Оптина пустынь и Шамордино

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

23:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Оптина пустынь и Шамордино
Оптина пустынь и Шамордино
Оптина пустынь и Шамордино
Оптина пустынь и Шамордино

Что вас ожидает 🤩

  • Оптина пустынь
  • Введенский собор
  • Амвросиевский колодец
  • Шамордино
  • Казанский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Введенская Оптина Пустынь – это мужской монастырь, по преданию основанный покаявшимся разбойником по имени Опта в конце 14 века. Святой обители суждено было возродить образ духовного старческого окормления, принятый в древности и практически не дошедший до нашего времени. В Оптину пустынь к старцам устремились тысячи паломников – от крестьян до представителей императорской фамилии, а имя великого старца Амвросия было известно всей России. Монастырь посещали Толстой, Достоевский, Гоголь, братья Аксаковы и Киреевские.

Во время экскурсии в Оптину пустынь вы совершите обзорную прогулку по монастырю с посещением храма в честь Казанской иконы Божией Матери, Введенского собора, Амвросиевского колодца и некрополя. С внешней стороны можно будет осмотреть Иоанно-Предтеченский скит и колокольню.

Далее вас ждет посёлок Шамордино, где расположена Казанская Свято-Амвросиевская пустынь, основанная знаменитым оптинским старцем иеромонахом Амвросием в конце 19 века. В Шамордино находился филиал оптинской мастерской иконописи, а также действовали приюты, больница, женская богадельня и странноприимный дом. В рамках экскурсии вы посетите Казанский собор, святой источник и купель.

Программа

  • Оптина пустынь: обзорная экскурсия по монастырю с посещением Введенского собора, храма в честь Казанской иконы Божией Матери, некрополя, Амвросиевского колодца; внешний осмотр колокольни, Иоанно-Предтеченского скита.
  • Шамордино: Казанская Свято-Амвросиевская пустынь с посещением Казанского собора, святой источник, купель.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 07:30
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 07:30

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