Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»

Прокатиться знаменитым маршрутом по значимым для истории Москвы местам

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За свою более чем вековую историю трамвайный маршрут «А» стал одним из символов города. Когда-то вагоновожатым на нём работал Константин Паустовский, о чём поведал в своей биографии. Я же много раз был пассажиром «Аннушки» — так и родился маршрут этой экскурсии.

Виды на Кремль и Замоскворечье, старинные районы и древние храмы — всего 7 остановок, и на каждой своя история!
Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
Семь веков, девять храмов и трамвай «Аннушка»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Наша экскурсия начнётся у станции метро «Пролетарская» и пройдёт по самому московскому трамвайному маршруту «А».
  • Вы увидите Новоспасский монастырь, Крутицкое подворье, Древлеправославный собор, церковь «Всех скорбящих Радость».
  • Побываете в Кожевниках, Кузнецах, Болвановке, Замоскворечье.
  • Выясните, кто же такая княжна Тараканова и папа римский Климент.
  • Прикоснётесь к удивительным старинным изразцам и мозаикам.
  • Насладитесь рисунком Модильяни и выпьете ароматного кофе на колокольне.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, предполагающая перемещение на трамвае между объектами осмотра.
  • Дополнительные расходы: билет на трамвай — 50 руб., кофе на колокольне — от 150 руб.
  • Посещение храмов предполагает соблюдение дресс-кода.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Пролетарская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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