Новогодний тур в Москву на 7 дней

За неделю перед нами откроются двери музея киностудии

4.7
3 отзыва
За неделю перед нами откроются двери музея киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, а многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, узнаем всю романтику становления кондитерского бизнеса в Москве и посетим величественный Кремль, который в эти праздничные дни наполнен детским смехом и принимает тысячи детей на главную елку страны. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 7 дней в период с 30 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
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янв
2
янв
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Московский колорит
Московский колорит
Увидим неповторимый природный ландшафт, который сочетается с непревзойденной рукотворной красотой
Новый год на Красной площади
Новый год на Красной площади
Отметим Новый год на самой красивой и праздничной площади в стране
Гибкая программа
Гибкая программа
Каждый сможет выбрать оптимальную программу для самого увлекательного и комфортного отдыха
Тайны ВДНХ
Тайны ВДНХ
В эти прекрасные зимние дни мы узнаем, чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков
Шоколадное удовольствие
Шоколадное удовольствие
Можем приготовить кондитерское чудо по собственному рецепту и на свой вкус из шоколада, орехов и вафельного листа

Программа тура по дням

1 день

30 декабря (пятница) . Свободный день или экскурсия за доп. плату

За дополнительную плату предлагается экскурсия по территории московского Кремля с посещением собора.

Стоимость 2 250 руб. /взрослый, 2 050 руб. /ребенок до 16 лет.

Начало в 11:30.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Величественный Кремль в эти праздничные дни наполнен детским смехом и радостью — принимает тысячи детей на главную елку страны.

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России!

Отсюда, из Кремля, Президент страны поздравляет россиян с Новым Годом!

30 декабря (пятница) . Свободный день или экскурсия за доп. плату30 декабря (пятница) . Свободный день или экскурсия за доп. плату30 декабря (пятница) . Свободный день или экскурсия за доп. плату30 декабря (пятница) . Свободный день или экскурсия за доп. плату
2 день

31 декабря (суббота) . Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»

В 12.00 пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.

Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя "Восток" и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…

Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.

Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны - Армения, Азербайджан, Белоруссия…

В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.

По желанию, можно посетить музеи ВДНХ: москвариум, музей чиновничества, павильон бабочек и многие другие.

Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату).

Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь!

Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве.

Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.

31 декабря (суббота) . Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»31 декабря (суббота) . Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»31 декабря (суббота) . Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»31 декабря (суббота) . Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»
3 день

1 января (воскресенье) . Свободный день или экскурсия за доп. плату

За дополнительную плату предлагается экскурсия по территории нового символа Москвы парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой».

Стоимость 2 200 руб. /взрослый, 2 000 руб. /ребенок до 16 лет.

Начало в 12.30.

В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.

Открыта уникальная смотровая площадка.

Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.

«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций.

А его высота — 15 метров!

Неповторимое путешествие «Полет над Москвой».

Виртуальный тур по главным местам Москвы.

Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается.

Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.

Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.

1 января (воскресенье) . Свободный день или экскурсия за доп. плату1 января (воскресенье) . Свободный день или экскурсия за доп. плату1 января (воскресенье) . Свободный день или экскурсия за доп. плату1 января (воскресенье) . Свободный день или экскурсия за доп. плату
4 день

2 января (понедельник) . Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы

В 12.00 пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы с посещением Красной Площади.

На Красной площади — новогодняя красота: главная ёлка страны, настоящая атмосфера каникул!

Всё, что окружает нас здесь (от Кремлёвских стен, до брусчатки) — всё имеет историческую ценность!

Храм Василия Блаженного — точно самая главная новогодняя игрушка — украшает площадь!

Прекрасная композиция на реке Неглинике, Манежная площадь и много других, достойных внимания мест, предстоит увидеть во время экскурсии по историческому центру Москвы.

2 января (понедельник) . Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы2 января (понедельник) . Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы2 января (понедельник) . Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы2 января (понедельник) . Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы
5 день

3 января (вторник) . Свободный день или экскурсия за доп. плату

За дополнительную плату предлагается экскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом (на знаменитую кондитерскую фабрику «Эйнемъ» — бывший «Красный Октябрь»).

Стоимость 2 600 руб. /взрослый, 2 600 руб. /ребенок до 16 лет.

Начало в 11:00.

