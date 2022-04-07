Введенская Оптина Пустынь – это мужской монастырь, по преданию основанный покаявшимся разбойником по имени Опта в конце 14 века. Святой обители суждено было возродить образ духовного старческого окормления, принятый в древности и практически не дошедший до нашего времени. В Оптину пустынь к старцам устремились тысячи паломников – от крестьян до представителей императорской фамилии, а имя великого старца Амвросия было известно всей России. Монастырь посещали Толстой, Достоевский, Гоголь, братья Аксаковы и Киреевские.

Во время экскурсии в Оптину пустынь вы совершите обзорную прогулку по монастырю с посещением храма в честь Казанской иконы Божией Матери, Введенского собора, Амвросиевского колодца и некрополя. С внешней стороны можно будет осмотреть Иоанно-Предтеченский скит и колокольню.

Далее вас ждет посёлок Шамордино, где расположена Казанская Свято-Амвросиевская пустынь, основанная знаменитым оптинским старцем иеромонахом Амвросием в конце 19 века. В Шамордино находился филиал оптинской мастерской иконописи, а также действовали приюты, больница, женская богадельня и странноприимный дом. В рамках экскурсии вы посетите Казанский собор, святой источник и купель.