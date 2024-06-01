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понравилась прогулка, остались довольны. Старший внук 2 класс, они уже много знают достопримечательных мест нашей Столицы, и не без труда узнавал и называл исторические места.

Билеты у нас были на 13:00, а мы приехали к пристани на час раньше, нам любезно разрешили отплыть на час раньше, на другом теплоходе Москва 46. Дети прошлись по всем доступным местам, на первом и втором этаже, и радостно позировали для фото, перекусили пиццей, поели мороженного. Этого было достаточно по времени прогулки. Туалет был чистый и без запаха- это не мало важно!

Благодарю за речную прогулку по Москва реке! Обязательно приедем не раз теперь с детьми. Хотелось бы попасть на теплоход с аниматорами и детской программой.