Вам предстоит посетить историческое здание легендарной кондитерской фабрики «Эйнемъ».

Это здесь были внедрены в производство и моментально всем полюбились такие легендарные изделия, как шоколад «Аленка», конфеты «Белочка», «Мишка в сосновом бору», «Кара-Кум», «Трюфель» и многие другие.

В увлекательной форме Вам будет представлена вся романтика становления кондитерского бизнеса в Москве, вы узнаете непростую историю стабильного успеха фабрики «Эйнемъ», а неожиданные рекламные ходы и уникальные экспонаты XIX и XX веков вдохновят каждого на собственный успех.

После знакомства с экспозицией музея у вас будет редкая возможность дать волю фантазии и самим выступить в роли кондитеров.

Из шоколада, орехов и вафельного листа вам предстоит изготовить кондитерское чудо по собственному рецепту и на свой вкус.

Вас ожидает приятный комплимент: чашечка горячего шоколада!

И не забудьте купить московских конфет домой, в подарки своим любимым на Рождество!

Окончание экскурсии в 14:00.

3 января (вторник) . Свободный день или экскурсия за доп. плату3 января (вторник) . Свободный день или экскурсия за доп. плату3 января (вторник) . Свободный день или экскурсия за доп. плату3 января (вторник) . Свободный день или экскурсия за доп. плату
6 день

4 января (среда) . Экскурсия по территории Кремля

В 13:30 экскурсия по территории Кремля.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Величественный Кремль в эти праздничные дни наполнен детским смехом и радостью и принимает тысячи детей на главную елку страны.

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России!

Отсюда, из Кремля, Президент страны поздравляет россиян с Новым Годом!

4 января (среда) . Экскурсия по территории Кремля4 января (среда) . Экскурсия по территории Кремля4 января (среда) . Экскурсия по территории Кремля4 января (среда) . Экскурсия по территории Кремля
7 день

5 января (четверг) . Свободный день или экскурсия за доп. плату

За дополнительную плату предлагается пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.

Стоимость 1 850 руб. /взрослый, 1 850 руб. /ребенок до 16 лет.

Начало в 14:00.

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.

Павильоны, натурные площадки.

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.

5 января (четверг) . Свободный день или экскурсия за доп. плату5 января (четверг) . Свободный день или экскурсия за доп. плату5 января (четверг) . Свободный день или экскурсия за доп. плату5 января (четверг) . Свободный день или экскурсия за доп. плату
8 день

6 января (пятница) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи

В 14:00 пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…

Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…

Именно с обитателей этого района А. Островский списыввал для своих пьес быт и нравы купечества.

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…

Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.

В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

6 января (пятница) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи6 января (пятница) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи6 января (пятница) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи6 января (пятница) . Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи
9 день

7 января (суббота) . Свободный день или экскурсия за доп. плату

За дополнительную плату предлагается автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля.

Стоимость 3 250 руб. /взрослый, 3 000 руб. /ребенок до 16 лет.

Начало в 09:15.

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.

Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.

Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

7 января (суббота) . Свободный день или экскурсия за доп. плату7 января (суббота) . Свободный день или экскурсия за доп. плату7 января (суббота) . Свободный день или экскурсия за доп. плату7 января (суббота) . Свободный день или экскурсия за доп. плату
10 день

8 января (воскресенье) . Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон

В 13:00 теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон.

Продолжительность: 2,5 часа.

Вас ожидают замечательные виды на прекрасный зимний город!

С реки Москва смотрится совсем иначе!

Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.

Крытая палуба теплохода обогревается.

Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.

8 января (воскресенье) . Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон8 января (воскресенье) . Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон8 января (воскресенье) . Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон8 января (воскресенье) . Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон
11 день

9 января (понедельник) . Свободный день или экскурсия за доп. плату

За дополнительную плату предлагается автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы».

Стоимость 1 800 руб. /взрослый, 1 800 руб. /ребенок до 16 лет.

Начало в 10:30.

Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.

Динамичная, зрелищная, идейно и эмоционально насыщенная декорация.

Она придаёт повседневному облику Москвы особую сказочную атмосферу.

Москва — как радушная хозяйка — подготовилась к празднику.

Вы увидите настоящие легенды в праздничном убранстве: панорама Кремля — красота и величие архитектурно-художественного ансамбля никого не оставит равнодушным, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе.

