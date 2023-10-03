Новогодний сюжет в Москве

4.7
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приближается самый ожидаемый и самый любимый праздник ― Новый год.

Совсем скоро улицы и площади Москвы преобразятся и засверкают миллионами огней, а воздух наполнится ароматами свежей хвои и цитрусовых.

Приглашаем вас встретить Новый год в Москве, где мы сможем провести экскурсии по парку Зарядье и смотровой площадке Федерация, а также погуляем по Москве-реке на теплоходе.
Новогодний сюжет в Москве
Новогодний сюжет в Москве
Новогодний сюжет в Москве
Новогодний сюжет в Москве
Новогодний сюжет в Москве
Новогодний сюжет в Москве
Новогодний сюжет в Москве
Новогодний сюжет в Москве
Новогодний сюжет в Москве
Новогодний сюжет в Москве
Новогодний сюжет в Москве
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Прогулка по Москве-реке
Прогулка по Москве-реке
Нас ждет круиз по центру Москвы на теплоходе-ледоколе «Рэдиссон Роял» из больших панорамных окон вы увидите столицу с нового ракурса
Посещение Панорамы 360
Посещение Панорамы 360
Увидим Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» ― незабываемое, завораживающее зрелище
Москва праздничная
Москва праздничная
Мы проедем по набережным и улицам исторического города, а также пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Москве-реке

В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 11:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отъезд на автобусе на экскурсию ориентировочно в 11:00.

Экскурсия по пешеходному центру Москвы «Новая новогодняя география Москвы».

Круиз по центру Москвы на теплоходе-ледоколе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal»)с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса ― с воды.

Продолжительность 2 часа.

Во всей красе вашему взору предстанут Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.

Окончание программы в центре города ― причал Украина/парк Горького.

Прогулка по Москве-рекеПрогулка по Москве-рекеПрогулка по Москве-рекеПрогулка по Москве-реке
2 день

Встречаем Новый год

Завтрак.

Отъезд от гостиницы на автобусе в 11:00.

Пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы в центре города не позднее 14:00.

В 22:00 по желанию предлагаем за дополнительную плату поучаствовать в ночной экскурсии «Новогодний фейерверк».

Предлагаем вам встретить Новый 2024 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночной Москве. Вы увидите Москву в роскошном праздничном наряде.

Накануне Нового года и Рождества Москва превращается в город-сказку. Она украшена многочисленными новогодними елочками, мерцающими гирляндами, которые украшают проспекты, здания и даже деревья на улицах и парках. Повсюду новогодние ярмарки.

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, здание МГУ, стадион "Лужники", современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Каждому участнику программы ― шампанское и угощение!

Питание: завтрак.

Встречаем Новый годВстречаем Новый годВстречаем Новый годВстречаем Новый год
3 день

Посещение Панорамы 360

Завтрак.

Отъезд от гостиницы на автобусе в 12:00.

Посещение Панорамы 360.

Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» ― незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии.

PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России, как самая высокая смотровая площадка, и имеет уникальные современные развлекательные зоны, например, лабораторию мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности.

Окончание программы в гостинице не позднее 16:00.

Питание: завтрак.

Посещение Панорамы 360Посещение Панорамы 360Посещение Панорамы 360Посещение Панорамы 360
4 день

Новогодняя Москва

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.

Отъезд от гостиницы на автобусе в 10:00.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному, Садовому кольцу и Кутузовскому проспекту.

Увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол.

Окончание программы в отеле не позднее 17:00.

Питание: завтрак.

Новогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя МоскваНовогодняя Москва

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаМесто в двухместном номереОсновное место ребенок до 14 летТретий в номереДоп. место ребенокОдноместный номер
Холидей Инн Москва Сущевский 4*2150019500175001550029600
Холидей Инн Москва Лесная 4*2110019100176001560028400
Аэростар 4*1850016500175001540025600
Ибис Москва Павелецкая 3*201001810026000
Ибис Москва Динамо 3*195001750024500

Варианты проживания

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»

3 ночи

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.

Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»Отель «Холидей Инн Москва Сущевский»

Гостиница «Холидей Инн Лесная»

3 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»Гостиница «Холидей Инн Лесная»

Гостиница «Аэростар»

3 ночи

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»Гостиница «Аэростар»

Отель «Ибис Москва Павелецкая»

3 ночи

Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник.

Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни. Блюда «a la carte» можно заказать в круглосуточном лобби-баре.

Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»Отель «Ибис Москва Павелецкая»

Отель «Ибис Москва Динамо»

3 ночи

Для размещения отдыхающих предложены комфортабельные номера, которые включают в себя телевизор и систему кондиционирования. Стоит отметить, что предоставляется беспроводной доступ Wi-Fi. Собственные ванные комнаты оснащены феном и гигиеническими принадлежностями.

В ресторане постояльцев порадуют блюдами не только русской, но и европейской кухни. Высококвалифицированные повара приготовят изысканные десерты. В баре представлен широкий выбор напитков.

Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»Отель «Ибис Москва Динамо»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура ― шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт ― автобусы туристического класса
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?

Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.

Ночная новогодняя экскурсия «Новогодний фейерверк».

Стоимость:

  • взрослый ― 3500 руб. /чел;
  • школьник ― 3500руб. /чел;
  • дошкольник (до 7 лет) ― 3500руб. /чел.

Место начала экскурсии:22:00 гостиница.
Место окончания экскурсии:гостиница/по желанию центр города.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.
С
11 сен 2023
Хорошая организация, слаженно, профессионально.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
4-дневные туры
Зимние
Новогодние 2024
Новогодние туры 2024

Похожие туры из Москвы

Я шагаю по Москве
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве
Россия, Москва
29 апр
30 апр
1 мая
2 мая
от 21 600 за человека
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодний тур 🎄
7 дней
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Россия, Москва
30 дек
31 дек
2 янв
от 31 100 за человека
Москва люкс на Рождество
Новогодний тур 🎄
3 дня
3 отзыва
Москва люкс на Рождество
Москва
3 янв
от 21 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