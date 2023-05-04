Остоженка: от древности до наших дней

Остоженка

Описание
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Ответы на вопросы
Здесь на Остоженке удивительным образом сочетаются старина и XXI век: только здесь есть настоящая деревянная усадьба стоит по соседству с ультрасовременными клубными домами, а роскошные особняки в стиле модерн делят пространство с древним монастырем.
Остоженка: от древности до наших дней
Остоженка: от древности до наших дней
Остоженка: от древности до наших дней
Остоженка: от древности до наших дней
Остоженка: от древности до наших дней
Остоженка: от древности до наших дней
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Прогулка по улице Остоженка: история, архитектура и культура.
  • Во время прогулки мы обсудим разные версии появления башни в виде рюмки на «Доме под рюмкой», сравним шедевры стиля модерн — от знаменитого дома-сказки Зинаиды Перцовой до исключительно элегантного особняка Льва Кекушева.
  • Зайдем в церковь, которая не закрывалась даже в самые суровые времена советского периода, осмотрим восстановленный древний монастырь и узнаем его историю, и увидим дом, где жили Герасим и его собачка Муму — а также точно установим породную принадлежность Муму.

Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, площадь Пречистенские Ворота, 1
Завершение: Москва, станция метро Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
  • Чем обычно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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Остоженка

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