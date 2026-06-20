Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
В таких сильных местах, как Оптина пустынь, человеку открываются новые горизонты, новые пути развития — так было со мной, когда мое состояние находилось в тупике. Так, возможно, будет с вами. Как профессиональный психолог я помогу вам найти ответы на ваши вопросы и задать новые. А как гид-историк познакомлю с хрониками монастыря и чудесами этой духовной жемчужины.
Ключевой посыл моей экскурсии — возможность не только духовного развития, но и психологического прорыва. Я помогу вам открыть новые стороны себя и найти веру в будущее через бережный диалог, через рассказы о личном опыте общения с удивительными людьми в Оптиной пустыни. Всё будет мягко и ориентировано на вас — для меня важно не вести лекцию, а идти за Человеком.
История и чудеса намоленных мест
Проследим путь обители, поговорим о ее расцвете и упадке во времена Петра I, Екатерины II и особенно большевистской России. Посетим храмы, в том числе Введенский собор, где хранятся мощи прославленного святого старца Амвросия и икона «Спорительница хлебов», отвечающая за достаток. Отдельной темой станут чудеса и прозорливость (видение будущих событий) насельников монастыря. Кроме того, недалеко находится купель, где происходит реальное очищение — ментальное и физическое.
Оптина пустынь и известные люди
Вы наверняка знаете, что у Льва Толстого были противоречия с православной церковью, его предали анафеме — однако он посещал Оптину и общался со старцами. Приезжал сюда и Достоевский, беседовал со старцем Амвросием и сделал его прототипом старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Мы вспомним не только этих двух великих писателей, но и других именитых личностей, бывавших в Оптиной, в том числе представителей царских династий.
Программа
День 1
— Выезд из Москвы в 11:00, в пути 4-4,5 часа. Конечно, долгая дорога не пройдет в молчании: начнем и работу с вашими запросами, и беседы о прошлом Оптиной пустыни. — Приезд в Оптину Пустынь в 16:00-16:30 — Обед в трапезной монастыря — Обзорная историческая экскурсия (храмы и рассказы об известных людях, посещавших обитель) — Ночевка
День 2
— Литургия — Посещение святого источника, при желании можно окунуться в купель — Диалоги и обмен мнениями о поездке и внутренних запросах — 11:00 выезд в Москву. На обратной дороге закрепим результат наших сессий: буду рад помочь вам сформулировать ваши инсайты. — Возвращение в Москву в 17:00-17:30
Организационные детали
Экскурсия проходит на новом автомобиле Hyundai Creta. Транспортные расходы включены в стоимость
Начало и окончание в Москве, у станции метро «Тропарево»
Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен
Дополнительные расходы
Ночь в монастырской гостинице или доме паломника (500-1000 ₽), также есть гостиницы с комфортными условиями проживания (1500-4000 ₽)
Обед в монастырской трапезной (в среднем 300 ₽ за чел.), рядом с монастырем есть ресторан с разнообразным меню.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Тропарево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Габриэль — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 202 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, родился в Москве. Кандидат исторических наук, выпускник Российского университета туризма и сервиса. Второе образование: МГУ, психологический факультет. Психолог-консультант. Сфера моих интересов — погружение в события ушедших времен. Расскажу об исторических параллелях, отвечу на вопросы, поделюсь впечатлениями и эмоциями из собственного опыта историка-исследователя.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Было очень приятно пообщаться с глубоко верующим христианином. Габриэль отлично знает историю Оптины. Интересно рассказывает о ней. Особенно захватывают малоизвестные легенды из прошлого… Спасибо!
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Т
Татьяна
От всей души благодарю Габриэля за это незабываемое путешествие! Габриэль очень чуткий, тактичный и располагающий к себе человек. Дорога за разговорами, историями из Оптины и не только пролетела как один миг. Габриэль настоящий профессионал своего дела. Счастлива, что моя первая поездка в Оптину была именно с ним - получила для себя очень много бесценной информации. Благодарю!
Габриэль
Ответ организатора:
Татьяна, добрый день! Благодарю за отзыв! Это позволяет ощущать верность пути. Пусть для Вас все складывается самым благоприятным образом. С теплотой вспоминаю нашу поездку.
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Елена
Поездка на два дня в Оптину Пустынь была подарком на мой День рождения от моей любимой супруги. Меня зовут Дмитрий, я пишу отзыв с её аккаунта.
Большое спасибо ей за столь читать дальшеуменьшить
своевременный подарок и, конечно же, огромное спасибо гиду Габриэлю за готовность выслушать и ответить на десятки моих вопросов на множество тем. Несколько часов в дороге по пути в Оптину Пустынь пролетело незаметно. Сам же монастырь и дух святости, обитающий там, затронул струны моей души, которые молчали долгие годы, а правильно приобщится к этому духу очень мягко помог Габриэль.
Исповедоваться, отстоять раннюю Литургию, Причаститься, стать трудником монастыря на час, посетить келью старца Амвросия … И всё это первый раз в моей жизни. Без помощи Габриэля мне было бы сделать это сложно. А на День рождения я получил от него книгу об Оптинских старцах.
Спасибо за всё, Габриель!
Габриэль
Ответ организатора:
Дмитрий и Елена, здравствуйте! Поездка с Вами сохранила самые теплые воспоминания. Возвращаюсь периодически в наши диалоги и рассуждения. Благодарю за отзыв
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Елена
Яркое и невероятное впечатление у нас с мужем оставила поездка в Оптину Пустынь с Габриэлем! Время в пути пролетело незаметно за тёплой и дружеской беседой! Габриэль прекрасный гид, глубокий и читать дальшеуменьшить
разносторонний человек! Это большой профессионал, любящий свое дело и людей! Мы столько нового узнали про Оптину Пустынь и не только! Душа наполнилась Светом с таким Проводником! Хочется вернуться вновь! Габриэль, благодарим вас за наше путешествие! Вы настолько тонко чувствуете людей!!!! Это было красиво и духовно!!!!!
Габриэль
Ответ организатора:
Елена, здравствуйте! Благодарю за отзыв! С вдохновением вспоминаю нашу поездку. Пусть случаются позитивные изменения. Еще раз спасибо)
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С
Светлана
Экскурсия с Габриэлем в Оптину Пустынь это увлекательное путешествие по лабиринтам вашей души и мыслей с прекрасным, умелым, грамотным проводником. Возможно это будет открытие замков плотно закрытых «дверей», а может постройка новых «комнат» возможностей, а может просто появится новая «кладовая» знаний! В любом случае это интересно, мощно, трепетно, красиво, духовно, с уместной долей юмора!
Габриэль
Ответ организатора:
Светлана, добрый день! Благодарю Вас за глубокий, вдохновенный отзыв. Ваши слова, как подтверждение верности моего пути. Пусть в Вашей жизни случаются нужные и своевременные трансформации. Спасибо
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А
Александр
Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Габриэль не только хорошо рассказал о Оптиной пустыне, но и прекрасно расширил нашу картину мира о религии в целом. Все довольны)
Габриэль
Ответ организатора:
Александр, благодарю Вас за отзыв и высокую оценку моей вовлеченности! Пусть в Вашей жизни происходят радостные и позитивные изменения. Спасибо
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