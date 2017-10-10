Ключевой посыл моей экскурсии — возможность не только духовного развития, но и психологического прорыва. Я помогу вам открыть новые стороны себя и найти веру в будущее через бережный диалог, через рассказы о личном опыте общения с удивительными людьми в Оптиной Пустыни. Всё будет мягко и ориентировано на вас — для меня важно не вести лекцию, а идти за Человеком.
Проследим путь обители, поговорим о ее расцвете и упадке во времена Петра I, Екатерины II и особенно большевистской России. Посетим храмы, в том числе Введенский собор, где хранятся мощи прославленного святого старца Амвросия и икона «Спорительница хлебов», отвечающая за достаток. Отдельной темой станут чудеса и прозорливость (видение будущих событий) насельников монастыря. Кроме того, недалеко находится купель, где происходит реальное очищение — ментальное и физическое.
Вы наверняка знаете, что у Льва Толстого были противоречия с православной церковью, его предали анафеме — однако он посещал Оптину и общался со старцами. Приезжал сюда и Достоевский, беседовал со старцем Амвросием и сделал его прототипом старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Мы вспомним не только этих двух великих писателей, но и других именитых личностей, бывавших в Оптиной, в том числе представителей царских династий.
— Выезд из Москвы в 11:00, в пути 4-4,5 часа. Конечно, долгая дорога не пройдет в молчании: начнем и работу с вашими запросами, и беседы о прошлом Оптиной.
— Приезд в Оптину Пустынь в 16:00-16:30
— Обед в трапезной монастыря
— Обзорная историческая экскурсия (храмы и рассказы об известных людях, посещавших обитель)
— Ночевка
— Литургия
— Посещение святого источника, при желании можно окунуться в купель
— Диалоги и обмен мнениями о поездке и внутренних запросах
— Около 12:00 выезд в Москву. На обратной дороге закрепим результат наших сессий: буду рад помочь вам сформулировать ваши инсайты.
— Возвращение в Москву в 17:00-17:30