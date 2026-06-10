Погрузиться в историю района в нестандартном формате с гидом-комиком
Приглашаем на живую прогулку с гидом-стендапером по Чистым прудам. Никто не любит спойлеры, правда? Поэтому раскрывать все точки маршрута не будем.
Скажем лишь, что он состоит из всего САМОГО: одной из самых древних улиц Москвы, самого высокого сооружения 18 столетия, самого старого чайного магазина и самого некрасивого здания столицы… Всё это — в самом классном формате!
Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На нашей стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид силён не только в истории, но и в шутках — благодаря его лёгкой подаче вы запомните гораздо больше, чем на стандартной экскурсии. К тому же мы покажем вам не только старую архитектуру, но и современные уголки района и спрятанные бары.
Наш маршрут
Мы не будем раскрывать все места — пусть это будет сюрпризом. Но опорные точки назовём. Это памятник А. С. Грибоедову, Меншикова башня, театр «Et cetera», Дом страхового общества «Россия».
В чём фишка маршрута?
Мы собрали в него всё САМОЕ:
Пройдём по одной из самых древних улиц Москвы — Мясницкой
Найдём, где спрятано самое высокое сооружение Москвы 18 века
Заглянем в самый старый чайный магазин города
Рассмотрим самое некрасивое здание столицы
А ещё поговорим о строительстве московского метро, пройдёмся по всем архитектурным эпохам: дореволюционной, советской и лужковской. И всё это в сопровождении комика-гида. Тоже самого-самого!
В конце экскурсии всех участников ждёт приятный сюрприз!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды
Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники
При несильном дожде выдаём дождевики, а при температуре ниже –12°C экскурсия отменяется. Вы можете перенести бронь на другой день или оформить возврат
Это мероприятие 18+
Обратите внимание: в экскурсии может присутствовать мат. Это всего 3 слова — но они важны для формата
Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить к экскурсии
По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 20 человек — 35 000 ₽. Если вас больше, то стоимость 500 ₽ за каждого дополнительного участника
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провели экскурсии для 10288 туристов
Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши гиды — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 140 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Очень были удивлены насыщенностью экскурсии реальными историческими фактами. Лёгкий маршрут. Интересные истории о каждом объекте. Огромный респект Павлу. Он потрясающе держит внимание группы. Будем скучать.
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте! мы рады, что экскурсия Вам понравилась! благодарим за отзыв! Передадим ваши теплые слова Павлу!
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Елена
Респект Евгению за подачу материала, за легкость в общении, за юмор, за атмосферу. 2 часа пролетели незаметно. Все было супер! Отличная идея с карточками.
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С
Степан
Все понравилось, будем записываться на другие маршруты тоже
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте! Будем рады видеть Вас снова)
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О
Ольга
Ходили с подругами, в качестве ивента, все понравилось)
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за приятные слова о нашей экскурсии!
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Ольга
Все хорошо, только вместо Павла был Дмитрий. Шутки норм, провели выходной неплохо
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Мария
Очень классный формат мероприятия! Живо, интересно, с юмором! спасибо!
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте! Нам очень приятно, что мы смогли Вас порадовать Стендап-экскурсией!
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