Погрузиться в историю района в нестандартном формате с гидом-комиком
Скажем лишь, что он состоит из всего САМОГО: одной из самых древних улиц Москвы, самого высокого сооружения 18 столетия, самого старого чайного магазина и самого некрасивого здания столицы… Всё это — в самом классном формате!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Весёлый формат
Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На нашей стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид силён не только в истории, но и в шутках — благодаря его лёгкой подаче вы запомните гораздо больше, чем на стандартной экскурсии. К тому же мы покажем вам не только старую архитектуру, но и современные уголки района и спрятанные бары.
Наш маршрут
Мы не будем раскрывать все места — пусть это будет сюрпризом. Но опорные точки назовём. Это памятник А. С. Грибоедову, Меншикова башня, театр «Et cetera», Дом страхового общества «Россия».
В чём фишка маршрута?
Мы собрали в него всё САМОЕ:
- Пройдём по одной из самых древних улиц Москвы — Мясницкой
- Найдём, где спрятано самое высокое сооружение Москвы 18 века
- Заглянем в самый старый чайный магазин города
- Рассмотрим самое некрасивое здание столицы
А ещё поговорим о строительстве московского метро, пройдёмся по всем архитектурным эпохам: дореволюционной, советской и лужковской. И всё это в сопровождении комика-гида. Тоже самого-самого!
В конце экскурсии всех участников ждёт приятный сюрприз!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды
- Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники
- Это мероприятие 18+
- Обратите внимание: в экскурсии может присутствовать мат. Это всего 4 слова — но они важны для формата.
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 20 человек — 30000 руб. Если вас больше, то стоимость 500 руб. /чел. за каждого участника сверх 20-и.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у м. Чистые пруды
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Хорошие и ситуативные шутки, и работа с публикой.
Шутки без обилия пошлости, некоторые буду пересказывать друзьям.
Классно, что на маршруте было место, где немного погрелись. Ну и сюрприз в конце тоже порадовал.
В качестве заключения. Стоит это мероприятие расценивать не как серьёзную экскурсию (даром она что ли стендап называется), а скорее как приятную непринуждённую прогулку и возможность посмеяться. И козырнуть потом историческими фактами в обёртке шутки.
Жду новые маршруты)