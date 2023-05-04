Остоженка
Здесь на Остоженке удивительным образом сочетаются старина и XXI век: только здесь есть настоящая деревянная усадьба стоит по соседству с ультрасовременными клубными домами, а роскошные особняки в стиле модерн делят пространство с древним монастырем.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
- Прогулка по улице Остоженка: история, архитектура и культура.
- Во время прогулки мы обсудим разные версии появления башни в виде рюмки на «Доме под рюмкой», сравним шедевры стиля модерн — от знаменитого дома-сказки Зинаиды Перцовой до исключительно элегантного особняка Льва Кекушева.
- Зайдем в церковь, которая не закрывалась даже в самые суровые времена советского периода, осмотрим восстановленный древний монастырь и узнаем его историю, и увидим дом, где жили Герасим и его собачка Муму — а также точно установим породную принадлежность Муму.
Важная информация:Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, площадь Пречистенские Ворота, 1Завершение: Москва, станция метро Парк Культуры
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
- Чем обычно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании