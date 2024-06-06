1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В поисках модерна. Остоженка и переулки
Увидеть в камне человеческие судьбы и дух истории
Начало: Кропоткинская
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: М. Кропоткинская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1 час 9 минут
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Секреты посольских особняков в Москве
Познакомиться с историей и архитектурой прекрасных зданий, с работой послов и дипломатией
Начало: в районе метро Парк культуры
Расписание: в субботу в 16:00
22 июня в 16:00
29 июня в 16:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие по киноместам Москвы
Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Начало: В районе метро Октябрьская
9 июня в 08:30
16 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
Переулками вокруг Пречистенки и Арбата - вслед за писателем и его персонажами
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
Расписание: в среду в 13:30, в субботу в 16:00
3 июля в 13:30
6 июля в 16:00
990₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
«Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
Исследовать престижный квартал рядом с Кремлём, объединяющий роскошные дома разных эпох
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
75006 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Москва дворянская
Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников
Начало: в районе метро Фрунзенская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотая миля: дом под рюмкой, шедевры Остоженки и привет от Гауди
Знакомство с архитектурой московского модерна в компании искусствоведа
Начало: У станции метро Кропоткинская
10 июня в 17:00
17 июня в 16:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В окрестностях Кремля: Остоженка и её переулки
По старинным улицам района Хамовники в поисках архитектурных чудес
Начало: у метро «Парк Культуры»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Архитектурная прогулка по современному району престижной малоэтажной застройки
Начало: Метро Парк Культуры (радиальная)
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города
Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности)
13 июня в 19:30
15 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Яркий модерн Москвы
Узнать, что такое модерн Кекушева, ар-нуво и сецессион
Начало: У метро «Смоленская»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по золотой миле Москвы с гидом и галерея Церетели
Вас ждет погружение в атмосферу роскоши и искусства на экскурсии по знаменитым местам Москвы
Начало: в районе станции метро «Кропоткинская»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Променад по Остоженке в мини-группе
Проникнуться неяркой прелестью переулков, в которых много веков текла насыщенная московская жизнь
Начало: У метро Парк Культуры
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Огромное спасибо, название экскурсии 100% оправдано
- ЕЕкатерина3 июня 2024Спасибо гиду за интересную экскурсию!
- ЯЯна2 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Оксану за прекрасную экскурсию. Экскурсия позволила узнать много интересного про Булгакова М. А. и его творчество, увидеть
- ООксана1 июня 2024Екатерина - отличный, увлеченный рассказчик. Она знает историю каждого дома М его обитателей. Мы заходили в чудесный дворик, в котором забываешь, что ты находишься в центре Москвы, узнали, сколько всего еще можно посетить. Искренне рекомендую и экскурсию и гида Екатерину.
- ВВиктория29 мая 2024Екатерина- нереальная! Нам всем очень понравилась экскурсия, и очень понравилась подача и содержание материала. Мы остались в восторге от экскурсии, и собираемся ещё пойти).
- ННаталья29 мая 2024Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для любителей советских фильмов. Поездка была дополнена рассказами о нюансах съёмки фильмов, историями о подборе актёров. Данила демонстрировал видеоролики и фотоматериалы
- ЕЕлизавета16 мая 2024В гостях у аристократов: Остоженка и ПречистенкаОгромное спасибо за экскурсию. Гид Лариса великолепна. Кроме того, что она прекрасно знает экскурсионный материал, она очень доброжелательна и внимательна. Очень рекомендую.
- ЕЕлена14 мая 2024Спасибо Марине, которая дала нам возможность со знанием дела полюбоваться архитектурными достопримечательностями Москвы. Интересно и неутомительно.
- ЕЕлизавета11 мая 2024В гостях у аристократов: Остоженка и ПречистенкаНам понравилось абсолютно все! Мы ходили больше 3 часов и почти не заметили время, Лариса интересный рассказчик и приятный в
- ТТатьяна5 мая 2024Экскурсия была исключительно интересная. Подача материала гидом Ириной была продумана и преподнесена в яркой увлекательной манере. Полученная информация помогает лучше
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