От красоты столицы со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух — блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями.

9 января (понедельник) . Свободный день или экскурсия за доп. плату9 января (понедельник) . Свободный день или экскурсия за доп. плату9 января (понедельник) . Свободный день или экскурсия за доп. плату9 января (понедельник) . Свободный день или экскурсия за доп. плату

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаРазмещениеЦена
Максима Заря 3*2-местный номер стандартный19 900
Максима Заря 3*1-местный номер стандартный29 100
Максима Заря 3*2-местный номер стандартный

19 200

Ребенок до 16 лет на основном месте

Максима Заря 3*2-местный номер стандартный

19 200

Ребенок до 16 лет на доп. месте

Максима Заря 3*2-местный номер стандартный

19 900

Доп. место взрослый

Аэростар 4*2-местный номер стандартный22 400
Аэростар 4*1-местный номер стандартный31 900
Аэростар 4*2-местный номер стандартный

21 900

Ребенок до 16 лет на основном месте

Аэростар 4*2-местный номер стандартный

21 900

Ребенок до 16 лет на доп. месте

Аэростар 4*2-местный номер стандартный

22 400

Доп. место взрослый

Стоимость дополнительных суток в гостиницах:

Отель Аэростар 4*
2 местный стандартный номер 3800 руб. за номер за сутки, включая завтраки
2 местный стандартный номер с доп. местомУточняется
1 местный стандартный номер3500 руб. за номер за сутки, включая завтрак

Гостиница Максима Заря 3*
2 местный стандартный номер 3200 руб. за номер за сутки, включая завтраки
2 местный стандартный номер с доп. местом Уточняется
1 местный стандартный номер3000 руб. за номер за сутки, включая завтраки

Варианты проживания

«Заря» 3*

6 ночей

Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.

Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.

В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.

К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.

Завтраки - шведский стол.

«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*

«Аэростар» 4*

6 ночей

Отель «Аэростар» расположен в Москве, напротив Петровского парка и в 5 минутах ходьбы от станции метров «Динамо». К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный тренажерный зал.

Номера отеля «Аэростар» оформлены в изящном классическом стиле. В числе стандартных удобств телевизор со спутниковыми каналами, рабочий стол, а также собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в ресторане «Брассери Эрте» сервируют полный завтрак «шведский стол». Также здесь подают традиционные блюда русской кухни. В распоряжении гостей лобби-бар.

Стойка регистрации отеля «Аэростар» открыта круглосуточно и без выходных. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, а также в любое время суток заказать доставку еды и напитков в номера.

«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа в соответствии с выбранными днями недели
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, кроме завтраков
  • Дополнительные экскурсии:экскурсия по парку «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой» — 2 200 руб. /взрослый, 2 000 руб. /ребенок до 16 летэкскурсия по территории московского Кремля с посещением собора — 2 250 руб. /взрослый, 2 050 руб. /ребенок до 16 летэкскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом — 2 600 руб. /взрослый, 2 600 руб. /ребенок до 16 летэкскурсия «Московский Голливуд» — 1 850 руб. /взрослый, 1 850 руб. /ребенок до 16 летавтобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля — 3 250 руб. /взрослый, 3 000 руб. /ребенок до 16 летавтобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы» — 1 800 руб. /взрослый, 1 800 руб. /ребенок до 16 лет
  • Экскурсия по парку «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой» — 2 200 руб. /взрослый, 2 000 руб. /ребенок до 16 лет
  • Экскурсия по территории московского Кремля с посещением собора — 2 250 руб. /взрослый, 2 050 руб. /ребенок до 16 лет
  • Экскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом — 2 600 руб. /взрослый, 2 600 руб. /ребенок до 16 лет
  • Экскурсия «Московский Голливуд» — 1 850 руб. /взрослый, 1 850 руб. /ребенок до 16 лет
  • Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля — 3 250 руб. /взрослый, 3 000 руб. /ребенок до 16 лет
  • Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы» — 1 800 руб. /взрослый, 1 800 руб. /ребенок до 16 лет
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 1 200 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7 часов
  • Трансфер ж/д вокзал — гостиница: 2 700 руб. за машину
  • Трансфер гостиница — ж/д вокзал: 2 700 руб. за машину
  • Трансфер аэропорт — гостиница: 3 500 руб. за машину
  • Трансфер гостиница — аэропорт: 3 500 руб. за машину
  • Встреча Нового Года в ресторане отеля:новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняетсяновогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* — 9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняется
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* — 9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет
  • Билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.

