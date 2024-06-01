Приглашаем вас на обзорную круговую речную прогулку от причалов Крымский или Новоспасский мост! За полтора часа вы увидите ТОПовые достопримечательности столицы с акватории Москва-реки и насладитесь лучшими видами города!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:10, 12:20, 12:30, 13:00, 13:10, 13:20, 13:50, 14:00, 14:10, 14:40, 14:50, 15:00, 15:30, 15:40, 15:50, 16:20, 16:30, 16:40, 17:10, 17:20, 17:30, 18:00, 18:10, 18:20, 18:50, 19:00, 19:40, 19:50, 20:00, 20:30, 20:50
Что вас ожидает:
- Дом музыки
- Краснохолмский мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост парка Зарядье
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Московский театр эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Парк Горького
- Пушкинский (Андреевский) мост
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Приглашаем вас на новую увлекательную речную прогулку от причалов Крымский и Новоспасский мост — круговой маршрут продолжительностью 1 час 30 минут позволит два раза увидеть ТОП-7 достопримечательностей Столицы! Меню ланча (при выборе билета с питанием):
Напиток: чай черный или зеленый (0.4 мл.).
• Горячий ланч: аппетитный горячий кусочек (1/4 пиццы) Пепперони или Маргариты. Что вы увидите:
- Парящий мост парка Зарядье.
- Московский Кремль.
- Собор Василия Блаженного.
- Храм Христа Спасителя.
- Памятник Петру Первому.
- ЦПКи.
- О им. Горького.
• Московский Дом Музыки. Важно знать:
- Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
- Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).
- Продукты питания приносить не разрешается.
- На борту теплохода проводятся экскурсии (аудиогид до 18:30).
- Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет! Важная информация: Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет!
Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали более 100 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от 499 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет)
|от 399 ₽
|Детский (до 6 лет) посадочный
|10 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом музыки
- Краснохолмский мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост парка Зарядье
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Московский театр эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Парк Горького
- Пушкинский (Андреевский) мост
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Новоспасский Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 32 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
1 июня 2024
О
Ольга
30 мая 2024
Удобно, причал недалеко от метро, Виды и фотки обалденные получаются. Что не успел сфоткать можно на обратном пути. Спасибо "Спутнику", билеты брали онлайн(дешевле, чем на причале)
М
Магомет
30 мая 2024
Уехали на 5-7 минут позже, приехали на 5 мин раньше
Движение плавное, без качки. В салоне чисто. Но сам теплоход явно старый, это видно по деталям, по окрасу и т. п.
Экипаж не докучал, покупки и сервис не навязывал.
По своим деньгам и если вам просто покататься туда-сюда, все вполне замечательно. Можно и с детьми.
Движение плавное, без качки. В салоне чисто. Но сам теплоход явно старый, это видно по деталям, по окрасу и т. п.
Экипаж не докучал, покупки и сервис не навязывал.
По своим деньгам и если вам просто покататься туда-сюда, все вполне замечательно. Можно и с детьми.
А
Александр
30 мая 2024
Возил внучку. Понравилось всё. Просит поехать на более длительную экскурсию.
Е
Елизавета
29 мая 2024
Р
Рыжкова
28 мая 2024
Вся Москва за 1-30. Это прекрасно. Были с детьми, за 1,30 не устали. 3 часа было бы тяжело. Поедем еще раз осенью. Всем рекомендую этот маршрут
А
Аксана
28 мая 2024
27 мая 2024г. Я уже несколько раз ранее бывала на разных экскурсиях-прогулках, а вот с внуками на речной прогулке впервые. Искала с аниматорами и детской программой, не нашла. Но детям
Е
Евгения
27 мая 2024
О
Ольга
26 мая 2024
Катались с выпускниками на т/х Виктор Потапов. Маршрут обычный, виды шикарные, ценник в баре высоковат, зато бармен-душка. Включал хиты, как раз подходящие ситуации. Само помещение бара вполне респектабельное, столики на
Л
Лучия
26 мая 2024
Были 25.06,14.40.
Они продают билеты не по местам а по спросу,дышать нечем было,там не то что увидеть что то,там думали как бы выжить до остановки.
Они продают билеты не по местам а по спросу,дышать нечем было,там не то что увидеть что то,там думали как бы выжить до остановки.
М
Максум
25 мая 2024
Супер первый раз так с музыкой и красота просто огонь очень приятно
А
Артём
25 мая 2024
О
Олеся
25 мая 2024
Спасибо большое! Были с выпускниками, очень понравилось, что на первом этаже музыка, где ребята могли потанцевать, а на втором можно послушать экскурсию,очень познавательно. Есть кафе,где можно перекусить. Очень хороший персонал, спасибо им отдельное! Приеду обязательно ещё.
Н
Никита
25 мая 2024
Впринцыпе красиво, но была очень громкая музыка и какие то идиоты
В
Вера
25 мая 2024
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
4 часа
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
23 июня в 06:00
26 июня в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:30
от 1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза
Начало: В районе м. Охотный ряд
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
700₽ за человека