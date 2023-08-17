За свою более чем вековую историю трамвайный маршрут «А» стал одним из символов города. Когда-то вагоновожатым на нём работал Константин Паустовский, о чём поведал в своей биографии. Я же много раз был пассажиром «Аннушки» — так и родился маршрут этой экскурсии.



Виды на Кремль и Замоскворечье, старинные районы и древние храмы — всего 7 остановок, и на каждой своя история!