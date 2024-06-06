🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Булгаковская Москва: путеводитель по роману Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи Начало: В районе метро Парк культуры 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 24 отзыва В поисках модерна. Остоженка и переулки Увидеть в камне человеческие судьбы и дух истории Начало: Кропоткинская 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 21 отзыв Тайны Остоженки с Фаролеро Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями Начало: Музей Москвы 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 12 отзывов Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке Начало: В районе метро Кропоткинская 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Загадочные линии московского модерна Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века Начало: М. Кропоткинская 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 9 минут 5 отзывов Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2 Расписание: Четверг и суббота в 19:30 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 10 отзывов Секреты посольских особняков в Москве Познакомиться с историей и архитектурой прекрасных зданий, с работой послов и дипломатией Начало: в районе метро Парк культуры Расписание: в субботу в 16:00 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Автопутешествие по киноместам Москвы Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате Начало: В районе метро Октябрьская 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 4 отзыва Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа) Переулками вокруг Пречистенки и Арбата - вслед за писателем и его персонажами Начало: Возле станции метро «Кропоткинская» Расписание: в среду в 13:30, в субботу в 16:00 990 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва «Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья Исследовать престижный квартал рядом с Кремлём, объединяющий роскошные дома разных эпох Начало: У метро Кропоткинская 7500 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Москва дворянская Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников Начало: в районе метро Фрунзенская 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Золотая миля: дом под рюмкой, шедевры Остоженки и привет от Гауди Знакомство с архитектурой московского модерна в компании искусствоведа Начало: У станции метро Кропоткинская 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки По старинным улицам района Хамовники в поисках архитектурных чудес Начало: у метро «Парк Культуры» от 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили Архитектурная прогулка по современному району престижной малоэтажной застройки Начало: Метро Парк Культуры (радиальная) 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности) 5 990 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2.5 часа 8 отзывов АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин Начало: У метро «Кропоткинская» от 7200 6 480 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube Начало: У павильона станции метро Кропоткинская Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Яркий модерн Москвы Узнать, что такое модерн Кекушева, ар-нуво и сецессион Начало: У метро «Смоленская» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Прогулка по золотой миле Москвы с гидом и галерея Церетели Вас ждет погружение в атмосферу роскоши и искусства на экскурсии по знаменитым местам Москвы Начало: в районе станции метро «Кропоткинская» 6 500 ₽ за всё до 10 чел.