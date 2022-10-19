Новогодний тур в Москву на 3 дня

Комбинированный трехдневный тур по Москве. Новогодняя Москва - самое красивое место в стране, чтобы отметить Новый год

4.7
3 отзыва
Комбинированный трехдневный тур по Москве. Новогодняя Москва — самое красивое место в стране, чтобы отметить Новый год.

Это величественный Кремль, который в праздничные дни наполнен детским смехом и принимает тысячи детей на главную елку страны, загадочный ВДНХ — любимое место прогулок у жителей столицы.

В преддверии праздника улицы города преобразятся благодаря большому количеству украшений: елки, световые инсталляции, гирлянды — на любой вкус!
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Сказка в большом городе
Сказка в большом городе
Отметим Новый год на самой красивой и праздничной площади в стране
Гибкая программа
Гибкая программа
Каждый сможет выбрать оптимальную программу для самого увлекательного и комфортного отдыха
Тайны ВДНХ
Тайны ВДНХ
В эти прекрасные зимние дни мы узнаем, чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков

Программа тура по дням

1 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

За дополнительную плату предлагается экскурсия по территории московского Кремля с посещением собора.

Стоимость 2 250 руб. /взрослый, 2 050 руб. /ребенок до 16 лет.

Начало в 11:30.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Величественный Кремль в эти праздничные дни наполнен детским смехом и радостью — принимает тысячи детей на главную елку страны.

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России!

Отсюда, из Кремля, Президент страны поздравляет россиян с Новым Годом!

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
2 день

Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»

В 12.00 пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.

Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя "Восток" и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…

Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.

Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны - Армения, Азербайджан, Белоруссия…

В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.

По желанию, можно посетить музеи ВДНХ: москвариум, музей чиновничества, павильон бабочек и многие другие.

Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату).

Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь!

Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве.

Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.

Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»
3 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

За дополнительную плату предлагается экскурсия по территории нового символа Москвы парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой».

Стоимость 2 200 руб. /взрослый, 2 000 руб. /ребенок до 16 лет.

Начало в 12.30.

В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.

Открыта уникальная смотровая площадка.

Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.

«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций.

А его высота — 15 метров!

Неповторимое путешествие «Полет над Москвой».

Виртуальный тур по главным местам Москвы.

Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается.

Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.

Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаРазмещениеЦена
Максима Заря 3*2-местный номер стандартный10 900
Максима Заря 3*1-местный номер стандартный13 600
Максима Заря 3*2-местный номер стандартный

10 200

Ребенок до 16 лет на основном месте

Максима Заря 3*2-местный номер стандартный

10 200

Ребенок до 16 лет на доп. месте

Максима Заря 3*2-местный номер стандартный

10 900

Доп. место взрослый

Аэростар 4*2-местный номер стандартный12 300
Аэростар 4*1-местный номер стандартный14 500
Аэростар 4*2-местный номер стандартный

11 800

Ребенок до 16 лет на основном месте

Аэростар 4*2-местный номер стандартный

11 800

Ребенок до 16 лет на доп. месте

Аэростар 4*2-местный номер стандартный

12 300

Доп. место взрослый

Стоимость дополнительных суток в гостиницах:

Отель Аэростар 4*
2 местный стандартный номер 3800 руб. за номер за сутки, включая завтраки
2 местный стандартный номер с доп. местомУточняется
1 местный стандартный номер3500 руб. за номер за сутки, включая завтрак

Гостиница Максима Заря 3*
2 местный стандартный номер 3200 руб. за номер за сутки, включая завтраки
2 местный стандартный номер с доп. местом Уточняется
1 местный стандартный номер3000 руб. за номер за сутки, включая завтраки

Варианты проживания

«Заря» 3*

2 ночи

Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.

Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.

В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.

К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.

Завтраки - шведский стол.

«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*

«Аэростар» 4*

2 ночи

Отель «Аэростар» расположен в Москве, напротив Петровского парка и в 5 минутах ходьбы от станции метров «Динамо». К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный тренажерный зал.

Номера отеля «Аэростар» оформлены в изящном классическом стиле. В числе стандартных удобств телевизор со спутниковыми каналами, рабочий стол, а также собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в ресторане «Брассери Эрте» сервируют полный завтрак «шведский стол». Также здесь подают традиционные блюда русской кухни. В распоряжении гостей лобби-бар.

Стойка регистрации отеля «Аэростар» открыта круглосуточно и без выходных. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, а также в любое время суток заказать доставку еды и напитков в номера.

«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, кроме завтраков
  • Дополнительные экскурсии:экскурсия по парку «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой» — 2 200 руб. /взрослый, 2 000 руб. /ребенок до 16 летэкскурсия по территории московского Кремля с посещением собора — 2 250 руб. /взрослый, 2 050 руб. /ребенок до 16 лет
  • Экскурсия по парку «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой» — 2 200 руб. /взрослый, 2 000 руб. /ребенок до 16 лет
  • Экскурсия по территории московского Кремля с посещением собора — 2 250 руб. /взрослый, 2 050 руб. /ребенок до 16 лет
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 1 200 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7 часов
  • Трансфер ж/д вокзал — гостиница: 2 700 руб. за машину
  • Трансфер гостиница — ж/д вокзал: 2 700 руб. за машину
  • Трансфер аэропорт — гостиница: 3 500 руб. за машину
  • Трансфер гостиница — аэропорт: 3 500 руб. за машину
  • Встреча Нового Года в ресторане отеля:новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняетсяновогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* — 9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняется
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* — 9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет
  • Билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.

При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.

Сколько стоит новогодний банкет?

Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняется.

Новогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* (шведский стол с фуршетной подачей, зажигательная программа с ведущим, шоу-балет и дискотека. Детский стол, аниматоры для детей и подростков до 14 лет) —9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
19 окт 2022
Организация тура достойная, всё что заявлено - выполнено. Спасибо нашему гиду Алле за помощь и интересные рассказы о посещаемых местах. Один минус организаторам, что не оформили тур на 4 ночи с кэшбэк. Пожелание - расширить диапазон экскурсий.
Е
5 окт 2022
Все понравилось
Е
3 авг 2022
Организация тура очень хорошая, гид Алла замечательная женщина, все рассказала и отвечала всегда на все интересующие нас вопросы. Экскурсоводы на экскурсиях тоже показали себя с самой лучшей стороны, грамотные, интересные, познавательные рассказы про просмаиривпемые объекты. Каждый день время пролетало очень быстро и познавательно. Однозначно рекомендую данное сообщество туроператоров, десь работают настоящие специалисты, готовые найти любое решение к поставленной задаче.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елена!
Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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