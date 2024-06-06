Остоженка – экскурсии в Москве

Найдено 22 экскурсии в категории «Остоженка» в Москве, цены от 990 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805 за всё до 5 чел.
Булгаковская Москва: город глазами мастера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200 за всё до 6 чел.
В поисках модерна. Остоженка и переулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
В поисках модерна. Остоженка и переулки
Увидеть в камне человеческие судьбы и дух истории
Начало: Кропоткинская
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 15 чел.
Тайны Остоженки с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
21 отзыв
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Загадочные линии московского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: М. Кропоткинская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
5 000 за всё до 3 чел.
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1 час 9 минут
5 отзывов
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700 за всё до 4 чел.
Секреты посольских особняков в Москве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Секреты посольских особняков в Москве
Познакомиться с историей и архитектурой прекрасных зданий, с работой послов и дипломатией
Начало: в районе метро Парк культуры
Расписание: в субботу в 16:00
22 июня в 16:00
29 июня в 16:00
1 000 за человека
Автопутешествие по киноместам Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Автопутешествие по киноместам Москвы
Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Начало: В районе метро Октябрьская
9 июня в 08:30
16 июня в 08:00
5 500 за всё до 3 чел.
Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
Переулками вокруг Пречистенки и Арбата - вслед за писателем и его персонажами
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
Расписание: в среду в 13:30, в субботу в 16:00
3 июля в 13:30
6 июля в 16:00
990 за человека
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
Исследовать престижный квартал рядом с Кремлём, объединяющий роскошные дома разных эпох
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
75006 000 за всё до 10 чел.
Москва дворянская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Москва дворянская
Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников
Начало: в районе метро Фрунзенская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200 за всё до 3 чел.
Золотая миля: дом под рюмкой, шедевры Остоженки и привет от Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Золотая миля: дом под рюмкой, шедевры Остоженки и привет от Гауди
Знакомство с архитектурой московского модерна в компании искусствоведа
Начало: У станции метро Кропоткинская
10 июня в 17:00
17 июня в 16:00
5 500 за всё до 10 чел.
В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки
По старинным улицам района Хамовники в поисках архитектурных чудес
Начало: у метро «Парк Культуры»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от 3 000 за всё до 5 чел.
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Архитектурная прогулка по современному району престижной малоэтажной застройки
Начало: Метро Парк Культуры (радиальная)
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города
Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности)
13 июня в 19:30
15 июня в 10:00
5 990 за всё до 2 чел.
АрхДуэль: купцы vs дворяне
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
8 отзывов
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480 за всё до 5 чел.
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500 за человека
Яркий модерн Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Яркий модерн Москвы
Узнать, что такое модерн Кекушева, ар-нуво и сецессион
Начало: У метро «Смоленская»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.
Прогулка по золотой миле и посещение галереи Зураба Церетели
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по золотой миле Москвы с гидом и галерея Церетели
Вас ждет погружение в атмосферу роскоши и искусства на экскурсии по знаменитым местам Москвы
Начало: в районе станции метро «Кропоткинская»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 500 за всё до 10 чел.
Променад по Остоженке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Променад по Остоженке в мини-группе
Проникнуться неяркой прелестью переулков, в которых много веков текла насыщенная московская жизнь
Начало: У метро Парк Культуры
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
    Огромное спасибо, название экскурсии 100% оправдано
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    «Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
    Спасибо гиду за интересную экскурсию!
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Булгаковская Москва: город глазами мастера
    Хотелось бы поблагодарить Оксану за прекрасную экскурсию. Экскурсия позволила узнать много интересного про Булгакова М. А. и его творчество, увидеть
    читать дальше

    потайные улочки Москвы: тихие и загадочные. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» упоминается множество реальных мест в Москве: квартира, где жил сам писатель, дома его друзей и знакомых. У особняка Маргариты несколько возможных прообразов: за время экскурсии удалось познакомиться с тремя из десяти. Обо всем этом Оксана рассказала и ответила на все интересующие вопросы. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо!

  • О
    Оксана
    1 июня 2024
    Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
    Екатерина - отличный, увлеченный рассказчик. Она знает историю каждого дома М его обитателей. Мы заходили в чудесный дворик, в котором забываешь, что ты находишься в центре Москвы, узнали, сколько всего еще можно посетить. Искренне рекомендую и экскурсию и гида Екатерину.
  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
    Екатерина- нереальная! Нам всем очень понравилась экскурсия, и очень понравилась подача и содержание материала. Мы остались в восторге от экскурсии, и собираемся ещё пойти).
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Автопутешествие по киноместам Москвы
    Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для любителей советских фильмов. Поездка была дополнена рассказами о нюансах съёмки фильмов, историями о подборе актёров. Данила демонстрировал видеоролики и фотоматериалы
    Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия дляСкажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия дляСкажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для
  • Е
    Елизавета
    16 мая 2024
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Огромное спасибо за экскурсию. Гид Лариса великолепна. Кроме того, что она прекрасно знает экскурсионный материал, она очень доброжелательна и внимательна. Очень рекомендую.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Загадочные линии московского модерна
    Спасибо Марине, которая дала нам возможность со знанием дела полюбоваться архитектурными достопримечательностями Москвы. Интересно и неутомительно.
  • Е
    Елизавета
    11 мая 2024
    В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
    Нам понравилось абсолютно все! Мы ходили больше 3 часов и почти не заметили время, Лариса интересный рассказчик и приятный в
    читать дальше

    общении человек. Москва открылась для нас с новой стороны, мы увидели такие красивые усадьбы и доходные дома, словно оказались в отпуске, напитались впечатлениями, получили легкую перезагрузку и новые знания об архитектуре и архитектурных стилях. Разглядели в работах Кекушева и Шехтеля вдохновение от великого Гауди. Москва лучший город мира. Спасибо ♥️

  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
    Экскурсия была исключительно интересная. Подача материала гидом Ириной была продумана и преподнесена в яркой увлекательной манере. Полученная информация помогает лучше
    читать дальше

    понять каким человеком был Булгаков Эта экскурсия будет интересна и тем, кто "в теме", и тем, кто еще не очень знаком с произведениями Булгакова.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Остоженка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
  2. Булгаковская Москва: город глазами мастера
  3. В поисках модерна. Остоженка и переулки
  4. Тайны Остоженки с Фаролеро
  5. От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Остоженка" можно забронировать 22 экскурсии от 990 до 7 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 22 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Остоженка», 216 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам