая территория и храмы в Шамордино. Единственное, что немного напрягло - утомительно долгий путь из Москвы, так как попали в большую пробку, все-таки ехать 180 км практически без остановок (точнее, с одной) довольно тяжело. К счастью, на обратном пути нам повезло больше, доехали быстро и без задержек. В общем, экскурсия интересная, хорошо организована, поэтому всем рекомендуем, хоть раз в жизни желательно там побывать! Конюшко Вера, Пименова Татьяна

