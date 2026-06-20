В таких сильных местах, как Оптина пустынь, человеку открываются новые горизонты, новые пути развития — так было со мной, когда мое состояние находилось в тупике. Так, возможно, будет с вами. Как профессиональный психолог я помогу вам найти ответы на ваши вопросы и задать новые. А как гид-историк познакомлю с хрониками монастыря и чудесами этой духовной жемчужины.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие-терапия: найти ответы

Ключевой посыл моей экскурсии — возможность не только духовного развития, но и психологического прорыва. Я помогу вам открыть новые стороны себя и найти веру в будущее через бережный диалог, через рассказы о личном опыте общения с удивительными людьми в Оптиной пустыни. Всё будет мягко и ориентировано на вас — для меня важно не вести лекцию, а идти за Человеком.

История и чудеса намоленных мест

Проследим путь обители, поговорим о ее расцвете и упадке во времена Петра I, Екатерины II и особенно большевистской России. Посетим храмы, в том числе Введенский собор, где хранятся мощи прославленного святого старца Амвросия и икона «Спорительница хлебов», отвечающая за достаток. Отдельной темой станут чудеса и прозорливость (видение будущих событий) насельников монастыря. Кроме того, недалеко находится купель, где происходит реальное очищение — ментальное и физическое.

Оптина пустынь и известные люди

Вы наверняка знаете, что у Льва Толстого были противоречия с православной церковью, его предали анафеме — однако он посещал Оптину и общался со старцами. Приезжал сюда и Достоевский, беседовал со старцем Амвросием и сделал его прототипом старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Мы вспомним не только этих двух великих писателей, но и других именитых личностей, бывавших в Оптиной, в том числе представителей царских династий.

Программа

День 1

— Выезд из Москвы в 11:00, в пути 4-4,5 часа. Конечно, долгая дорога не пройдет в молчании: начнем и работу с вашими запросами, и беседы о прошлом Оптиной пустыни.

— Приезд в Оптину Пустынь в 16:00-16:30

— Обед в трапезной монастыря

— Обзорная историческая экскурсия (храмы и рассказы об известных людях, посещавших обитель)

— Ночевка

День 2

— Литургия

— Посещение святого источника, при желании можно окунуться в купель

— Диалоги и обмен мнениями о поездке и внутренних запросах

— 11:00 выезд в Москву. На обратной дороге закрепим результат наших сессий: буду рад помочь вам сформулировать ваши инсайты.

— Возвращение в Москву в 17:00-17:30

Организационные детали

Экскурсия проходит на новом автомобиле Hyundai Creta. Транспортные расходы включены в стоимость

Начало и окончание в Москве, у станции метро «Тропарево»

Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен

Дополнительные расходы