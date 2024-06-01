Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста

Приглашаем вас на обзорную круговую речную прогулку от причалов Крымский или Новоспасский мост! За полтора часа вы увидите ТОПовые достопримечательности столицы с акватории Москва-реки и насладитесь лучшими видами города!
4.31
32 отзыва
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:10, 12:20, 12:30, 13:00, 13:10, 13:20, 13:50, 14:00, 14:10, 14:40, 14:50, 15:00, 15:30, 15:40, 15:50, 16:20, 16:30, 16:40, 17:10, 17:20, 17:30, 18:00, 18:10, 18:20, 18:50, 19:00, 19:40, 19:50, 20:00, 20:30, 20:50

Что вас ожидает:

  • Дом музыки
  • Краснохолмский мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Парящий мост парка Зарядье
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Московский театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк искусств «Музеон»
  • Парк Горького
  • Пушкинский (Андреевский) мост

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Приглашаем вас на новую увлекательную речную прогулку от причалов Крымский и Новоспасский мост — круговой маршрут продолжительностью 1 час 30 минут позволит два раза увидеть ТОП-7 достопримечательностей Столицы! Меню ланча (при выборе билета с питанием):
Напиток: чай черный или зеленый (0.4 мл.).

• Горячий ланч: аппетитный горячий кусочек (1/4 пиццы) Пепперони или Маргариты. Что вы увидите:

  • Парящий мост парка Зарядье.
  • Московский Кремль.
  • Собор Василия Блаженного.
  • Храм Христа Спасителя.
  • Памятник Петру Первому.
  • ЦПКи.
  • О им. Горького.

• Московский Дом Музыки. Важно знать:

  • Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).
  • Продукты питания приносить не разрешается.
  • На борту теплохода проводятся экскурсии (аудиогид до 18:30).
  • Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет! Важная информация: Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет!

Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)от 499 ₽
Детский (с 6 до 12 лет)от 399 ₽
Детский (до 6 лет) посадочный10 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом музыки
  • Краснохолмский мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Парящий мост парка Зарядье
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Московский театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк искусств «Музеон»
  • Парк Горького
  • Пушкинский (Андреевский) мост
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Новоспасский Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 32 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
1 июня 2024
О
30 мая 2024
Удобно, причал недалеко от метро, Виды и фотки обалденные получаются. Что не успел сфоткать можно на обратном пути. Спасибо "Спутнику", билеты брали онлайн(дешевле, чем на причале)
М
30 мая 2024
Уехали на 5-7 минут позже, приехали на 5 мин раньше
Движение плавное, без качки. В салоне чисто. Но сам теплоход явно старый, это видно по деталям, по окрасу и т. п.
Экипаж не докучал, покупки и сервис не навязывал.
По своим деньгам и если вам просто покататься туда-сюда, все вполне замечательно. Можно и с детьми.
А
30 мая 2024
Возил внучку. Понравилось всё. Просит поехать на более длительную экскурсию.
Е
29 мая 2024
Р
28 мая 2024
Вся Москва за 1-30. Это прекрасно. Были с детьми, за 1,30 не устали. 3 часа было бы тяжело. Поедем еще раз осенью. Всем рекомендую этот маршрут
А
28 мая 2024
27 мая 2024г. Я уже несколько раз ранее бывала на разных экскурсиях-прогулках, а вот с внуками на речной прогулке впервые. Искала с аниматорами и детской программой, не нашла. Но детям
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понравилась прогулка, остались довольны. Старший внук 2 класс, они уже много знают достопримечательных мест нашей Столицы, и не без труда узнавал и называл исторические места.
Билеты у нас были на 13:00, а мы приехали к пристани на час раньше, нам любезно разрешили отплыть на час раньше, на другом теплоходе Москва 46. Дети прошлись по всем доступным местам, на первом и втором этаже, и радостно позировали для фото, перекусили пиццей, поели мороженного. Этого было достаточно по времени прогулки. Туалет был чистый и без запаха- это не мало важно!
Благодарю за речную прогулку по Москва реке! Обязательно приедем не раз теперь с детьми. Хотелось бы попасть на теплоход с аниматорами и детской программой.

Е
27 мая 2024
О
26 мая 2024
Катались с выпускниками на т/х Виктор Потапов. Маршрут обычный, виды шикарные, ценник в баре высоковат, зато бармен-душка. Включал хиты, как раз подходящие ситуации. Само помещение бара вполне респектабельное, столики на
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6 персон, деревянная отделка.
Из минусов. Туалет тянет на троечку… Верхняя палуба закрыта окнами, которые при желании можно приоткрыть, нет ощущения воздуха,особенно в жаркий день. Открытые площадки на носу и на корме мизерные. Сделать красивое фото,чтобы никто посторонний не попал в кадр, это надо умудрится. Фотограф на борту ненавязчивая милая девушка. По моему, работает впустую фотки не покупают. Хотя позируют охотно.
В целом, хорошая прогулка получилась, дети остались довольны.

Л
26 мая 2024
Были 25.06,14.40.
Они продают билеты не по местам а по спросу,дышать нечем было,там не то что увидеть что то,там думали как бы выжить до остановки.
М
25 мая 2024
Супер первый раз так с музыкой и красота просто огонь очень приятно
А
25 мая 2024
О
25 мая 2024
Спасибо большое! Были с выпускниками, очень понравилось, что на первом этаже музыка, где ребята могли потанцевать, а на втором можно послушать экскурсию,очень познавательно. Есть кафе,где можно перекусить. Очень хороший персонал, спасибо им отдельное! Приеду обязательно ещё.
Н
25 мая 2024
Впринцыпе красиво, но была очень громкая музыка и какие то идиоты
В
25 мая 2024

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