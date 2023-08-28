Кристина проводит ещё 1 экскурсию

Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Исследуйте духовные центры Калужской области, где старчество и монастыри играют ключевую роль в истории России. Узнайте о жизни монахов и их влиянии
Экскурсия по Калужской области предлагает уникальную возможность посетить культовые религиозные памятники - Оптину пустынь и Шамордино. Здесь развивалось старчество, особый вид духовного наставничества.
Вы узнаете о жизни 14 Оптинских старцев, их читать дальшеуменьшить
роли в духовном возрождении России и влиянии на известных писателей.
Посетите храмы, прикоснитесь к мощам, окунитесь в святые источники и насладитесь атмосферой духовности. Путешествие завершится в селе Клыково, где действует современный монастырь
Лучшее время для посещения Оптиной пустыни и Шамордино - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей, а природа радует своим цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой этих мест, но стоит учитывать возможность дождей и прохладной погоды. Зимой, хотя экскурсии и проводятся, погодные условия могут быть менее комфортными, однако это время года придаёт особую атмосферу уединения и тишины, что тоже может быть интересно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Оптина пустынь
Шамордино
Казанский собор
Амвросиевский колодец
Описание экскурсии
Оптина пустынь — центр возрождения духовности в 19 веке
Вы познакомитесь с историей основания монастыря в 15 веке и узнаете о деятельности 14 монахов-отшельников, прославившихся даром пророчества и душевного исцеления. Я расскажу, как в Оптину пустынь стали приезжать со всей России за помощью и советом к мудрым духовникам. Среди прихожан был и Ф. Достоевский, которые в тяжелые периоды своей жизни приезжал к самому известному из старцев — преподобному Амвросию, ставшему позже прототипом Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Вы посетите 4 открытых храма, где сможете приложиться к мощам духовных отцов России, а в часовне — к мощам новомученников Оптинских, убитых на Пасху 1993 г. Увидите скит, около которого в очереди к старцу каждый день стояли несколько десятков человек. Из Амвросиевского колодца сможете набрать святой воды, а в сероводородном источнике искупаться.
Монастырь Шамордино
Обитель возникла в конце 19 века по благословению старца Амвросия. Это был первый в России монастырь, куда принимали всех женщин без материальных вкладов. Вы пройдете по территории монастырского комплекса, осмотрите постройки из красного кирпича в неорусском стиле, спуститесь к трем источникам со святой водой, по желанию — окунетесь в купель. А также посетите величественный 15-главый Казанский собор, где узнаете об удивительном мастерстве шамординских сестер, расшивших иконы храма.
Спаса Нерукотворного пустынь
В завершении поездки вы отправитесь в село Клыково — здешний монастырь действует с 2001 года, но его история связана с гораздо более ранними событиями. Я расскажу о нашей современнице — старице Сепфоре, которая предсказала появление обители. Вы посетите храм, где находятся чудотворные келейные иконы матушки, зайдете в келью, где жила и принимала посетителей схимонахиня, увидите её мироточивую фотографию. По желанию, на территории комплекса сможете заказать монастырскую трапезу, в лавках приобрести иконы и духовную литературу, а в лесу неподалеку совершить омовение еще в одном святом источнике.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Калуге. До места встречи вы добираетесь самостоятельно. Доехать из Москвы можно на автомобиле или на электричке с Киевского вокзала (около 3 часов в пути).
Экскурсия может быть организована на вашем транспорте со скидкой — уточняйте в переписке
В стоимость включён транспорт для 1-3 путешественников. Доплата за минивэн для 4-6 человек — 7000 руб., микроавтобус для 7-19 человек — 9000 руб.
Что взять с собой: бутылки для набора святой воды; немного конфет (лучше карамель) для обмена на освященные в Клыково.
Женщинам нужно быть в головных уборах, с покрытыми плечами и в юбке ниже колен; мужчины не должны быть в шортах и футболках.
По запросу при заказе мы подарим вам аудиоэкскурсию «Говорящий Код», чтобы дополнить вашу прогулку по Калуге
На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица с выраженными признаками ОРВИ и девиантным поведением
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провели экскурсии для 5006 туристов
Здравствуйте! Я организую экскурсии по Калуге и Калужской области. Со мной уже 5 год работают несколько замечательных экскурсоводов, за это время мы заслужили множество положительных отзывов. К нам обращаются одиночные читать дальшеуменьшить
путешественники и семейные пары, молодежные компании, школьные классы и представители иностранцев — с каждым я веду индивидуальную работу. Также организую транспорт — от легковой машины до 50-ти местного автобуса. По запросам подбираю подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю; кого-то интересует Калуга православная — есть у нас и такие гиды-знатоки, а кого-то период Отечественной Войны — тогда я обращаюсь к специалистам по военной истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Благодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобраться лучше в феномене «старчества» и мне удалось продвинуться, милостью Божьей и содействием Анны. Некоторые святые и места стали открытием💗
+1
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К
Ксения
Прекрасная поездка по святым местам: Оптина Пустынь, Клыково, Шамордино! Огромная благодарность гиду Елене и водителю Алексею за интереснейшую и максимально комфортную поездку! Мы остались под большим впечатлением!
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О
Олеся
Посетили экскурсию в сопровождении экскурсовода Анны 15.07.23 В восторге от ее аудиосопровождения. Все было очень непринужденно, легко, понятно, структурировано. Остались под большим впечатлением от ее познаний. Видно, что человек горит тем, что делает. Хочется сказать Анне ещё раз огромное спасибо и пожелать всего самого на лучшего.
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Юлия
Благодарю за организацию и саму экскурсию! Алле Сергеевне большой привет и Благодарность! Необычно познавательно.
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Е
Екатерина
Прекрасный гид Юлия провела для нас незабываемую экскурсию по Шамордино, Оптиной пустыни и Клыково! Знания Юлии поражают своей глубиной, а способность донести их в простой и понятной форме достойно огромной благодарности 🙏🏻 Обязательно ещё вернёмся и обратимся к вам за помощью в выборе маршрута)
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Татьяна
Эамечательная экскурсия! Все просто супер! Гид умничка!, молодец! 💯💞, обязательно буду рекомендовать вашу фирму!
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