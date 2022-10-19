За дополнительную плату предлагается экскурсия по территории московского Кремля с посещением собора.
Стоимость 2 250 руб. /взрослый, 2 050 руб. /ребенок до 16 лет.
Начало в 11:30.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Величественный Кремль в эти праздничные дни наполнен детским смехом и радостью — принимает тысячи детей на главную елку страны.
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России!
Отсюда, из Кремля, Президент страны поздравляет россиян с Новым Годом!
В 12.00 пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.
Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя "Восток" и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…
Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.
Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны - Армения, Азербайджан, Белоруссия…
В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.
По желанию, можно посетить музеи ВДНХ: москвариум, музей чиновничества, павильон бабочек и многие другие.
Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату).
Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь!
Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве.
Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.
За дополнительную плату предлагается экскурсия по территории нового символа Москвы парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой».
Стоимость 2 200 руб. /взрослый, 2 000 руб. /ребенок до 16 лет.
Начало в 12.30.
В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.
Открыта уникальная смотровая площадка.
Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.
«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций.
А его высота — 15 метров!
Неповторимое путешествие «Полет над Москвой».
Виртуальный тур по главным местам Москвы.
Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается.
Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.
Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Размещение
|Цена
|Максима Заря 3*
|2-местный номер стандартный
|10 900
|Максима Заря 3*
|1-местный номер стандартный
|13 600
|Максима Заря 3*
|2-местный номер стандартный
10 200
Ребенок до 16 лет на основном месте
|Максима Заря 3*
|2-местный номер стандартный
10 200
Ребенок до 16 лет на доп. месте
|Максима Заря 3*
|2-местный номер стандартный
10 900
Доп. место взрослый
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
|12 300
|Аэростар 4*
|1-местный номер стандартный
|14 500
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
11 800
Ребенок до 16 лет на основном месте
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
11 800
Ребенок до 16 лет на доп. месте
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
12 300
Доп. место взрослый
Стоимость дополнительных суток в гостиницах:
|Отель Аэростар 4*
|2 местный стандартный номер
|3800 руб. за номер за сутки, включая завтраки
|2 местный стандартный номер с доп. местом
|Уточняется
|1 местный стандартный номер
|3500 руб. за номер за сутки, включая завтрак
Гостиница Максима Заря 3*
|2 местный стандартный номер
|3200 руб. за номер за сутки, включая завтраки
|2 местный стандартный номер с доп. местом
|Уточняется
|1 местный стандартный номер
|3000 руб. за номер за сутки, включая завтраки
Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.
Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.
В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.
К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.
Завтраки - шведский стол.
Отель «Аэростар» расположен в Москве, напротив Петровского парка и в 5 минутах ходьбы от станции метров «Динамо». К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный тренажерный зал.
Номера отеля «Аэростар» оформлены в изящном классическом стиле. В числе стандартных удобств телевизор со спутниковыми каналами, рабочий стол, а также собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в ресторане «Брассери Эрте» сервируют полный завтрак «шведский стол». Также здесь подают традиционные блюда русской кухни. В распоряжении гостей лобби-бар.
Стойка регистрации отеля «Аэростар» открыта круглосуточно и без выходных. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, а также в любое время суток заказать доставку еды и напитков в номера.
Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.
Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняется.
Новогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* (шведский стол с фуршетной подачей, зажигательная программа с ведущим, шоу-балет и дискотека. Детский стол, аниматоры для детей и подростков до 14 лет) —9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет.