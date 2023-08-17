Прокатиться знаменитым маршрутом по значимым для истории Москвы местам
За свою более чем вековую историю трамвайный маршрут «А» стал одним из символов города. Когда-то вагоновожатым на нём работал Константин Паустовский, о чём поведал в своей биографии. Я же много раз был пассажиром «Аннушки» — так и родился маршрут этой экскурсии.
Виды на Кремль и Замоскворечье, старинные районы и древние храмы — всего 7 остановок, и на каждой своя история!
Виды на Кремль и Замоскворечье, старинные районы и древние храмы — всего 7 остановок, и на каждой своя история!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Наша экскурсия начнётся у станции метро «Пролетарская» и пройдёт по самому московскому трамвайному маршруту «А».
- Вы увидите Новоспасский монастырь, Крутицкое подворье, Древлеправославный собор, церковь «Всех скорбящих Радость».
- Побываете в Кожевниках, Кузнецах, Болвановке, Замоскворечье.
- Выясните, кто же такая княжна Тараканова и папа римский Климент.
- Прикоснётесь к удивительным старинным изразцам и мозаикам.
- Насладитесь рисунком Модильяни и выпьете ароматного кофе на колокольне.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, предполагающая перемещение на трамвае между объектами осмотра.
- Дополнительные расходы: билет на трамвай — 50 руб., кофе на колокольне — от 150 руб.
- Посещение храмов предполагает соблюдение дресс-кода.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Пролетарская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Москве
Меня зовут Игорь, я коренной москвич. Родился и жил на Арбате, служил в МХАТ им. Горького. Окончил режиссёрский факультет государственной театральной академии. Я действующий режиссёр, артист, педагог. Безмерно люблю свой город и с удовольствием покажу его, теперь не только своим друзьям, но и всем желающим. Будет нестандартно, нескучно, небанально!
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