При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.

Сколько стоит новогодний банкет?

Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняется.

Новогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* (шведский стол с фуршетной подачей, зажигательная программа с ведущим, шоу-балет и дискотека. Детский стол, аниматоры для детей и подростков до 14 лет) —9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
19 окт 2022
Организация тура достойная, всё что заявлено - выполнено. Спасибо нашему гиду Алле за помощь и интересные рассказы о посещаемых местах. Один минус организаторам, что не оформили тур на 4 ночи с кэшбэк. Пожелание - расширить диапазон экскурсий.
Е
5 окт 2022
Все понравилось
Е
3 авг 2022
Организация тура очень хорошая, гид Алла замечательная женщина, все рассказала и отвечала всегда на все интересующие нас вопросы. Экскурсоводы на экскурсиях тоже показали себя с самой лучшей стороны, грамотные, интересные, познавательные рассказы про просмаиривпемые объекты. Каждый день время пролетало очень быстро и познавательно. Однозначно рекомендую данное сообщество туроператоров, десь работают настоящие специалисты, готовые найти любое решение к поставленной задаче.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елена!
Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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до 10 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
4.9
30 отзывов
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Полюбоваться видами нарядного города и почувствовать настроение праздника
метро Охотный ряд
25 окт
4 ноя
5 ноя
6 ноя
8 000 за всё до 10 чел.
«Москва как на ладони» - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Любимый
Любимый
4
1 отзыв
«Москва как на ладони» - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
Вы уже изучили Москву полностью
метро Кропоткинская
1 990 за 1 человека
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 100 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
188 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Москва хранит множество тайн и загадок
СТ.М. Маяковская, ступеньки театра сатиры
Сегодня
Завтра
26 окт
27 окт
от 1 000 за 1 человека
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
12 отзывов
Музыкальная Москва (с посещением музея Рихтера)
Познакомиться с музыкальной историей столицы и взглянуть на ее архитектуру как на застывшую мелодию
в районе метро Библиотека имени Ленина
Сегодня
Завтра
26 окт
27 окт
3 500 за всё до 10 чел.
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
4.9
190 отзывов
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней
Как менялся город и кто влиял на эти изменения
24 окт
25 окт
26 окт
27 окт
от 5 000 за всё до 5 чел.
Тур по барам Москвы
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
4.7
10 отзывов
Тур по барам Москвы
Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре столицы и повеселиться
в районе метро Чистые пруды или Китай-город
Сегодня
28 окт
29 окт
3 ноя
24992 125 за 1 человека
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
2 часа 45 минут
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Билет на борт
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
3.6
10 отзывов
Круиз по центру Москвы «Гранд-Диско»
Вечеринка в сердце Москвы сделает путешествие по Москве ещё более ярким и запоминающимся! Вы будете танцевать
Причал «Китай-город»
Сегодня
от 950 за 1 человека
Булгаковская Москва: мистика и реальность
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.7
390 отзывов
Булгаковская Москва: мистика и реальность
В романе «Мастер и Маргарита» Москва выступает полноправным участником происходящего
СТ.М. Маяковская
Сегодня
Завтра
25 окт
26 окт
700 за 1 человека
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом от парка «Зарядье»
3 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
3.8
29 отзывов
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом от парка «Зарядье»
Какая она, Москва с борта теплохода
Причал «Китай-город / Устьинский»
Сегодня
Завтра
от 1 590 за 1 человека
Круиз на теплоходе в Серебряный Бор от Москва-Сити
4 часа
Речные прогулки
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Нет отзывов
Круиз на теплоходе в Серебряный Бор от Москва-Сити
Приглашаем отправиться вместе с нами в увлекательное
750 за 1 человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
3 часа
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
⚓️ По рекам и каналам
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Флотилия-Рэдиссон
Флотилия-Рэдиссон
4.4
123 отзыва
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Представьте себе круиз на яхте по Москве-реке
Сегодня
Завтра
24 окт
25 окт
1 500 за 1 человека
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