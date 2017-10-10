Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом

Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв

В таких сильных местах, как Оптина Пустынь, человеку открываются новые горизонты, новые пути развития — так было со мной, когда мое состояние находилось в тупике. Так, возможно, будет с вами. Как профессиональный психолог я помогу вам найти ответы на ваши вопросы и задать новые. А как гид-историк познакомлю с хрониками монастыря и чудесами этой духовной жемчужины.
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие-терапия: найти ответы

Ключевой посыл моей экскурсии — возможность не только духовного развития, но и психологического прорыва. Я помогу вам открыть новые стороны себя и найти веру в будущее через бережный диалог, через рассказы о личном опыте общения с удивительными людьми в Оптиной Пустыни. Всё будет мягко и ориентировано на вас — для меня важно не вести лекцию, а идти за Человеком.

История и чудеса намоленных мест

Проследим путь обители, поговорим о ее расцвете и упадке во времена Петра I, Екатерины II и особенно большевистской России. Посетим храмы, в том числе Введенский собор, где хранятся мощи прославленного святого старца Амвросия и икона «Спорительница хлебов», отвечающая за достаток. Отдельной темой станут чудеса и прозорливость (видение будущих событий) насельников монастыря. Кроме того, недалеко находится купель, где происходит реальное очищение — ментальное и физическое.

Оптина пустынь и известные люди

Вы наверняка знаете, что у Льва Толстого были противоречия с православной церковью, его предали анафеме — однако он посещал Оптину и общался со старцами. Приезжал сюда и Достоевский, беседовал со старцем Амвросием и сделал его прототипом старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Мы вспомним не только этих двух великих писателей, но и других именитых личностей, бывавших в Оптиной, в том числе представителей царских династий.

Программа

День 1

— Выезд из Москвы в 11:00, в пути 4-4,5 часа. Конечно, долгая дорога не пройдет в молчании: начнем и работу с вашими запросами, и беседы о прошлом Оптиной.
— Приезд в Оптину Пустынь в 16:00-16:30
— Обед в трапезной монастыря
— Обзорная историческая экскурсия (храмы и рассказы об известных людях, посещавших обитель)
— Ночевка

День 2

— Литургия
— Посещение святого источника, при желании можно окунуться в купель
— Диалоги и обмен мнениями о поездке и внутренних запросах
— Около 12:00 выезд в Москву. На обратной дороге закрепим результат наших сессий: буду рад помочь вам сформулировать ваши инсайты.
— Возвращение в Москву в 17:00-17:30

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом автомобиле Hyundai Creta. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Начало и окончание в Москве, у станции метро Славянский бульвар
  • Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен

Дополнительные расходы

  • Ночь в монастырской гостинице или доме паломника (в среднем 500 руб. /чел.)
  • Обед в монастырской трапезной (в среднем 250 руб. /чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Славянский бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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