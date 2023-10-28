Стендап-экскурсия по Чистым прудам

Погрузиться в историю района в нестандартном формате с гидом-комиком

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Приглашаем на живую прогулку с гидом-стендапером по Чистым прудам. Никто не любит спойлеры, правда? Поэтому раскрывать все точки маршрута не будем.

Скажем лишь, что он состоит из всего САМОГО: одной из самых древних улиц Москвы, самого высокого сооружения 18 столетия, самого старого чайного магазина и самого некрасивого здания столицы… Всё это — в самом классном формате!
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Весёлый формат

Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На нашей стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид силён не только в истории, но и в шутках — благодаря его лёгкой подаче вы запомните гораздо больше, чем на стандартной экскурсии. К тому же мы покажем вам не только старую архитектуру, но и современные уголки района и спрятанные бары.

Наш маршрут

Мы не будем раскрывать все места — пусть это будет сюрпризом. Но опорные точки назовём. Это памятник А. С. Грибоедову, Меншикова башня, театр «Et cetera», Дом страхового общества «Россия».

В чём фишка маршрута?

Мы собрали в него всё САМОЕ:

  • Пройдём по одной из самых древних улиц Москвы — Мясницкой
  • Найдём, где спрятано самое высокое сооружение Москвы 18 века
  • Заглянем в самый старый чайный магазин города
  • Рассмотрим самое некрасивое здание столицы

А ещё поговорим о строительстве московского метро, пройдёмся по всем архитектурным эпохам: дореволюционной, советской и лужковской. И всё это в сопровождении комика-гида. Тоже самого-самого!

В конце экскурсии всех участников ждёт приятный сюрприз!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды
  • Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники
  • Это мероприятие 18+
  • Обратите внимание: в экскурсии может присутствовать мат. Это всего 4 слова — но они важны для формата.
  • По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 20 человек — 30000 руб. Если вас больше, то стоимость 500 руб. /чел. за каждого участника сверх 20-и.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Ася
28 окт 2023
Весёлый и бодрый стендап и познавательная экскурсия! Павел очень органичен в этом жанре экскурсий, прекрасно держит внимание слушателей и отлично шутит. Рекомендую как людям, которые уже ходили на стендап-экскурсии, так и тем, кто ещё не знаком с таким форматом.
Даниил
28 окт 2023
Был сегодня на стендап-экскурсии, водил и развлекал нас Павел. Считаю его лучшим из ведущих от этой команды.
Хорошие и ситуативные шутки, и работа с публикой.
Шутки без обилия пошлости, некоторые буду пересказывать друзьям.
Классно, что на маршруте было место, где немного погрелись. Ну и сюрприз в конце тоже порадовал.

В качестве заключения. Стоит это мероприятие расценивать не как серьёзную экскурсию (даром она что ли стендап называется), а скорее как приятную непринуждённую прогулку и возможность посмеяться. И козырнуть потом историческими фактами в обёртке шутки.

Жду новые маршруты)

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