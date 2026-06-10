Приглашаем на живую прогулку с гидом-стендапером по Чистым прудам. Никто не любит спойлеры, правда? Поэтому раскрывать все точки маршрута не будем. Скажем лишь, что он состоит из всего САМОГО: одной из самых древних улиц Москвы, самого высокого сооружения 18 столетия, самого старого чайного магазина и самого некрасивого здания столицы… Всё это — в самом классном формате!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Весёлый формат

Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На нашей стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид силён не только в истории, но и в шутках — благодаря его лёгкой подаче вы запомните гораздо больше, чем на стандартной экскурсии. К тому же мы покажем вам не только старую архитектуру, но и современные уголки района и спрятанные бары.

Наш маршрут

Мы не будем раскрывать все места — пусть это будет сюрпризом. Но опорные точки назовём. Это памятник А. С. Грибоедову, Меншикова башня, театр «Et cetera», Дом страхового общества «Россия».

В чём фишка маршрута?

Мы собрали в него всё САМОЕ:

Пройдём по одной из самых древних улиц Москвы — Мясницкой

Найдём, где спрятано самое высокое сооружение Москвы 18 века

Заглянем в самый старый чайный магазин города

Рассмотрим самое некрасивое здание столицы

А ещё поговорим о строительстве московского метро, пройдёмся по всем архитектурным эпохам: дореволюционной, советской и лужковской. И всё это в сопровождении комика-гида. Тоже самого-самого!

В конце экскурсии всех участников ждёт приятный сюрприз!

Организационные детали