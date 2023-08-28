Кристина проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для посещения Оптиной пустыни и Шамордино - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей, а природа радует своим цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой этих мест, но стоит учитывать возможность дождей и прохладной погоды. Зимой, хотя экскурсии и проводятся, погодные условия могут быть менее комфортными, однако это время года придаёт особую атмосферу уединения и тишины, что тоже может быть интересно.

Описание экскурсии

Оптина пустынь — центр возрождения духовности в 19 веке

Вы познакомитесь с историей основания монастыря в 15 веке и узнаете о деятельности 14 монахов-отшельников, прославившихся даром пророчества и душевного исцеления. Я расскажу, как в Оптину пустынь стали приезжать со всей России за помощью и советом к мудрым духовникам. Среди прихожан был и Ф. Достоевский, которые в тяжелые периоды своей жизни приезжал к самому известному из старцев — преподобному Амвросию, ставшему позже прототипом Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Вы посетите 4 открытых храма, где сможете приложиться к мощам духовных отцов России, а в часовне — к мощам новомученников Оптинских, убитых на Пасху 1993 г. Увидите скит, около которого в очереди к старцу каждый день стояли несколько десятков человек. Из Амвросиевского колодца сможете набрать святой воды, а в сероводородном источнике искупаться.

Монастырь Шамордино

Обитель возникла в конце 19 века по благословению старца Амвросия. Это был первый в России монастырь, куда принимали всех женщин без материальных вкладов. Вы пройдете по территории монастырского комплекса, осмотрите постройки из красного кирпича в неорусском стиле, спуститесь к трем источникам со святой водой, по желанию — окунетесь в купель. А также посетите величественный 15-главый Казанский собор, где узнаете об удивительном мастерстве шамординских сестер, расшивших иконы храма.

Спаса Нерукотворного пустынь

В завершении поездки вы отправитесь в село Клыково — здешний монастырь действует с 2001 года, но его история связана с гораздо более ранними событиями. Я расскажу о нашей современнице — старице Сепфоре, которая предсказала появление обители. Вы посетите храм, где находятся чудотворные келейные иконы матушки, зайдете в келью, где жила и принимала посетителей схимонахиня, увидите её мироточивую фотографию. По желанию, на территории комплекса сможете заказать монастырскую трапезу, в лавках приобрести иконы и духовную литературу, а в лесу неподалеку совершить омовение еще в одном святом источнике.

Организационные детали