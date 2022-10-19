За дополнительную плату предлагается экскурсия по территории московского Кремля с посещением собора.
Стоимость 2 250 руб. /взрослый, 2 050 руб. /ребенок до 16 лет.
Начало в 11:30.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Величественный Кремль в эти праздничные дни наполнен детским смехом и радостью — принимает тысячи детей на главную елку страны.
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России!
Отсюда, из Кремля, Президент страны поздравляет россиян с Новым Годом!
В 12.00 пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.
Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя "Восток" и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…
Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.
Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны - Армения, Азербайджан, Белоруссия…
В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.
По желанию, можно посетить музеи ВДНХ: москвариум, музей чиновничества, павильон бабочек и многие другие.
Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату).
Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь!
Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве.
Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.
За дополнительную плату предлагается экскурсия по территории нового символа Москвы парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой».
Стоимость 2 200 руб. /взрослый, 2 000 руб. /ребенок до 16 лет.
Начало в 12.30.
В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.
Открыта уникальная смотровая площадка.
Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.
«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций.
А его высота — 15 метров!
Неповторимое путешествие «Полет над Москвой».
Виртуальный тур по главным местам Москвы.
Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается.
Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.
Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.
В 12.00 пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы с посещением Красной Площади.
На Красной площади — новогодняя красота: главная ёлка страны, настоящая атмосфера каникул!
Всё, что окружает нас здесь (от Кремлёвских стен, до брусчатки) — всё имеет историческую ценность!
Храм Василия Блаженного — точно самая главная новогодняя игрушка — украшает площадь!
Прекрасная композиция на реке Неглинике, Манежная площадь и много других, достойных внимания мест, предстоит увидеть во время экскурсии по историческому центру Москвы.
За дополнительную плату предлагается экскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом (на знаменитую кондитерскую фабрику «Эйнемъ» — бывший «Красный Октябрь»).
Стоимость 2 600 руб. /взрослый, 2 600 руб. /ребенок до 16 лет.
Начало в 11:00.
Вам предстоит посетить историческое здание легендарной кондитерской фабрики «Эйнемъ».
Это здесь были внедрены в производство и моментально всем полюбились такие легендарные изделия, как шоколад «Аленка», конфеты «Белочка», «Мишка в сосновом бору», «Кара-Кум», «Трюфель» и многие другие.
В увлекательной форме Вам будет представлена вся романтика становления кондитерского бизнеса в Москве, вы узнаете непростую историю стабильного успеха фабрики «Эйнемъ», а неожиданные рекламные ходы и уникальные экспонаты XIX и XX веков вдохновят каждого на собственный успех.
После знакомства с экспозицией музея у вас будет редкая возможность дать волю фантазии и самим выступить в роли кондитеров.
Из шоколада, орехов и вафельного листа вам предстоит изготовить кондитерское чудо по собственному рецепту и на свой вкус.
Вас ожидает приятный комплимент: чашечка горячего шоколада!
И не забудьте купить московских конфет домой, в подарки своим любимым на Рождество!
Окончание экскурсии в 14:00.
В 13:30 экскурсия по территории Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Величественный Кремль в эти праздничные дни наполнен детским смехом и радостью и принимает тысячи детей на главную елку страны.
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России!
Отсюда, из Кремля, Президент страны поздравляет россиян с Новым Годом!
За дополнительную плату предлагается пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Стоимость 1 850 руб. /взрослый, 1 850 руб. /ребенок до 16 лет.
Начало в 14:00.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
В 14:00 пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…
Именно с обитателей этого района А. Островский списыввал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
За дополнительную плату предлагается автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля.
Стоимость 3 250 руб. /взрослый, 3 000 руб. /ребенок до 16 лет.
Начало в 09:15.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
В 13:00 теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон.
Продолжительность: 2,5 часа.
Вас ожидают замечательные виды на прекрасный зимний город!
С реки Москва смотрится совсем иначе!
Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.
Крытая палуба теплохода обогревается.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
За дополнительную плату предлагается автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы».
Стоимость 1 800 руб. /взрослый, 1 800 руб. /ребенок до 16 лет.
Начало в 10:30.
Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.
Динамичная, зрелищная, идейно и эмоционально насыщенная декорация.
Она придаёт повседневному облику Москвы особую сказочную атмосферу.
Москва — как радушная хозяйка — подготовилась к празднику.
Вы увидите настоящие легенды в праздничном убранстве: панорама Кремля — красота и величие архитектурно-художественного ансамбля никого не оставит равнодушным, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе.
От красоты столицы со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух — блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Размещение
|Цена
|Максима Заря 3*
|2-местный номер стандартный
|19 900
|Максима Заря 3*
|1-местный номер стандартный
|29 100
|Максима Заря 3*
|2-местный номер стандартный
19 200
Ребенок до 16 лет на основном месте
|Максима Заря 3*
|2-местный номер стандартный
19 200
Ребенок до 16 лет на доп. месте
|Максима Заря 3*
|2-местный номер стандартный
19 900
Доп. место взрослый
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
|22 400
|Аэростар 4*
|1-местный номер стандартный
|31 900
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
21 900
Ребенок до 16 лет на основном месте
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
21 900
Ребенок до 16 лет на доп. месте
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
22 400
Доп. место взрослый
Стоимость дополнительных суток в гостиницах:
|Отель Аэростар 4*
|2 местный стандартный номер
|3800 руб. за номер за сутки, включая завтраки
|2 местный стандартный номер с доп. местом
|Уточняется
|1 местный стандартный номер
|3500 руб. за номер за сутки, включая завтрак
Гостиница Максима Заря 3*
|2 местный стандартный номер
|3200 руб. за номер за сутки, включая завтраки
|2 местный стандартный номер с доп. местом
|Уточняется
|1 местный стандартный номер
|3000 руб. за номер за сутки, включая завтраки
Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.
Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.
В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.
К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.
Завтраки - шведский стол.
Отель «Аэростар» расположен в Москве, напротив Петровского парка и в 5 минутах ходьбы от станции метров «Динамо». К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный тренажерный зал.
Номера отеля «Аэростар» оформлены в изящном классическом стиле. В числе стандартных удобств телевизор со спутниковыми каналами, рабочий стол, а также собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в ресторане «Брассери Эрте» сервируют полный завтрак «шведский стол». Также здесь подают традиционные блюда русской кухни. В распоряжении гостей лобби-бар.
Стойка регистрации отеля «Аэростар» открыта круглосуточно и без выходных. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, а также в любое время суток заказать доставку еды и напитков в номера.
Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.
Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняется.
Новогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* (шведский стол с фуршетной подачей, зажигательная программа с ведущим, шоу-балет и дискотека. Детский стол, аниматоры для детей и подростков до 14 лет) —9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет.